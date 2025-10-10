Agenția de rating Fitch Ratings a comentat vineri rectificarea bugetară adoptată de Guvern, prin care ținta de deficit a fost majorată de la 7% la 8,4%, spunând că această mișcare subliniază provocările cu care România deja se confruntă în încercarea de a opri degradarea finanțelor publice și de a aplica măsuri de consolidare capabile să reducă dezechilibrele și să stabilizeze datoria pe termen mediu.

Agenția subliniază provocările generate de presiunile cheltuielilor sociale, costurile mai mari de împrumut și creșterea economică lentă pentru atingerea unei reduceri a deficitului compatibile cu stabilizarea datoriei guvernamentale pe termen mediu.

În plus, Fitch susține că măsurile fiscale suplimentare s-ar putea confrunta cu provocări de implementare în contextul „oboselii” față de consolidarea fiscală, al creșterii economice anemice și al incertitudinii politice persistente.

Fitch amintește că rectificarea bugetară din 1 octombrie va duce deficitul bugetar din acest an la 8,4% din PIB, în creștere față de 7% cât era prevăzut în bugetul din februarie.

„Deși acest lucru reflectă o performanță ceva mai slabă a veniturilor (excluzând măsurile din pachetul fiscal din iulie), principalele ajustări vizează cheltuielile (în creștere cu 27,8 miliarde RON sau 1,6% din PIB-ul prognozat de Fitch), în special plățile mai mari ale dobânzilor, precum și cheltuielile legate de asistența socială și sănătate. Datele bugetare lunare arată că deficitul din ianuarie-august a fost de 86 miliarde RON (4,6% din PIB-ul prognozat de Fitch pentru 2025), similar în termeni de PIB cu aceeași perioadă din 2024”, arată agenția.

Drept urmare, aceasta susține că deficitul fiscal global al României, în termeni monetari, va scădea cu doar 0,3 puncte procentuale de la 8,7% din PIB în 2024 (deficitul primar va scădea cu 1,1 puncte procentuale). Acest lucru se întâmplă în ciuda înghețării inițiale a cheltuielilor anunțate în ianuarie 2025 de guvernul anterior și a pachetului fiscal din iulie (al cărui impact a fost estimat inițial la 1,1% din PIB) introdus de noua coaliție formată din patru partide.

Conform previziunilor actualizate ale Fitch, deficitul ESA al administrației publice generale se va reduce în 2025 la 8,5% din PIB, față de nivelul record de 9,3% înregistrat anul trecut. Deficitul inițial foarte ridicat înseamnă că agenția previzionează o scădere doar la 7% în 2026 și la 6,5% în 2027. O traiectorie a deficitului mai mare și o creștere modestă (0,7% în 2025, crescând la 1,2% în 2026 și 2027) conduc la o creștere rapidă a datoriei guvernamentale de la 54,8% în 2024 la 59% (puțin peste mediana categoriei „BBB”) în 2025 și la 65,6% în 2027, cu peste 10 puncte procentuale peste mediana prevăzută pentru categoria „BBB”, avertizează agenția de rating.

Fitch subliniază că perspectivele de reducere a deficitului și stabilizare a datoriei sunt esențiale pentru rezolvarea perspectivei negative asupra ratingului „BBB-” al României, confirmată la 15 august. Guvernul a formulat măsuri suplimentare de consolidare, inclusiv un al doilea pachet axat pe reducerea cheltuielilor, în principal la nivelul administrației locale. Prelungirea înghețării salariilor și pensiilor din sectorul public până în 2026 a fost deja legiferată, iar guvernul a indicat că un al treilea pachet fiscal ar putea fi prezentat în această lună.

Agenția mai arată că, având în vedere amploarea deficitului și procesul de consolidare pe mai mulți ani, o provocare cheie este consolidarea credibilității politicii fiscale, în special după revizuiri repetate ale obiectivelor fiscale în 2024, care au dus la creșterea deficitului bugetar de la un obiectiv inițial de 5% la un nivel real de 8,7% în termeni monetari. Pachetele suplimentare ar trebui să sublinieze angajamentul general al guvernului față de reducerea deficitului, menționează Fitch.

Agenția de rating mai avertizează că „este probabil să existe riscuri legate de punerea în aplicare”. Conform agenției, unele măsuri propuse în cel de-al doilea pachet, inclusiv reducerile pensiilor speciale, sunt supuse examinării Curții Constituționale. Incertitudinea politică s-a atenuat considerabil de la alegerea președintelui Nicușor Dan în luna mai și formarea unui guvern cu o majoritate confortabilă, dar sprijinul pentru măsurile fiscale suplimentare nu este garantat, având în vedere costurile politice și rezistența potențială. Prim-ministrul Ilie Bolojan a amânat o propunere de reducere a cheltuielilor administrative cu cel puțin 10% din cauza opoziției partenerilor de coaliție.

Însă Fitch amintește că deficitul revizuit pentru 2025 a fost convenit de Comisia Europeană, care a cooperat la elaborarea ajustării fiscale a României. Disponibilitatea fondurilor UE (finanțarea din Fondul pentru redresare și reziliență în valoare totală de 21,6 miliarde EUR sau 6,1% din PIB-ul prognozat pentru 2025) va constitui singurul stimulent anticiclic semnificativ, stabilind un prag minim pentru ratele de creștere a PIB-ului pe termen scurt. În plus, România va apela la instrumentul financiar „Acțiunea de securitate pentru Europa”.

Agenția mai precizează că condițiile de împrumut s-au îmbunătățit odată cu reducerea incertitudinii politice și creșterea apetitului investitorilor pentru activele piețelor emergente. România a emis trei euroobligațiuni pe 2 octombrie, în valoare de 4 miliarde EUR, cu scadențe la 7, 10 și 20 de ani și un randament mediu de 6,1%. Menținerea încrederii pieței rămâne importantă pentru finanțarea deficitului dublu al României.

