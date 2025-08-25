Cornel Măhălean, fondatorul Fabricii de Plase, a anunțat că urmează să implementeze un software de gestiune a afacerii, printr-un proiect finanțat din fonduri europene. Această soluție are rolul de a eficientiza activitățile interne și de a integra toate procesele într-un sistem unitar, contribuind astfel la dezvoltarea și modernizarea companiei. Proiectul este parte dintr-o strategie mai amplă prin care Fabrica de Plase urmărește să-și consolideze poziția pe piață și să răspundă mai rapid cerințelor clienților.

La început, business-ul antreprenorului Cornel Măhălean a pornit ca un simplu site prin care erau promovate diverse produse: „Am făcut un site pe care l-am promovat. Încercam întotdeauna fiecare primăvară să să-i facem update cu produse noi și să găsim diverse produse în diverse nișe. Şi cam asta a fost ideea de început”.

Extinderea a venit treptat, ca urmare a descoperirii nevoilor clienților și a adaptării continue la cerințele pieței. Sub brandul Arena Systems, care operează împreună cu Fabrica de Plase pentru dezvoltarea infrastructurii sportive în România, Cornel Măhălean a livrat echipamente pentru Cluj Arena, Sala Polivalentă din Oradea și alte 60 de cluburi de fotbal din România.

Fără intenția inițială de a construi o companie mare, Fabrica de Plase a evoluat în mod natural, devenind un business profitabil, capabil să depășească perioade dificile, inclusiv pandemia, când, surprinzător, a înregistrat chiar o creștere. Motivul ar fi faptul că sectorul construcțiilor sportive a continuat să crească în România, astfel încât, în timp ce alte companii își închideau activitatea, fabrica a reușit să mențină producția fără întreruperi.

Pentru finanțare, compania a mizat pe reinvestirea constantă a profitului, achiziționând utilaje și mărind capacitatea de stocare. Totuși, în ultimul an, Fabrica de Plase a accesat și fonduri europene, câștigând trei proiecte în valoare totală de aproximativ 450.000 de euro. Aceste proiecte vizează digitalizarea proceselor, amenajarea unui nou spațiu de producție și achiziția de echipamente moderne, menite să diversifice activitatea și să crească producția.

În prezent, Fabrica de Plase şi Arena Systems funcţionează în două hale de producție în Cluj-Napoca, una construită și una închiriată, și are planuri să ridice un nou spațiu până la finalul anului. Această extindere va fi favorizată de implementarea proiectelor europene. Fabrica își propune să-și consolideze infrastructura, să optimizeze fluxurile de producție și să creeze un mediu de lucru adaptat noilor tehnologii.

Software-ul de gestiune care urmează să fie implementat va acoperi toate procesele companiei: contabilitate, gestiunea stocurilor, trasabilitate, recepții, vânzări, ofertare, marketing, comenzi și relația cu furnizorii. „Practic integrăm toată munca, toate procesele pe care le facem acum într-un singur soft”, a explicat Cornel Măhălean în interviul pentru Economedia.

În prezent, compania folosește mai multe programe separate, ceea ce îngreunează luarea rapidă a deciziilor. Prin integrarea într-un singur sistem, Fabrica de Plase va putea economisi timp, va crește eficiența și va avea o bază solidă pentru decizii strategice viitoare. “Ideea o aveam de mult, dar este vorba despre o investiţie mare şi, la momentul respectiv, compania era prea mică pentru un soft de genul. Între timp compania a crescut și este un moment fericit și un moment foarte bun să facem implementarea.”