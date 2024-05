Bijuteriile arhitectei. Georgiana Ciceo, fondatoarea Monom, pariază pe design și producția locală în era “fast fashion”: “Planul este să ne extindem la nivel internațional. Lucrăm la asta de ceva timp”

Pe bijuteriile Georgianei s-ar putea să le știți și chiar să le recunoașteți în mulțime: coliere trasate în linii clare, uneori dure, alteori foarte delicate, piese “statement” (cum li se zice în revistele de modă) care se așează de minune la cămașa albă perfectă sau la orice “little black dress”, accesorii care dau touch-ul potrivit unei ținute clasice de birou sau strălucirea modernă unei rochii de seară. Sau micii cercei delicați, creați special pentru probabil cel mai impresionant proiect al societății civile – Dăruiește Viață, care apar în shop-ul pentru donatorii care au contribuit la spitalul oncologic pediatric.

Georgiana e, de profesie, arhitect, dar, cu câțiva ani în urmă s-a lansat în antreprenoriat, pe o altă pistă creativă și a demarat afacerea Monom, unde creează “bijuterii minimaliste, realizate manual”, cu o echipă care a ajuns acum la opt oameni. Tânăra arhitectă-designer a povestit pentru Economedia despre începuturile și provocările afacerii, dar și despre planurile de viitor.

“Eu am început Monom fără un plan intențional de afaceri, îndeosebi pentru că a pornit de la o pasiune, în timp ce eu profesam ca arhitect, deci aveam deja o carieră în dezvoltare. Am luat lucrurile pe rând, cu milestones punctuale: “dacă merge bine x, facem y”. Și a mers. A fost greu, asa cum te aștepți, din toate punctele de vedere, ca orice început”, spune tânăra arhitectă – designer de bijuterii.

Pentru dotarea atelierelor, Georgiana estimează că investițiile în echipamente și tehnologie au ajuns la 100.000 de euro, din surse proprii si fonduri europene,

“Ce aș zice că a făcut totul mai dificil a fost faptul că am ales să facem producția în totalitate in-house. Asta înseamnă că fiecare piesă de bijuterie este realizată integral în atelierele noastre din Cluj: de la idee, concept, design, prototipare, până la execuția efectivă. Pentru asta a fost necesar să învățăm tehnicile, să dotăm atelierele, să găsim și să pregătim personal din domeniu”, spune Georgiana.

“Apoi să învățăm să reparăm orice se strică, pentru că nici pentru asta nu găseam pe nimeni specializat în zona noastră. Faptul că bărbații au dominat aceste domenii până de curând a dus și la foarte mult sexism cultivat și adânc înrădăcinat, te lovești si de asta foarte mult, însă cred că treptat lucrurile se schimbă”, completează Georgiana.

Toate bijuteriile sunt făcute în Cluj – se produc într-un atelier în oraș si într-un altul de lângă municipiu.

Magazinul online a fost deschis în 2016, o dată cu lansarea brandului Monom. El merge în continuare și, potrivit fondatoarei, în momentul de față aduce aproximativ jumătate din totalul vânzărilor. “Prin shop-ul online vindem în toată lumea, am vândut până acum în peste 20 de țări. Suntem prezenți fizic în nouă magazine în Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, București, Viena, Paris și Berlin. Cele mai importante sunt show-roomurile noastre din Cluj și Bucuresti. În Cluj-Napoca am deschis showroomul Monom în februarie 2022 unde, pentru că ne-am dorit o experiență mai complexă a cumpărătorului, dar si pentru că sunt de părere că e bine să ne promovăm unii pe alții, am făcut o selecție de alți designeri români, cu stiluri complementare cu al nostru. Așa s-a născut MONOM – the concept store, singurul magazin cu designeri romani din Cluj – în prezent avem peste 16 branduri prezente aici pe langa brandul propriu”, spune Georgiana.

În ceea ce privește activitatea Monom, din 2016 până acum sub acest brand s-au lansat 14 colecții, dintre care cea mai recentă, botezată “Aurora, “chiar pe 9 mai. Dintre cele 14, 12 sunt încă în producție, însumând 269 de produse. “În fiecare an încercăm să lansăm minim o colecție nouă, dar și completari ale colecțiilor existente”, spune designerul.

Când vorbește despre afacerea pe care o conduce, Georgiana subliniază mai ales “localul”: materialele provin de la furnizori europeni, iar echipa e formată din persoane din zonă.

“Profitul nu e determinat de audiența ta, ci de modelul de business și de modul în care îți conduci afacerea. E important ca publicul să înțeleagă ce faci și pentru ce plătește. Noi facem și bijuterii pentru bărbați, ne bucurăm și că sunt mulți bărbați care apreciază să vadă bijuteriile noastre purtate de doamnele din viața lor. Recent îmi povestea o clientă că, dacă își pune o bijuterie “banală”, soțul îi spune “ah, asta, pai nu mai bine îți pui ceva de la Monom?” Într-o piață condusă de fast-fashion și de produse create în masă, majoritar în Asia, clienții noștri înțeleg și apreciază bijuteriile noastre, produse integral cu resurse si cu o echipă locală. Toate materialele pe care le folosim provin de la furnizori europeni, inclusiv ambalajele folosite, sunt fie produse în Romania, fie în Danemarca (in funcție de tip). Întreagă noastră echipă, care este cea mai importantă resursă, până la urmă, e formată din persoane din zonă, pentru care, susținând afaceri locale, creăm locuri de muncă. E important să vedem lucrurile în acest fel și să ne susținem reciproc”, consideră Georgiana. De aici a pornit și ideea unor colaborări, nu doar la săptămâni ale modei, ci și în vânzări, în magazinul din Cluj.

În ceea ce privește partea de business, afacerile Oblic Design Studio, firma Georgianei, au crescut constant din 2019. Societatea a realizat anul trecut afaceri care se apropie de 1 milion de lei, în creștere cu 38% față de anul precedent, dar profitul a fost de 350.000 de lei, în scădere cu 44%.

Ce urmează? “Planul este să ne extindem la nivel internațional, lucrăm la asta de ceva timp. Participăm la evenimente internaționale – anul trecut am expus la Vienna Fashion Week si MIlano Jewellery Week, dar suntem și în negocieri cu agenți care să ne promoveze produsele în țările lor”, spune Georgiana.