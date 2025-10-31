Cel mai important grup industrial al Austriei își alege în perioada următoare noul șef, scrie publicația austriacă Kurier. Postul este extrem de disputat și interesele politice sunt de asemenea ridicate. Alegerea unui nou șef al companiei austriece este importantă și pentru România, ținând cont că grupul austriac OMV este cel mai mare acționar (51%) la OMV Petrom, cel mai mare producător de țiței din România și al doilea cel mai mare producător de gaze naturale al țării.

Potrivit informațiilor G4Media, premierul român Ilie Bolojan chiar urmează să facă o vizită de lucru la Viena săptămâna viitoare, pe 4 octombrie, și nu este exclusă o întâlnire cu reprezentanții OMV, deși aceasta nu a fost confirmată oficial până în prezent.

Astfel, potrivit publicației austriece Kurier, săptămâna viitoare, ministrul economiei din partea ÖVP, Wolfgang Hattmannsdorfer, va călători pentru a doua oară la Abu Dhabi, cu ocazia târgului energetic Adipec. În delegația sa se află Edith Hlawati, președinta holdingului de stat ÖBAG, și actualul director general al OMV, Alfred Stern.

Însă cea mai importantă întâlnire a lui Hattmannsdorfer va avea loc între patru ochi: pe 3 noiembrie se va vedea cu sultanul Ahmed Al Jaber, CEO al companiei petroliere de stat Adnoc, acționar major al OMV (24,9%) și partener de sindicat.

Ministrul și sultanul au pe agendă un subiect delicat: stabilirea direcției pentru desemnarea noului șef al OMV. Stern nu dorește să-și prelungească mandatul, care expiră la sfârșitul lui august 2026.

Tot ce se va decide în biroul de la ultimul etaj al Adnoc Tower va fi hotărâtor. Noul CEO al celui mai important grup industrial al Austriei – cea mai valoroasă participație a Republicii (31,5%) – urmează să fie numit până la sfârșitul anului.

Și, fiind vorba de Austria, nu putea lipsi agitația politică: pentru un asemenea post de vârf se fac intervenții intense de luni de zile – la membrii consiliului de supraveghere, la holdingul de stat, la politicieni de toate culorile și la diverși factori de influență. Se face lobby insistent și pe lângă Hattmannsdorfer, după cum se aude din minister. Totuși, se spune că acesta rămâne imun. Pentru el, pe lângă calificarea profesională, contează orientarea strategică față de locația din Austria și apărarea intereselor statului în fuziunea miliardară dintre filialele petrochimice ale OMV (Borealis) și Adnoc, reunite în Borouge Group International.

Cursa pentru cel mai important post de management din Austria este pe ultima sută de metri

Firma de recrutare Heidrick & Struggles a analizat deja candidații. O femeie nu va fi printre finaliști: șefa Petrom, Christina Verchere, nu s-a înscris, fiind necesară în România pentru proiectul de gaze Neptun Deep.

Favoriții

Doi austrieci se conturează ca favoriți: Stefan Doboczky și Thomas Gangl.

Stefan Doboczky, în vârstă de 58 de ani, a fost CEO al Lenzing și, din 2024, director general al Borealis.

Deși îi lipsește experiența în sectorul de bază al petrolului și gazelor, precum și pe piețele energetice internaționale, el este considerat candidatul lui Hlawati. Aceasta, foarte atent la conformitate și etică, pare însă să fi trecut cu vederea unele lucruri – sau acestea pur și simplu nu contează.

Doboczky a avut un rol controversat în scandalul legat de producătorul de măști Hygiene Austria, unde Lenzing deținea pachetul majoritar. Compania a intrat în faliment, iar aventura a costat Lenzing 6,5 milioane de euro.

O simplă coincidență, se spune, că fiica lui Doboczky lucra la Hygiene Austria, responsabilă cu vânzările și procesarea comenzilor. Partenerul ei ar fi fost implicat în livrarea măștilor. Soția lui Doboczky ar fi circulat cu o mașină de serviciu de lux, iar fiica ar fi livrat mâncare pentru cantina Lenzing.

Plecarea anticipată a lui Doboczky în 2021, potrivit surselor din cercurile acționarilor, nu a fost voluntară. Ulterior, el a fost angajat la Grupul Heubach, care a ajuns în insolvență.

Drumul spre OMV i-a fost deschis de Thomas Schmid, fost director al ÖBAG, astăzi martor-cheie în dosarul Kurz & Co. Schmid l-a numit pe Doboczky în consiliul de supraveghere al OMV.

Rivalul său, Thomas Gangl, are 20 de ani de experiență în OMV și a fost predecesorul lui Doboczky la Borealis.

Ca membru al consiliului de administrație, a fost responsabil nu doar de rafinare și petrochimie, ci a participat la toate deciziile majore. Gangl era considerat omul fostului CEO Rainer Seele, ceea ce nu i-a fost deloc pe plac lui Stern.

Stern, care are multă influență la Hlawati, ar vrea să-l împiedice pe Gangl să-i urmeze.

Relațiile bune ale lui Gangl cu Abu Dhabi l-ar fi deranjat suplimentar pe Stern. În schimb, printre angajați, Gangl este apreciat pentru competența sa în relațiile de parteneriat social.

OMV se confruntă cu vremuri dificile, inclusiv cu reducerea a 2.000 de locuri de muncă. Din câte se aude, nu doar industria, ci și sindicatele îl susțin pe Gangl.

Avantajul său: este acceptat de Adnoc ca un partener de dialog egal.

Dezavantajul: apropierea de fostul șef Seele.

Atât Doboczky, cât și Gangl nu au putut fi contactați de „Kurier”.