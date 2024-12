Biletul de tren de la Aeroportul Otopeni la Gara de Nord costă mai mult dacă este plătit cu cardul / Cumpărat de la șeful de tren, biletul costă dublu

Un bilet de tren pentru călătoria între Aeroportul Otopeni și Gara de Nord poate avea trei tarife diferite, în funcție de modul de plată și cine încasează banii, arată Euronews. Astfel, la casă e 6 lei, cu cardul în tren costă 6,32 lei, iar la șeful tren este 12 lei.

Cazul a fost semnalat mai întâi de publicația Club Feroviar, care a arătat că după 15 decembrie, când au intrat în vigoare noi tarife pentru călătoriile cu trenul, un bilet de tren de la Otopeni la Gara de Nord București s-a scumpit și a ajuns să coste 6 lei dacă este cumpărat de la ghișeu. Cine îl achită cu cardul bancar la terminalele POS din tren, achită 6,32 lei. Cei 0,32 de lei reprezintă comisionul pe care îl încasează firma care deține terminalele POS, după cum precizează CFR Călători pe site-ul său.

“Repetăm faptul că prin canalele de vânzare proprii, respectiv la casele și automatele de bilete aparținând CFR Călători precum și online prin aplicațiile proprii ale societății noastre – direct de pe www.cfrcalatori.ro și prin aplicația mobilă descărcabilă, la achiziționarea unei legitimații de călătorie pe rute de pe secția București Nord – Aeroport Henri Coandă, se plătește tariful unic de transport în valoare de 6,00 lei!

Pentru a facilita călătorilor procurarea rapidă de bilete atunci când NU au utilizat unul din canalele de cumpărare de bilete menționate mai sus, CFR Călători a pus la dispoziție și alte canale alternative, precum:

e) terminalele POS contactless instalate în garniturile de tren, doar cu plata prin card bancar – 6,32 lei;

f) prin SMS, la nr. de telefon 7458.

Cumpărarea de bilete prin terminalele POS contactless montate în automotoarele care circulă pe ruta București Nord – Aeroport Henri Coandă și retur se face în baza unui contract de comisionar, respectiv de vânzare a legitimațiilor de călătorie pentru și în numele CFR Călători de către o terță parte. Menționăm că terminalele din aceste automotoare NU aparțin CFR Călători și au fost montate în baza contractului amintit.

Terminalele POS contactless instalate în garniturile de tren, precum și vânzarea prin SMS sunt canale suplimentare pentru achiziționarea legitimațiilor de călătorie puse la dispoziția călătorilor, care necesită condiții speciale privind exploatarea sistemelor de emitere și implicit costuri suplimentare, ceea ce conduce la creșterea tarifului de călătorie, cu 0,32 bani. Cei 0,32 bani NU intră în bugetul CFR Călători (așa cum s-a prezentat total nedocumentat în mass-media), ci la firma care deține terminalele POS contactless.

În acest context, la aceste terminale POS contactless din tren care constituie un canal de vânzare alternativ, prețul plătit de călător, la achiziționarea unui bilet, cuprinde conform legislației în vigoare pe lângă tariful unic de transport în valoare de 6 lei și costurile de comercializare ale distribuitorului, respectiv 0,32 lei (32 de bani).”

Ștefan Roșeanu, fost președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), a declarat pentru Club Feroviar că măsura contravine reglementărilor în vigoare.

”Obligația este să vândă la prețul reglementat. Comisionul bancar se suportă de către operatorul de transport feroviar, ca orice operator economic. La prețurile reglementate se pot adăuga doar comisioanele de vânzare ale terților (agenții de turism, aplicații de vânzări etc). POS-urile sunt echipamente interne ale operatorului, deci nu e vânzare prin terți. Toate costurile aferente serviciului public (deci și comisioanele bancare) sunt luate în calcul la stabilirea necesarului de subvenție”, a declarat Roșeanu pentru Club Feroviar.

Publicația citată mai arată că la Transferoviar Călători, operatorul privat care circulă pe aceeași rută, biletul costă 6 lei, chiar dacă este achitat cu cardul la validator.

Mai există și un al treilea tarif, pentru cei care cumpără biletul direct de la șeful tren. În acest caz prețul este dublu, adică 12 lei.

CFR Călători spune că aceste tarife sunt regelementate: “Aplicarea tarifului de taxare în tren este reglementată prin Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România aprobat prin Ordonanţa nr. 7/2005, care la articolul 11 prevede:

Articolul 11. Legitimaţiile de călătorie şi durata valabilităţii lor …

(2) Legitimaţiile de călătorie se obţin de la staţii, agenţii, de la agenţi autorizaţi, de la agenţii operatorilor de transport din trenuri sau prin mijloace electronice, în condiţiile stabilite de operatorul de transport feroviar.

(3) Tarifele pentru legitimaţiile de călătorie obţinute de la agenţii operatorilor de transport din trenuri, pot fi mai mari decât cele de la casele de bilete din staţii, în condiţiile stabilite de operatorul de transport feroviar.

De asemenea, articolul 9 al Regulamentului (UE) 782/2021 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar prevede:

”Art. 9 Dreptul la transport. Excluderea de la transport

(1) Încă de la începerea călătoriei, călătorul trebuie să deţină o legitimaţie de transport valabilă şi să o prezinte cu ocazia controlului legitimaţiilor de transport. Condiţiile generale de transport pot prevedea:

a) că un călător care nu prezintă o legitimaţie de transport valabilă trebuie să plătească, în afara preţului transportului, o suprataxă;

(b) că unui călător care refuză să facă plata imediată a preţului transportului sau a suprataxei i se poate cere să-şi întrerupă călătoria;”

Iar Traian Preoteasa, directorul CFR Călător. a declarat pentru Euronews, în legătură cu tarifele diferențiate: “Asta este, așa a fost tot timpul. Tariful de casă, de obicei poți să cumperi din interiorul trenului, la același preț, cu condiția să nu aibă casă de bilete în stația de unde urci. (Reporter: Și care este explicația?) Este un fel de penalitate pentru ați lua biletul. (Reporter: Îl îndepărtezi pe om de tren!) Nu, ca să fim sinceri. (Reporter: Plătești dublu). Nu, nu e dublu!”

De asemenea, compania feroviară de stat a rexplicat că tarifele achitate de călători sunt stabilite de ARF: “CFR Călători NU a avut și NU are în atribuțiile legale să mărească tarifele legitimațiilor de călătorie. Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) este instituția care stabilește majorarea tarifelor biletelor de tren și valoarea acestora, atât pentru CFR Călători cât și pentru cei cinci operatori privați de transport feroviar de călători. În acest sens, materialele media în care se spune în mod repetat că “CFR Călători a scumpit din nou biletele de tren” (fie iarnă, fie vară), ”Jaf în buzunarele românilor” etc., etc., etc. sau “CFR Călători taxează în plus călătorii care vor să plătească în tren cu cardul” induc, din păcate, în eroare opinia publică.”, se mai arată în comunicatul CFR Călători.