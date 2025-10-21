Gigantul sud-coreean din domeniul apărării Hanwha va începe livrările către România de obuziere auto-propulsate K-9 și vehicule de suport pentru acestea K-10 în 2027, iar fabrica companiei de la Petrești, Dâmbovița, va fi construită începând cu primul trimestru din 2026, au anunțat reprezentanții companiei la târgul militar ADEX 2025 de la Seul, la care Economedia participă.

Urmărește mai jos producțiile video ale Economedia: - articolul continuă mai jos -

Compania asiatică va livra României 54 de unități K-9 și 36 de unități K-10. Primul lot de 18 vehicule va fi livrat direct din Coreea de Sud, urmând ca apoi să înceapă producția la fabrica din România, a cărei durată de construcție este estimată la doi ani. Livrările totale vor fi făcute în trei tranșe, de câte 18 unități K-9 și câte 12 K-10.

Obuzierul autopropulsat K9 este un sistem de artilerie modern de calibru 155 mm, șenilat, care oferă mobilitate sporită și are o rată de foc ridicată, de până la 9 lovituri pe minut, la distanțe de peste 40 km. Este compatibil NATO și a fost selectat de mai multe țări europene.

Centrul de excelență din Dâmbovița, cel mai important din Europa pentru Hanwha

Centrul de excelență din Dâmbovița ar putea fi cel mai mare al companiei din Europa și se va ocupa de producție, reparații și mentenanță. Acolo ar putea fi construită și mașina de luptă a infanteriei (IFV) Redback, în cazul în care compania câștigă contractul prin care România vrea să achiziționeze 246 de astfel de vehicule pe șenile. În competiție mai sunt companiile Rheinmetall (KF41 Lynx), BAE Systems (CV90) și General Dynamics European Land Systems (ASCOD 2).

Modelul produs de Hanwha oferă protecție avansată împotriva amenințărilor balistice și minelor, având sisteme de protecție activă. Este dotat cu tun de 30 mm și șine de cauciuc pentru mobilitate și confort sporit. Vehiculul a fost selectat de Australia pentru forțele sale armate.

Hanwha are nevoie de un partener local în acest proiect pentru a îndeplini cerințele guvernului, ca o parte semnificativă a producției, integrării și mentenanței să se realizeze în România, implicând parteneri locali din industria națională de apărare.

„Ne uităm la mai multe companii din România, furnizori, pentru a putea produce local Redback”, a declarat o reprezentantă a companiei, pentru Economedia.

Potențial, Redback, dacă este produs în România, ar putea fi exportat de aici și în alte state, potrivit reprezentanților Hanwha.

Compania a mai precizat că mare parte din componentele Redback pot fi localizate în România (inclusiv turela, transmisia și motorul), cu excepția sistemului de șenile, furnizat de o companie canadiană.