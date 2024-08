„Antreprenor cu valoare adăugată”: Nadura produce îmbrăcăminte sustenabilă sport și pentru activități outdoor „made in România” / Abordarea lor, opusă conceptului fast fashion, care distruge mediul

Nadura este un brand românesc sub care sunt vândute articole de îmbrăcăminte pentru diferite activități outdoor și sport. Afacerea aparține familiei Toma, care este pasionată de astfel de activități și are experiență în domeniul textil. Designul este realizat „în casă”, iar produsele sunt confecționate de parteneri din România, selectați cu grijă și care trebuie, potrivit fondatorilor, să respecte standarde de calitate și etică. Produsele lor sunt disponibile inclusiv în magazinul online al Decathlon.

„Membrii echipei noastre au experiență în domeniul textil și împărtășesc dorința de a crea îmbrăcăminte din fibre naturale, care să ofere confort și performanță superioară”, a declarat, pentru Economedia, Rareș Toma, director al Nadura. „Am realizat că putem crea un produs mai bun decât cele existente pe piață”, a adăugat el.

Nadura intenționează să își deschidă propria fabrică de textile. „În viitor, avem în plan să creăm propria unitate de producție, astfel încât să putem controla și mai bine fiecare aspect al acestui proces”, a mai spus Toma.

Materialele folosite – precum merino, bambus, modal și Tencel – sunt importate de la furnizori externi.

Întrebat prin ce se diferențiază produsele brandului de cele ale concurenței, Toma a răspuns: „Ne diferențiem prin calitatea superioară a materialelor și a croiului, precum și prin prezentare, de la site la ambalajul produselor și la imaginile pe care le folosim în promovare. Echipa noastră internă se ocupă de design (aici intervenind experiența în domeniu pe care am menționat-o), asigurându-se că fiecare produs combină funcționalitatea cu un stil simplu și elegant, reflectând totodată valorile noastre de sustenabilitate.”

Numele „Nadura” nu provine de la vreo zeiță sau personaj din universurile SF, ci este o combinație a cuvintelor „natură” și „durabilitate”. „Reprezintă angajamentul nostru de a crea produse sustenabile și prietenoase cu mediul, inspirate de frumusețea și puritatea naturii”, explică directorul firmei.

Un concept opus celui de fast fashion

Directorul Nadura a declarat că firma sa susține îmbrăcămintea sustenabilă și echitabilă. Abordarea este opusă conceptului de business fast fashion. „Credem că prețul unui produs trebuie să reflecte nu doar calitatea materialelor și a muncii implicate, ci și respectul față de toți cei implicați în procesul de producție, de la cine face țesăturile la cine le taie și coase. Ne opunem exploatării și promovăm practici etice în toate aspectele afacerii noastre”, a mai spus Toma.

Termenul fast fashion se referă la articole de îmbrăcăminte produse și comercializate la prețuri mici, care copiază cele mai recente modele de pe podiumuri și sunt distribuite rapid prin magazine pentru a profita la maximum de tendințele actuale. Această industrie are, însă, un impact negativ uriaș asupra mediului. Conform unei analize realizate de Business Insider, producția de modă fast fashion generează 10% din totalul emisiilor globale de dioxid de carbon. Industria poluează râurile și cursurile de apă, în timp ce 85% din toate aceste textile ajung la groapa de gunoi în fiecare an. Chiar și spălarea acestor haine eliberează 500.000 de tone de microfibre în ocean în fiecare an.

Chiar dacă prețurile produselor reflectă calitatea, există cerere mare pentru îmbrăcămintea Nadura. „În 2023, afacerea noastră a înregistrat o creștere semnificativă, reflectând interesul tot mai mare pentru îmbrăcămintea din fibre naturale”, ne-a spus Toma.

Cei mai mulți clienți provin din România, dar se observă și o creștere a interesului din alte țări europene, potrivit lui Toma. „Produsele noastre cele mai populare sunt bluzele și colanții din lână merino și tricourile din bambus, datorită confortului și performanței pe care le oferă”, a adăugat el.

Să faci haine sustenabile nu e treabă ușoară

Inițial, principalele provocări cu care s-a confruntat proiectul Nadura au fost legate de găsirea furnizorilor de materiale de înaltă calitate și de stabilirea unui lanț de producție eficient. În prezent, cele mai mari provocări sunt creșterea vizibilității brandului și popularizarea materialelor naturale pe care le folosește firma. „Resimțim provocările întâmpinate în promovarea unor materiale mai puțin cunoscute decât bumbacul sau țesăturile pe bază de poliamide, dar suntem încrezători că am făcut pași importanți în popularizarea lor și în educarea publicului despre beneficiile acestora.”

De asemenea, extinderea pe piețele internaționale rămâne un obiectiv important pentru business, deși este un proces lent și complex, după cum admite Rareș Toma.

Nadura vrea să își extindă portofoliul de produse

Planurile de viitor ale afacerii includ extinderea colecției de produse, care inițial s-a concentrat pe baselayere/straturi de bază, adică îmbrăcămintea pe care o porți în contact direct cu pielea. „Ne dorim să diversificăm gama de produse pentru a include o varietate mai mare de articole sportive, adecvate pentru diferite activități și condiții meteorologice”, spune directorul Nadura.

Un alt obiectiv important pentru business este dezvoltarea unor inițiative de educare a publicului, pentru a sublinia avantajele sustenabilității și ale materialelor naturale.

