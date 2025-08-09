În sezon estival, Economedia îi invită pe antreprenorii români să împărtășească idei și destinații de vacanță: unde pleacă, ce locuri inedite au descoperit și ar recomanda, ce fel de activități îi ajută să se deconecteze și cât de ușor le este, cu adevărat, să lase afacerea deoparte pentru câteva zile? Ne răspunde azi Georgiana Ciceo, arhitectă care s-a lansat în antreprenoriat la Cluj (de unde s-a extins) cu brandul de bijuterii Monom, realizate manual în atelierul propriu. Vă invităm la câteva trasee, cu imagini: de la satele săsești în care în anii recenți s-a reinventat turismul rural la panorame cu marea și degustări de vinuri și ulei de măsline în Puglia, Italia.

Georgiana spune că a ajuns să aleagă, în mod deosebit, două tipuri de destinații: satele săsești și Italia.

Satele săsești. Plimbări la Cincșor și cazări în casele restaurate ale bunicilor

“Am observat că între multitudinea de opțiuni pe care le avem și de alegeri pe care le fac atunci când vine vorba de călătorii, respectiv vacanțe, am două tipuri de concedii care sunt recurente: vacanțele în zona săsească din România și cele în Italia, unde ajungem în fiecare an. Cel mai mult, acestea sunt opțiunile atunci când îmi doresc doar relaxare și știu că nu voi da greș cu ele”, a constatat Georgiana.

Aceasta spune că zona satelor săsești din România s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani și e alegerea pe care o face atunci când vrea să își “încarce bateriile”.

“Sunt locuri în care revin în fiecare an, sau locuri în care am revenit după 5, 7, 10 ani și am fost foarte plăcut impresionată de felul în care au evoluat. Un astfel de exemplu este la Cincșor, unde un cuplu aflat în prag de pensie, doamna Carmen Schuster și domnul Michael Lisske, au început prin cumpărarea unei foste școli, care altfel risca să fie transformată într-un atelier de reparat utilaje agricole. Cinșor e unul din locurile unde revenim cu plăcere o dată la câțiva ani. Cel mai frumos mi se pare toamna devreme, lumina e extraordinară și plimbările în zona sunt foarte liniștitoare. Acum au 4 case în care te poți caza, între care una este fosta casă parohială, cu un farmec aparte”, consideră Georgiana.

interior casa saseasca renovata
Cincșor. Foto: Georgiana Ciceo (arhivă personală)

O altă destinație despre care Georgiana crede că merită recomandată este Veseud, unde niște sași plecați din țară au cumpărat o casă, pe care au pus-o în circuitul turistic.
“Am mai fost în 2017 și am fost foarte plăcut impresionată să văd cum arată locul și cât de frumos a evoluat opt ani mai târziu. Nu s-au dezvoltat doar pe zona de cazare și servicii, unde au angajați din sat și din satele vecine, iar doamna Lucreția Grenner se ocupă exemplar de toți oaspeții, dar se fac și investiții pentru a se restaura biserica din sat și, din câte am înțeles, urmează școala din sat”, arată Georgiana.

Cea mai recentă descoperire a fost Ferma de Biodiversitate de la Cobor. “Aici am ajuns pentru prima dată în urmă cu câteva săptămâni și am văzut pentru prima dată șurele de stepă și ciobăneștii români carpatini”, spune antreprenoarea.

sat sasesc
Cincsor. Foto: Georgiana Ciceo (arhivă personală)

Italia, cu mare, degustări de vin și brânză și peisaje cocoțate pe stânci

Despre Italia Georgiana spune că oferă “echilibrul perfect între zone de relaxare, plaje liniștite, mâncare bună și obiective de vizitat”.

peisaj italia
Foto: Georgiana Ciceo (arhivă personală)
italia peisaj
Foto: Georgiana Ciceo (arhivă personală)

Ce găsești aici?

“De la degustări de vin și ulei de măsline în Puglia, brânzeturi specifice în Toscana, la fructele de mare din Sicilia, oriunde am mers am găsit experiențe noi cu care nu am dat greș. La fel, în orice zona a Italiei mergi, te urci în mașină și la o aruncătură de băț găsești un oraș istoric, o zona aparte care merită vizitate. Ultima vacanță (și intenționez să revin în curând) a fost în zona rurală a Pugliei. Aveam aproape plaje frumoase, cu întinderi mari de apă nu foarte adâncă pentru partea de mare, dar și multe obiective pe care le puteai vizita după-masă în plimbări relaxate pe care le puteai încheia cu o cină, la finalul zilei”, descrie Georgiana un posibil program de zi italiană.

puglia sat
Foto: Georgiana Ciceo (arhivă personală)

“Mi-au plăcut mult câteva sate foarte mici, ca Grottaglie și Locorotondo, foarte cochete și frumos întreținute, însă cea mai plăcută descoperire a fost Matera, micul orășel săpat în stâncă, cu o istorie impresionantă și un tip de locuire în piatră pe care nu l-am mai văzut. O altă supriză plăcută în zona Pugliei sunt fostele ferme (masserias), mici oaze construite din piatră cu câteva sute de ani în urmă, refuncționalizate acum, care oferă o varietate de servicii și experiențe, după caz – de la ateliere de gătit tradiționale la degustări de vin local, ulei de măsline sau alte produse tradiționale”.

peisaj puglia
Foto: Georgiana Ciceo (arhivă personală)
butoaie cu vin Italia
Foto: Georgiana Ciceo (arhivă personală)
puglia
Foto: Georgiana Ciceo (arhivă personală)
Foto: Georgiana Ciceo (arhivă personală)

Cât despre afacere, antreprenoarea spune că nu se deconectează “niciodată”. “Dar nu văd asta ca fiind o problemă. Îmi place ceea ce fac și e normal să țin legătură cu “nava mama” chiar dacă eu sunt plecată. Încerc să minimizez interacțiunile cu echipa, colegele mele îmi scriu doar dacă e necesar, însă dacă e nevoie să intervin pentru ceva, o voi face întotdeauna, chiar dacă sunt în vacanță, fără probleme”, precizează arhitecta de bijuterii.

În ceea ce privește lecturile, aceasta spune că preferă aproape exclusiv pe lecturi de deconectare – ficțiune, beletristică.

Afacerea Monom: de la arhitectură la arhitectura bijuteriilor

Georgiana ciceo in atelier
Georgiana, în atelier. Sursa foto: Monom/ Facebook

Georgiana e, de profesie, arhitect, dar, cu câțiva ani în urmă s-a lansat în antreprenoriat, pe o altă pistă creativă și a demarat afacerea Monom, unde creează “bijuterii minimaliste, realizate manual. Tânăra arhitectă-designer a povestit pentru Economedia despre începuturile și provocările afacerii, dar și despre planurile de viitor, într-un articol pe care îl puteți regăsi AICI.

Produsele Monom se pot achiziționa online, dar brandul se găsește și fizic în magazine în Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, București, Viena, Paris și Berlin. Cele mai importante sunt show-room-urile din Cluj și București. De asemenea, în Cluj, fondatoarea brandului de bijuterii a lansat și MONOM – the concept store, un magazin care aduce laolaltă mai mulți designeri români.

bijuterii Monom
Sursa foto: Monom/ Facebook

 

