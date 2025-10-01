Guvernul a adoptat prima rectificare bugetară din acest an, a anunțat Executivul, prin purtătorul de cuvânt și ministrul de Finanțe.

Ministrul Alexandru Nazare a declarat că rectificarea aduce bugetul într-o zonă de proiecție realistă.

„Am făcut analiza tuturor ordonatorilor de credite, a zonei de cheltuieli și a zonei de venituri, astfel încât aceste cheltuieli și venituri să fie proiectate cât mai realist posibil. Avem nevoie ca prin mesajul ca odată cu adoptarea rectificării să transmitem atât românilor cât și piețelor și investitorilor că revenim într-o zonă de seriozitate și disciplină financiară și schimbăm atitudinea legată de modul în care tratăm bugetele. Era un mesaj necesar și așteptat”, a precizat ministrul.

Ministrul a precizat că ținta de deficit pentru anul 2025 din rectificarea bugetară este de 8,4% din produsul intern brut, cu un necesar de finanțare de 159 de miliarde de lei.

„Negocierea care a stat în spatele obținerii acestei ținte e foartă importantă, a fost atât la nivel tehnic, cât și la nivel politic cu Comisia, cu comisarul Dombrovskis și s-a închis prin discuția pe care a avut-o premierul Ilie Bolojan la Bruxelles cu comisarul Dombrovskis. Este importantă pentru că, dacă această țintă de deficit ar fi fost în jur de 8%, ar fi trebuit să obținem măsuri de alte 8 miliarde până la sfârșitul anului, care ar fi fost foarte greu de obținut și ar fi pus foarte mare presiune mai ales pe zona de investiții din buget”, a precizat ministrul.

Alexandru Nazare a spus că Guvernul și-a propus să mențină un nivel al investițiilor care depășește 150 miliarde lei. „Ne-am propus să reglăm sumele pentru zona de împrumut mai ales a PNRR, pentru ministere cheie care aveau epuizate aceste capitole bugetare, foarte importante pentru investiții. Vorbim de Ministerul Tranporturilor, Ministerul Economiei, Mediului, Dezvoltării. Aceste ministere nu mai aveau sume disponibile pentru zona de împrumut a PNRR. Prin rectificare am rezolvat această problemă, sunt în jur de 5 miliarde destinate acestei zone”, a spus el.

Produsul Intern Brut ca ipoteză la începutul anului de 1.912 miliarde se rectifică la 1.902 miliarde, a transmis ministrul. „Nu mai avem aceleași ipoteze pe care le-am avut la începutul anului, nu mai avem o creștere economică de 2,5%, ci avem o creștere economică proiectată de 0,6%. Aceste lucruri schimbă ecuația de asamblare a bugetului. Chiar dacă am adăugat aproape 24,5 miliarde la deficit, aceste sume sunt destinate cheltuielilor esențiale. Nu puteam să nu plătim zona de asistență socială, cheltuieli legate de sănătate, salarii, pensii”, a spus ministrul.

Sumele legate de dobânzi au crescut în mod accelerat în prima parte a anului, a precizat Nazare, spunând că ele se ridică la aproape 54 miliarde.

„Aproximativ două treimi din sumele adăugate se referă la zona de cheltuieli esențială, iar restul de cheltuieli se referă la acoperirea acestor nevoi de investiții în zona de PNRR”, a menționat el.

Alexandru Nazare a spus că în noiembrie vor începe discuțiile pentru construcția unui nou buget de stat, pe alte coordonate, pentru ca „anul viitor să nu mai fim în situația de a avea o rectificare față de care să facem o adăugire pe cheltuieli atât de mare pe cât o facem astăzi”.