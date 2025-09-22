Producătorul național de gaze Romgaz, deținut majoritar de statul român, anunță că își digitalizează operațiunile de producţie, prin implementarea unui sistem digital de monitorizare în timp real a parametrilor sondelor.

Pentru a face acest lucru, producătorul român de gaze a încheiat un contract cu durata de opt ani cu compania Weatherford International.

Soluția tehnologică furnizată de Weatherford va permite colectarea și transmiterea de date critice de la mii de sonde, contribuind la optimizarea producției, creșterea eficienței operaționale și îmbunătățirea procesului decizional prin utilizarea tehnologiilor bazate pe cloud și inteligență artificială.

„Colaborarea cu Weatherford marchează o etapă semnificativă în cadrul transformării digitale a Romgaz. Este pentru prima dată când implementăm tehnologii de monitorizare în timp real care ne vor furniza date concrete, esențiale pentru eficientizarea operațiunilor. Acest proiect se aliniază cu strategia noastră de inovare și pregătire pentru viitor,” a declarat Răzvan Popescu, Director General Romgaz. Girish K. Saligram, Președinte și Director General al Weatherford a precizat: „Suntem mândri să sprijinim Romgaz în prima sa utilizare a serviciilor de monitorizare în timp real. Cu tehnologia și competența noastră și investițiile recente din România, Weatherford este bine poziționată pentru a susține compania Romgaz să își optimizeze producția și să dezvolte soluții care facilitează operațiuni mai inteligente și mai fiabile.”

Contractul prevede implementarea unei campanii de monitorizare digitală în locațiile existente, valorificând infrastructura automatizată furnizată de Weatherford. Sistemele vor oferi vizibilitate continuă asupra condițiilor din sondă, facilitând intervenții rapide și creșterea fiabilității operațiunilor.