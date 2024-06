ANALIZĂ Miza alegerilor locale: ce bugete gestionează primarii marilor orașe / România își alege primarii, în data de 9 iunie

România organizează duminică, 9 iunie, alegeri locale (alături de cele europarlamentare), prin care își alege primarii, consilierii locali şi consilierii judeţeni pentru următorii patru ani. Marile orașe sunt principalii poli de dezvoltare ai țării și, din acest motiv, primarii care le conduc au și bugete mari pe mână. Economedia analizează ce bugete vor avea pe mână viitorii primari.

Primarul este cel care propune bugetul și cheltuielile unei localități, iar consiliul local este cel care aprobă aceste bugete. Președintele și consilierii județeni coordonează serviciile publice de interes județean, iar președintele poate da dispoziții către primari, care sunt obligați să le îndeplinească la nivel local și poate numi sau revoca șefii instituțiilor publice, precum și a societăților sau regiilor autonome de interes județean, cum ar fi un spital.

București

Miza simbolică majoră este Bucureștiul, cu Primăria Generală și cele șase primării de sector, deoarece Capitala are cel mai mare buget dintre toate orașele.

Primăria Capitalei, cu tot cu subordonate, are un buget estimat de 10,6 miliarde lei în acest an, strict bugetul local fiind de 7,8 miliarde lei, cu tot cu fondurile europene.

Capitala României este principalul pol de dezvoltare al țării, iar locuitorii au cele mai mari venituri medii din țară. Orașul are însă și numeroase probleme: o dezvoltare imobiliară haotică, pusă pe pauză după suspendarea planului urbanistic, rețeaua de termoficare învechită, traficul infernal, poluarea și lipsa spațiilor verzi, printre multe altele.

Pentru PMB s-au înscris 9 candidați, iar pentru cele 6 primării de sector – 46 de candidați.

Candidații la Primăria Capitalei: Nicușor Dan (independent)

Gabriela Firea (PSD)

Cristian Popescu Piedone (PUSL)

Sebastian Burduja (PNL)

Mihai Enache (AUR)

Dorin Iacob (Partidul Alternativa Dreaptă)

Diana Şoşoacă (SOS România)

Alexandru Pânişoară (Partidul Ecologist Român)

Constantin Titian (independent)

Primăriile de sector din București au în 2024 un buget total estimat de aproape 15 miliarde de lei.

Primăria Sectorului 1, cu tot cu subordonate, are venituri de circa 1,4 miliarde lei și cheltuieli de 2,4 miliarde lei. Deficitul urmează să fie acoperit din excedentul de 1 miliard de anul trecut.

Candidații la Sectorul 1: Clotilde Armand (Alianța Dreapta Unită)

George Tuță (PSD-PNL)

Liviu Negoiță (PUSL)

Daniel Tudorache (independent)

Ramona Ioana Bruynseels (AUR)

Iulian Hatmanu (REPER)

Primăria Sectorului 2, cu tot cu subordonate, are un buget estimat de 2,6 miliarde lei.

Candidații la Sectorul 2: Radu Mihaiu (Alianța Dreapta Unită)

Rareș Hopincă (Alianța PSD-PNL)

Primăria Sectorului 3, cu tot cu subordonate, are un buget estimat de 2,6 miliarde lei.

Candidații la Sectorul 3: Robert Negoiță (independent, susținut de Alianța PSD-PNL)

Lucian Judele (Alianța Dreapta Unită)

Ana Ciceală (independent, susținut de REPER)

AUR (Alexandru Marco Niță)

Vasile Negrilă (PUSL)

Primăria Sectorului 4, cu tot cu subordonate, are un buget estimat de 2,9 miliarde lei.

Candidații la Sectorul 4: Daniel Băluță (Alianța PSD-PNL)

Paul Ene (Alianța Dreapta Unită)

Cătălin Teniță (REPER)

Matei Ștefănescu (AUR)

Primăria Sectorului 5, cu tot cu subordonate, are un buget estimat de 1,67 miliarde lei.

Candidații la Sectorul 5: Adrian Vigheciu (Alianța PSD-PNL)

Vlad Popescu Piedone (PUSL)

Alexandru Dimitriu (Alianța Dreapta Unită)

Lidia Vadim Tudor (AUR)

Marian Vanghelie (independent)

Adrian Albu (REPER)

Primăria Sectorului 6, cu tot cu subordonate, are un buget estimat de 2,7 miliarde lei.

Candidații la Sectorul 6: Ciprian Ciucu (Alianța PNL-PSD)

Mihaela Ștefan (Alianța Dreapta Unită)

Monica Iagăr (AUR)

Bogdan Pintileasa (PUSL)

Cristina Bordianu (REPER)

Cluj-Napoca

Considerat Sillicon Valley de România datorită companiilor IT din zonă, oraşul Cluj-Napoca, ce adună 320 de mii de locuitori, are un buget de 3,6 miliarde de lei.

Orașul are însă prețuri extrem mari (capcana propriului succes cu industria IT), nu are încă o centură metropolitană, are un trafic extrem de aglomerat, dezvoltarea urbanistică este haotică datorită spațiului limitat, iar lucrările la linia de metrou n-au început nici după un an de la semnarea contractului.

Candidații la primăria Cluj-Napoca: Emil Boc (PNL)

Sabin Sărmaș (independent)

Aurelia Cristea (PSD)

Viorel Băltărețu (USR)

Timișoara

Timișoara, un oraș cu mai mult de 300.000 de locuitori, are în acest an un buget estimat de 2,5 miliarde lei. Cu o ieșire ușoară la Vest, orașul reunește numeroase companii multinaționale din industria auto. Însă se confruntă cu probleme precum termoficarea, clanurile și timpi de așteptare ridicați ai mijloacelor de transport.

Candidații la Primăria Timișoara: Dominic Fritz (Alianța Timișoara Unită – USR, PMP, Forța Dreptei și UDMR)

Nicolae Robu (Alianța PSD-PNL)

Ilie Vasile Sîrbu (AUR)

Iași

Viitorul primar al Iașiului va avea pe mână un buget anual de 2,4 miliarde de lei. Orașul cu peste 316 mii de locuitori este un centru universitar important, care a dat unii dintre cei mai mari antreprenori ai țării, iar acum începe să se dezvolte din ce în ce mai mult în zona de IT. Însă orașul este abia un pol de dezvoltare incipient într-o regiune sărăcită și depopulată a României și îi lipsește conectivitatea cu restul țării, motiv pentru care și investițiile străine (cu câteva excepții) lipsesc.

Candidații la Primăria Iași: Mihai Chirica (PNL)

Bogdan Balanișcu (PSD)

Marius Bodea (Alianța Dreapta Unită)

Cosette Chichirău (România ECO)

Constanța

Orașul de la malul mării, ce reunește peste 240 de mii de locuitori, are un buget de 2,2 miliarde de lei în acest an. Și acest oraș se confruntă cu o dezvoltare imobiliară haotică, în special pe malul mării, un turism exclusiv sezonier și o lipsă de infrastructură locală.

Candidații la Primăria Constanța: Vergil Chițac (PNL)

Horia Constantinescu (PSD)

Ion Stelian (Drepta Unită)

Ovidiu Cupșa (AUR)

Brașov

Brașov, un oraș cu peste 210.000 de locuitori, are în acest an un buget estimat de 1,8 miliarde lei. Orașul se confruntă cu o lipsă de conectivitate prin autostrăzi cu Capitala și cu vestul țării, un aflux mare de bucureșteni avizi de aer curat, care pun presiune pe livrarea de locuințe și ce duce la un echilibru fragil între urban și natură, iar aeroportul proaspăt inaugurat nu este încă folosit la capacitatea maximă.

Candidații la Primăria Brașov: Allen Coliban (Alianța Dreapta Unită)

George Scripcaru (Alianța PSD-PNL)

Dan Tănasă (AUR)

Craiova

Oraș cu 233 de mii de locuitori, are un buget de 1,76 miliarde de lei.

Candidații la Primăria Craiova: Olguța Vasilescu (PSD)

Nicolae Giugea (PNL)

Emilia Neagu (Alianța Dreapta Unită)

Marian Vasile (AUR)

Oradea

Oraș cu 180 de mii de locuitori, are un buget de 2,9 miliarde lei.

Candidații la Primăria Oradea: Florin Birta (PNL)

Adrian Madar (PSD)

Daniel Palaghianu (Alianța Dreapta Unită)

Rozalia Biro (UDMR)

Sibiu

Oraș cu 130 de mii de locuitori, are un buget de 1,17 miliarde lei.

Candidații la Primăria Sibiu: Astrid Fodor (Forumul Democrat al Germanilor)

Adrian Bibu (PNL)

Ruxandra Cibu Deaconu (Alianța Dreapta Unită)

Florian Giubega (PSD)

Suceava

Oraș cu 118 mii de locuitori, are un buget de 1,03 miliarde lei.

Candidații la Primăria Suceava: Vasile Rîmbu (PSD)

Lucian Harșovschi (PNL)

Marian Andronache (Alianța Dreapta Unită)

Cătălin Axinte (AUR)

Galați

Oraș cu 215 mii de locuitori, are un buget de 982,8 milioane de lei.

Candidații la Primăria Galați: Ionuț Pucheanu (PSD)

Onuț Valeriu Atanasiu (PNL)

Daniela Ancuța Șarpe (Alianța Dreapta Unită)

Daniela Simona Vreme (AUR)

Doru Căstăian (PACT pentru Galați)

Brăila

Oraș cu 200 de mii de locuitori, are un buget de 859 de milioane de lei.

Candidații la Primăria Brăila: Marian Dragomir (PSD)

Cătălin Canciu (PNL)

Nicușor Ciocan (Alianța Dreapta Unită)

Florin Cîrligea (AUR)

Bacău

Oraș cu 140 de mii de locuitori, are un buget de 380 de milioane de lei.

Candidații la Primăria Bacău: Valentin Ivancea (Alianța PSD-PNL)

Lucian Viziteu (Alianța Dreapta Unită)

Dragoș Ștefan (AUR)

Dorin Chirilescu (independent)

Cristian Ghingheș (Partidul SENS – Sănătate Educație Natură Sustenabilitate)

Context. Pentru alegerile din 9 iunie s-au înscris 207.390 de candidați, din partea unui număr de 131 de competitori (partide și alianțe), respectiv 107 de partide, respectiv candidați independenți, arată un raport Expert Forum. Aceștia aspiră la șansa de a ocupa un fotoliu de primar, consilier local sau județean sau președinte de Consiliu Județean. Numărul total de candidaturi este mai mic de aproape 20% față de 2020, când au fost 256.038 candidaturi și de 2016, când au rămas definitive 267.242 candidaturi.

La nivelul întregii țări sunt 3.186 de posturi de primar. La alegerile locale se poate vota doar în România și doar în localitatea în care alegătorii își au domiciliul sau reședința.

Competiția cea mai crescută la primari este în Baia Mare, unde sunt 16 candidați pe loc, dar și la Constanța unde sunt 14 candidați. În Voluntari și Craiova sunt câte 12 candidați, iar la Lugoj, Piatra Neamț și Galați câte 11. Cel mai frecvent număr de competitori este de 3 și 4. În 4% din cazuri nu există decât un candidat, iar în 20% câte 2. Și la consilii județene, competiția cea mai mare se regăsește la Maramureș. Cei mai puțini contracandidați sunt la Dâmbovița, adică 4, mai arată raportul Expert Forum.