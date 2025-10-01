Guvernul a adoptat prima rectificare bugetară din acest an, a anunțat Executivul, prin purtătorul de cuvânt și ministrul de Finanțe.

Urmărește mai jos producțiile video ale Economedia:

- articolul continuă mai jos -

Ministrul Alexandru Nazare a declarat că rectificarea aduce bugetul într-o zonă de proiecție realistă.

„Am făcut analiza tuturor ordonatorilor de credite, a zonei de cheltuieli și a zonei de venituri, astfel încât aceste cheltuieli și venituri să fie proiectate cât mai realist posibil. Avem nevoie ca prin mesajul ca odată cu adoptarea rectificării să transmitem atât românilor cât și piețelor și investitorilor că revenim într-o zonă de seriozitate și disciplină financiară și schimbăm atitudinea legată de modul în care tratăm bugetele. Era un mesaj necesar și așteptat”, a precizat ministrul.

Analize Economedia

ANALIZĂ. Ce ar putea însemna majorarea capitalului social pentru firme: Măsură necesară, dar creșterea e prea bruscă. Noile înregistrări de firme s-ar putea reduce/ Cristian Bărcan, fondator REGnet: „Impactul ar fi resimțit mai ales de firmele mici, motorul economiei, care reprezintă peste 95% din totalul companiilor din România”

calcule buget

ANALIZĂ. Ce acțiuni de la Bursa de Valori București au „bătut” constant piața în ultimii cinci ani / Două companii din eșalonul doi se fac remarcate

investiții, creșteri, acțiuni, bursă, taur, bull

ANALIZĂ Ce companii de la bursa românească au oferit în ultimii cinci ani cele mai consistente randamente ale dividendelor / Cum se schimbă topul dacă luăm în calcul și evoluția acțiunilor

cresteri, dividende, bursa, piata de capital

Piața imobiliară din Dubai atrage românii, dar rămâne una de nișă / Este un recul pe piața din România, dar aceasta rămâne încă atractivă pentru investitori, spun agenții imobiliari/ Care este profilul investitorului român în imobiliarele din Dubai

Dubai proprietati imobiliare

ANALIZĂ Expansiunea discretă a Ungariei în România: companii și afaceriști apropiați de Viktor Orban cumpără business-uri românești

România-Ungaria steaguri

ANALIZĂ. Cei mai importanți angajatori IT din România au renunțat la sute de salariați într-un an. Compania care conducea topul din 2023 a rămas fără 1.000 de angajați în 2024

un programator lucreaza la un laptop

Imperiul Pavăl: de la un magazin modest în Bacău în 1992 la un gigant cu investiții de peste 20 de miliarde de lei în 2025 / De la bricolaj, imobiliare și construcții, la energie, agricultură, pharma și turism – ANALIZĂ Economedia

adrian-dragos-paval-dedeman

ANALIZĂ Economedia. Unde se va situa România în clasamentul european al taxării, după majorările anunțate de Guvern / Avertisment: Pierdem principalele avantaje și competitivitate, ce punem în loc?

economie calcule

ANALIZĂ Tablou în piața muncii: Rata șomajului a ajuns în primul trimestru al anului la cel mai ridicat nivel din 2020 încoace/ Numărul de persoane ocupate a scăzut cu aproximativ 323.000 în interval de un an. Ce urmează?

somer calculator

ANALIZĂ Bursa de la București, printre cele mai ieftine din regiune și cu dividende generoase / Ungaria ne-a depășit la randamentul dividendului și este chiar mai ieftină decât România

burse, piete, multipli

ANALIZĂ Băncile românești listate la bursă sunt mai ieftine în termeni de profitabilitate comparativ cu cele din regiune. La ce multipli se tranzacționează acțiunile BRD și Banca Transilvania comparativ cu bănci din Austria, Cehia, Croația, Grecia, Ungaria, Polonia și Slovacia

bani, lei, economie, finante, deficit, inflatie

ANALIZĂ Ce industrie de apărare are România. De la scandaluri, politizare și subfinanțare, la noul context european, care aduce finanțări uriașe de Apărare pentru țările UE

armata romana, capu midia, romania, nato, militari, soldati, antrenament, exercitiu militar, himars, rachete, sisteme de aparare aeriana

ANALIZĂ Economedia: Tot mai multe mașini chinezești, și noi și rulate, pe șosele românești

auto, masina chinezeasca

Analiză. Turbulențele din industria auto se văd din plin în România: Sute de concedieri anunțate în interval de numai câteva săptămâni de către companii active în acest sector în țara noastră

om robot industria automotive

Analiză. Transportatorii români iau locul celor polonezi pe piețele europene, cu flote mari și șoferi gata să călătorească în întreaga UE / Provocări din cauza stagnării economice și a crizei fiscale, care crește taxe și reduce avantajul de cost

transport

ANALIZĂ Se pregătește sezonul de admiteri. Ce taxe de studii percep universitățile și cât costă cazarea la cămine în marile centre din țară?

studenti, universitate, academie, absolventi

ANALIZĂ Cum se schimbă topul companiilor de curierat din România după ce Sameday a cumpărat Cargus / Primele 10 firme au afaceri de peste 5 miliarde de lei

Piața de curierat, România, Cargus, Sameday, Fan Courier, Profit net, Cifră de afaceri, Pachet

ANALIZĂ Produse românești în supermarketuri: Marile lanțuri de retail spun că au sute de parteneri locali. Care sunt produsele cu cea mai mare acoperire locală?

Fermier cu legume

Analiză. Cum arată industria automotive din România, un sector marcat acum de turbulențe majore: Țara noastră are un număr mare de companii active, Germania e cel mai mare investitor străin/ Forța de muncă a scăzut, iar costurile sunt în creștere

linie asamblare Dacia

Șantiere de vară: Piața piscinelor, în expansiune/ Cât costă un astfel de proiect?

Imagine apa piscină

ANALIZĂ Prăpastia dintre tinerii români și angajatori. De ce are România cea mai ridicată rată de șomeri până în 25 de ani din UE / Claudia Indreica, Psihoselect: „Companiile nu mai au timp să instruiască”

Job, căutare de job, șomeri, tineri șomeri

ANALIZĂ Primăvară cu fabrici noi: Care sunt companiile care au anunțat investiții în producție în România

Knauf Insulation, fabrica vata minerala sticla

ANALIZĂ Ce înseamnă procedura de suspendare a fondurilor UE dacă George Simion ajunge preşedinte / În cazul victoriei lui Nicuşor Dan există posibilitatea unei amânări a procedurii

George-Simion-Nicusor-Dan (1)

ANALIZĂ De 9 Mai, ziua Europei. Cum a evoluat economia României, de 18 ani în “familia” UE: Salariile s-au triplat, PIB-ul pe cap de locuitor (PPP) a depășit Ungaria, țara noastră a primit peste 100 de miliarde de euro fonduri UE

Steaguri Romania si UE

ANALIZĂ. Care sunt efectele deprecierii leului și cine suferă

bani, lei, finante, bancnote, euro, 5 lei

ANALIZĂ Marele blackout din Spania și Portugalia. Cele două țări iberice plătesc prețul dezvoltării exagerate din regenerabile și insularizării rețelei / Cum stă România

bec iluminat, becuri

ANALIZĂ Efervescență pe piața dealerilor auto din România: de la consolidări la intrări străine surpriză

piata auto, uniunea europeana, romania

GRAFIC Schimbare nemaivăzută în istoria comercială a SUA din ultimii 100 de ani. Analiză Romanian Economic Monitor: Majorarea agresivă a tarifelor vamale de către SUA va avea un impact major asupra tuturor economiilor implicate. Date despre relațiile comerciale România-SUA și posibilele efecte în țara noastră

recesiune

Analiză „la cald”. Ce impact vor avea taxele vamale americane pentru România?

sua dolari drapel ajutor steag flag us bani karolina-grabowska-4386425

ANALIZĂ Val de restaurante, cofetării și cafenele noi în România. Apar și food-hall-urile/ Piața devine mai competitivă, iar specialiștii se așteaptă să apară noi concepte, inclusiv francize internaționale

Piata 9 restaurant

Ministrul a precizat că ținta de deficit pentru anul 2025 din rectificarea bugetară este de 8,4% din produsul intern brut, cu un necesar de finanțare de 159 de miliarde de lei.

„Negocierea care a stat în spatele obținerii acestei ținte e foartă importantă, a fost atât la nivel tehnic, cât și la nivel politic cu Comisia, cu comisarul Dombrovskis și s-a închis prin discuția pe care a avut-o premierul Ilie Bolojan la Bruxelles cu comisarul Dombrovskis. Este importantă pentru că, dacă această țintă de deficit ar fi fost în jur de 8%, ar fi trebuit să obținem măsuri de alte 8 miliarde până la sfârșitul anului, care ar fi fost foarte greu de obținut și ar fi pus foarte mare presiune mai ales pe zona de investiții din buget”, a precizat ministrul.

Alexandru Nazare a spus că Guvernul și-a propus să mențină un nivel al investițiilor care depășește 150 miliarde lei. „Ne-am propus să reglăm sumele pentru zona de împrumut mai ales a PNRR, pentru ministere cheie care aveau epuizate aceste capitole bugetare, foarte importante pentru investiții. Vorbim de Ministerul Tranporturilor, Ministerul Economiei, Mediului, Dezvoltării. Aceste ministere nu mai aveau sume disponibile pentru zona de împrumut a PNRR. Prin rectificare am rezolvat această problemă, sunt în jur de 5 miliarde destinate acestei zone”, a spus el.

Produsul Intern Brut ca ipoteză la începutul anului de 1.912 miliarde se rectifică la 1.902 miliarde, a transmis ministrul. „Nu mai avem aceleași ipoteze pe care le-am avut la începutul anului, nu mai avem o creștere economică de 2,5%, ci avem o creștere economică proiectată de 0,6%. Aceste lucruri schimbă ecuația de asamblare a bugetului. Chiar dacă am adăugat aproape 24,5 miliarde la deficit, aceste sume sunt destinate cheltuielilor esențiale. Nu puteam să nu plătim zona de asistență socială, cheltuieli legate de sănătate, salarii, pensii”, a spus ministrul.

Sumele legate de dobânzi au crescut în mod accelerat în prima parte a anului, a precizat Nazare, spunând că ele se ridică la aproape 54 miliarde.

„Aproximativ două treimi din sumele adăugate se referă la zona de cheltuieli esențială, iar restul de cheltuieli se referă la acoperirea acestor nevoi de investiții în zona de PNRR”, a menționat el.

Alexandru Nazare a spus că în noiembrie vor începe discuțiile pentru construcția unui nou buget de stat, pe alte coordonate, pentru ca „anul viitor să nu mai fim în situația de a avea o rectificare față de care să facem o adăugire pe cheltuieli atât de mare pe cât o facem astăzi”.

 

, ,