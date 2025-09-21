Vacanța în sudul Franței nu e neaparat la Cannes sau Nisa – vă invităm în sudul pentru clasa de mijloc (clasa lor de mijloc), o destinație populară printre francezi, care are plaje la Mediterana, peisaje cu palmieri și centre de conferință cu “dantele” albe de creaturi marine, dar și periferii modeste și colțuri de oraș atinse de decrepitudine: Cap d’Agde. Orașul Agde are o populație permanentă de undeva până la 30.000 de locuitori, dar zona sa turistică, Cap d’Agde, trece în vârf de sezon de 200.000. Noi am ajuns chiar între două astfel de momente: în ultimele zile de august, chiar înainte de începerea școlii, care marchează finalul de sezon de vară.

Pornim dimineață dintr-o mică localitate din centrul Franței și la amiază suntem în sud, la Mediterana, pentru că da, francezii au autostrăzi și infrastructură.

De altfel, mă surprind că vreau să fac primele poze de turist pe drum, pentru că drumul arată așa:

Analize Economedia

ANALIZĂ. Ce ar putea însemna majorarea capitalului social pentru firme: Măsură necesară, dar creșterea e prea bruscă. Noile înregistrări de firme s-ar putea reduce/ Cristian Bărcan, fondator REGnet: „Impactul ar fi resimțit mai ales de firmele mici, motorul economiei, care reprezintă peste 95% din totalul companiilor din România”

calcule buget

ANALIZĂ. Ce acțiuni de la Bursa de Valori București au „bătut” constant piața în ultimii cinci ani / Două companii din eșalonul doi se fac remarcate

investiții, creșteri, acțiuni, bursă, taur, bull

ANALIZĂ Ce companii de la bursa românească au oferit în ultimii cinci ani cele mai consistente randamente ale dividendelor / Cum se schimbă topul dacă luăm în calcul și evoluția acțiunilor

cresteri, dividende, bursa, piata de capital

Piața imobiliară din Dubai atrage românii, dar rămâne una de nișă / Este un recul pe piața din România, dar aceasta rămâne încă atractivă pentru investitori, spun agenții imobiliari/ Care este profilul investitorului român în imobiliarele din Dubai

Dubai proprietati imobiliare

ANALIZĂ Expansiunea discretă a Ungariei în România: companii și afaceriști apropiați de Viktor Orban cumpără business-uri românești

România-Ungaria steaguri

ANALIZĂ. Cei mai importanți angajatori IT din România au renunțat la sute de salariați într-un an. Compania care conducea topul din 2023 a rămas fără 1.000 de angajați în 2024

un programator lucreaza la un laptop

Imperiul Pavăl: de la un magazin modest în Bacău în 1992 la un gigant cu investiții de peste 20 de miliarde de lei în 2025 / De la bricolaj, imobiliare și construcții, la energie, agricultură, pharma și turism – ANALIZĂ Economedia

adrian-dragos-paval-dedeman

ANALIZĂ Economedia. Unde se va situa România în clasamentul european al taxării, după majorările anunțate de Guvern / Avertisment: Pierdem principalele avantaje și competitivitate, ce punem în loc?

economie calcule

ANALIZĂ Tablou în piața muncii: Rata șomajului a ajuns în primul trimestru al anului la cel mai ridicat nivel din 2020 încoace/ Numărul de persoane ocupate a scăzut cu aproximativ 323.000 în interval de un an. Ce urmează?

somer calculator

ANALIZĂ Bursa de la București, printre cele mai ieftine din regiune și cu dividende generoase / Ungaria ne-a depășit la randamentul dividendului și este chiar mai ieftină decât România

burse, piete, multipli

ANALIZĂ Băncile românești listate la bursă sunt mai ieftine în termeni de profitabilitate comparativ cu cele din regiune. La ce multipli se tranzacționează acțiunile BRD și Banca Transilvania comparativ cu bănci din Austria, Cehia, Croația, Grecia, Ungaria, Polonia și Slovacia

bani, lei, economie, finante, deficit, inflatie

ANALIZĂ Ce industrie de apărare are România. De la scandaluri, politizare și subfinanțare, la noul context european, care aduce finanțări uriașe de Apărare pentru țările UE

armata romana, capu midia, romania, nato, militari, soldati, antrenament, exercitiu militar, himars, rachete, sisteme de aparare aeriana

ANALIZĂ Economedia: Tot mai multe mașini chinezești, și noi și rulate, pe șosele românești

auto, masina chinezeasca

Analiză. Turbulențele din industria auto se văd din plin în România: Sute de concedieri anunțate în interval de numai câteva săptămâni de către companii active în acest sector în țara noastră

om robot industria automotive

Analiză. Transportatorii români iau locul celor polonezi pe piețele europene, cu flote mari și șoferi gata să călătorească în întreaga UE / Provocări din cauza stagnării economice și a crizei fiscale, care crește taxe și reduce avantajul de cost

transport

ANALIZĂ Se pregătește sezonul de admiteri. Ce taxe de studii percep universitățile și cât costă cazarea la cămine în marile centre din țară?

studenti, universitate, academie, absolventi

ANALIZĂ Cum se schimbă topul companiilor de curierat din România după ce Sameday a cumpărat Cargus / Primele 10 firme au afaceri de peste 5 miliarde de lei

Piața de curierat, România, Cargus, Sameday, Fan Courier, Profit net, Cifră de afaceri, Pachet

ANALIZĂ Produse românești în supermarketuri: Marile lanțuri de retail spun că au sute de parteneri locali. Care sunt produsele cu cea mai mare acoperire locală?

Fermier cu legume

Analiză. Cum arată industria automotive din România, un sector marcat acum de turbulențe majore: Țara noastră are un număr mare de companii active, Germania e cel mai mare investitor străin/ Forța de muncă a scăzut, iar costurile sunt în creștere

linie asamblare Dacia

Șantiere de vară: Piața piscinelor, în expansiune/ Cât costă un astfel de proiect?

Imagine apa piscină

ANALIZĂ Prăpastia dintre tinerii români și angajatori. De ce are România cea mai ridicată rată de șomeri până în 25 de ani din UE / Claudia Indreica, Psihoselect: „Companiile nu mai au timp să instruiască”

Job, căutare de job, șomeri, tineri șomeri

ANALIZĂ Primăvară cu fabrici noi: Care sunt companiile care au anunțat investiții în producție în România

Knauf Insulation, fabrica vata minerala sticla

ANALIZĂ Ce înseamnă procedura de suspendare a fondurilor UE dacă George Simion ajunge preşedinte / În cazul victoriei lui Nicuşor Dan există posibilitatea unei amânări a procedurii

George-Simion-Nicusor-Dan (1)

ANALIZĂ De 9 Mai, ziua Europei. Cum a evoluat economia României, de 18 ani în “familia” UE: Salariile s-au triplat, PIB-ul pe cap de locuitor (PPP) a depășit Ungaria, țara noastră a primit peste 100 de miliarde de euro fonduri UE

Steaguri Romania si UE

ANALIZĂ. Care sunt efectele deprecierii leului și cine suferă

bani, lei, finante, bancnote, euro, 5 lei

ANALIZĂ Marele blackout din Spania și Portugalia. Cele două țări iberice plătesc prețul dezvoltării exagerate din regenerabile și insularizării rețelei / Cum stă România

bec iluminat, becuri

ANALIZĂ Efervescență pe piața dealerilor auto din România: de la consolidări la intrări străine surpriză

piata auto, uniunea europeana, romania

GRAFIC Schimbare nemaivăzută în istoria comercială a SUA din ultimii 100 de ani. Analiză Romanian Economic Monitor: Majorarea agresivă a tarifelor vamale de către SUA va avea un impact major asupra tuturor economiilor implicate. Date despre relațiile comerciale România-SUA și posibilele efecte în țara noastră

recesiune

Analiză „la cald”. Ce impact vor avea taxele vamale americane pentru România?

sua dolari drapel ajutor steag flag us bani karolina-grabowska-4386425

ANALIZĂ Val de restaurante, cofetării și cafenele noi în România. Apar și food-hall-urile/ Piața devine mai competitivă, iar specialiștii se așteaptă să apară noi concepte, inclusiv francize internaționale

Piata 9 restaurant
viaduct millau
Foto: Economedia

E viaductul Millau, celebrul pod rutier hobanat (pe cabluri), operă de starchitect – sir Norman Foster.

Mergem așadar înspre sud, la Mediterana – dar în sudul pentru clasa de mijloc (clasa lor de mijloc), o destinație populară printre francezi, dar nu de renumele unor Cannes sau Nisa: Cap d’Agde.

Dacă vorbim de calcule, turiștii pot găsi opțiuni de cazare care costă undeva la 6-700 de euro, pentru șase nopți. Ne mirăm de așa ofertă, dar asta doar până să ajungem la fața locului – pentru că, așa cum se întâmplă uneori, parcă locul nu arată chiar ca-n poze: găsim o singură cameră, o singură încăpere (+baie), cu loc în care încap (cumva) trei persoane – dar e genul de cazare în care îți tragi patul din dulap. Pe francezi nu pare să-i deranjeze nici spațiul mic, nici patul din dulap, locurile sunt ocupate de familii, de bunici, de biciclete, de căței.

Ne încurajăm însă: până la urmă, nu am venit aici ca să stăm în cameră, așa că pornim să căutăm marea.

Prima plajă pe care o găsim nu pare de… ei bine, nu pare de ceea ce ne-am fi imaginat a fi sudul Franței. E final de sezon și început de toamnă, iar atmosfera la Roquille e destul de tristă și modestă – francezii nu par prea preocupați nici de curățenie, nici de renovări, nici de turiști. Că ăștia vin oricum.

plaja Roquile Franta
Foto: Economedia

Dar, desigur, marea e oricum frumoasă și răsăritul schimbă peisajul:

Alături de plajă: o rotiserie din care nu prea îți vine să iei nimic, un Carrefour mic care arată mai modest decât la noi, dar și o boulangerie care, în sfârșit, ne amintește că suntem în Franța.

Aș sta aici minute în șir să mă uit cum vin turiștii (francezi) dimineața și pleacă fiecare cu două baguette. Da, chiar fac asta, nu e doar clișeu de film.

boulangerie in sudul Frantei

 

Dar descoperim, în cele din urmă, că la Cap d’Agde oferta de plajă e mai extinsă și ajungem în sfârșit la “plaja bună”. E largă, generoasă, cu nisip fin și vedere de poveste.

fort brescou Agde
Foto: Irina Reștea

Franța nu are aici fastuasele peisaje cu munți și vegetație (ale Greciei, de pildă), dar în zare e un fort și un far și imaginea asta îți evocă toate romanele din vacanțele copilăriei – îți amintești pe care dintre cei trei mușchetari îl preferai și îți dai seama că așa cumva îți imaginai locul în care e dus Edmond Dantes și de unde vine Contele de Monte Cristo.

Fortul e fortul Brescou – o fortificație construită în secolul XVI pe o insulă vulcanică din apropierea Cap d’Agde, cu scopul de a apăra coasta, iar cel care intenționa să o transforme în intrarea unui mare port a fost – ghiciți cine? Cardinalul de Richelieu. Să te mai miri că îți evocă romane de Alexandre Dumas?

 

Aflăm toate acestea într-un scurt tur cu trenulețul care te plimbă prin stațiune, spunându-ți poveștile orașului și ale zonei. În timp ce ghidul povestește episoade sângeroase (cu decapitări) din istoria Franței, vezi pașnicele peisaje cu vile și pini ale zilelor noastre, în care maximul de conflict e îmbufnarea micuței turiste pe lângă care trece trenulețul și care e supărată că nu și-a adus elasticul de păr potrivit.

Agde
Foto: Economedia

Iar Mediterana… Mediterana e frumoasă oricum.

Și în zi cu soare:

 

Și încruntată, de furtună:

Și cu lumini dintre nori, spectaculoasă:

La final de august, vremea e capricioasă – din aproape o săptămână, cele mai multe zile au fost cu nori, am prins dimineți reci și după-amieze cu ploaie, dar, cum ziceam, marea în zi cu nori arată spectaculos și îți merită toate zilele de vacanță.

Am văzut cândva, într-un documentar vechi, un desenator care lucra la animații (pe vremuri când încă tehnologia nu făcea atâtea) și care spunea că cel mai greu e să prinzi în desene apa. Marea și mișcarea apei. Nu știu de ce, dar îmi amintesc de asta acum. De fapt, știu de ce: ca să vă precizez că nici pozele nu îi fac dreptate mării.

Agde plaja
Foto: Economedia

Revenim însă la treburi mai pământene: dacă ai prins cumva curaj văzând că poți găsi prețuri decente de cazare, cu mâncarea e altă poveste. Oferta de terase de la plajă e destul de restrânsă și, pentru o masă de prânz, nu prea aveți șanse să scăpați sub 100 de euro. Dacă ți se pare că prețurile de Cluj te-au pregătit pentru orice și o cafea cu vedere la domul din Milano, de pildă, ți se pare rezonabilă, afli că Franța e la nivelul Clujului (ironie intenționată).

Dar ai, desigur, varianta să vii cu croissant-ul de la boulangerie pe plajă sau cu sendvici de supermarket sau să îți iei o pizza cu (aprox) 20 de euro. Cei mai mulți francezi de pe plajă fie pleacă la prânz, fie vin după prânz, fie au cutiile pregătite.

Și șezlongurile atentează serios la buget: 40 de euro pe zi dacă vrei o pereche. Lumea nu prea vrea, decât de la un nivel în sus (și mai ales în week-end).

După o zi de plajă, locul de promenadă și ieșiri de seară e portul Richelieu. Aici ai vedere la bărci și yacht-uri, terase, restaurante, boutique-uri.

Orice arată chic cu vedere la port poate ascunde însă o toaletă în care ți-e groază să intri, iar la doi pași de yacht-uri găsești ganguri cu mirosuri suspecte și spații îmbătrânite jalnic.

Treci de la asta:

La asta (în câteva minute):

 

Și de la locuințe modeste cu vecinătăți triste:

 

 

La centrul glamour al Agde-ului, cu locuințe, casino și centru de conferințe, printre palmieri și dantelării albe care descriu creaturi marine:

Loc de plimbare și târg ocazional:

 

 

După fiecare plimbare, ne întoarcem însă la mare:

 

Din ultima zi de vacanță, am rămas cu imaginea asta, pe care am admirat-o, pe ascuns: cuplul de francezi pensionari veniți la plajă, cu vreo cinci genți și gentuțe, amândoi echipați chic și dotați cu voie bună. Au jucat petanque – cu seriozitate pentru regulile jocului și zâmbete complice unul pentru celălalt – și au plecat tihniți. M-am gândit, fără să vreau, la pensia medie de la noi, la bătrânețile părinților noștri și la vacanțele bunicilor noștri și, brusc, mi-a pierit înclinația pentru critici legate de grija pe care (nu) o au francezii pentru turiști: măcar își permit să își respecte bătrânețile.

Noi ne-am întors spre centrul Franței de unde urma să revenim, cu Wizz-ul veșnic întârziat, acasă, în România.

De final, pentru cititorii Economedia pasionați de infrastructură, drumul pe viaductul Millau:

 

, , ,