Guvernul a trimis recent Comisiei Europene un set de măsuri de consolidare fiscal-bugetară cerut de Consiliul UE până la 15 octombrie 2025, care include principalele măsuri pe care Executivul le-a adoptat sau implementat deja, pentru a convinge Comisia că țara noastră ia „acțiuni efective” pentru reducerea deficitului bugetar excesiv.

Documentul văzut în exclusivitate de Economedia vine după ce, în iulie 2025, Consiliul a constatat oficial că România nu a luat măsuri suficiente pentru corectarea deficitului bugetar și a recomandat adoptarea urgentă de noi politici fiscale și de cheltuieli, cu prezentarea acestora până la 15 octombrie 2025.

România se află în procedura de deficit excesiv (EDP) din 2020, iar execuția bugetară din prima jumătate a acestui an a arătat că va fi depășită ținta de deficit de 7% din PIB asumată inițial pentru 2025. În consecință, Guvernul a fost nevoit să adopte mai multe pachete succesive de măsuri de consolidare fiscală, deși concomitent a fost agreată cu Comisia o nouă țintă de deficit pentru acest an: 8,4% din PIB.

Primele măsuri: majorări de impozite și înghețări de cheltuieli, aplicate din ianuarie 2025

Setul inițial de măsuri, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2025, a inclus reducerea plafonului pentru microîntreprinderi de la 500.000 la 250.000 de euro (cu scădere suplimentară la 100.000 euro în 2026), creșterea impozitului pe dividende de la 8% la 10%, eliminarea scutirilor de impozit pe venit pentru angajații din construcții, agricultură, industria alimentară și IT, precum și introducerea unui impozit pe construcții de 0,25–0,5% din valoarea construcțiilor contribuabililor care nu intră în baza de impozitare a impozitelor locale pe proprietate. Impactul fiscal estimat pentru anul 2025 este 0,35% din PIB.

Pe partea de cheltuieli, Guvernul a înghețat angajările în sectorul public, pensiile, alocațiile și bursele, a redus cu 50% valoarea voucherelor de vacanță și a limitat creșterile salariale în companiile de stat. Alte măsuri au vizat limitarea creșterilor salariale în companiile de stat cu performanțe slabe, precum și restricționarea decontării concediilor medicale și a rambursărilor pentru servicii de sănătate.

Pachetul din iulie: TVA de 21%, accize mai mari, contribuții pentru pensii și restricții pe cheltuieli

După instalarea noului Guvern, la 23 iunie 2025, procesul de consolidare a fost accelerat printr-un pachet amplu de măsuri fiscale și bugetare adoptat în iulie.

Pe partea de venituri, principalele schimbări sunt:

majorarea cotei standard de TVA de la 19% la 21% și a cotelor reduse la 11% pentru alimente, energie, HoReCa și alte bunuri și servicii (impact estimat: 19,3 miliarde lei/an);

introducerea contribuției de sănătate pentru pensiile de peste 3.000 lei (5,5 miliarde lei/an);

creșterea accizelor la carburanți și alcool cu 10%, la tutun cu 2,25% (3,4 miliarde lei/an);

dublarea impozitului suplimentar pe activele bancare de la 2% la 4% și majorarea taxelor pe jocuri de noroc (2,8 miliarde lei/an).

Pe partea de cheltuieli, au fost reduse sporurile și primele din administrație (precum cele pentru condiții periculoase, pentru fonduri europene și alte categorii de prime și indemnizații), ajustate normele didactice și bursele studențești, iar indemnizațiile medicale au fost plafonate. Impactul estimat pentru 12 luni de implementare ale acestor măsuri este de 6,3 miliarde de lei.

Alte măsuri din pachetul de iulie urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026 și ele includ creșterea impozitului pe dividende la 16% și a rovinietei anuale de la 28 la 50 euro, măsuri cu impact estimat de 4,1 miliarde lei. De asemenea, va fi menținută înghețarea salariilor și beneficiilor sociale pe tot parcursul anului 2026, iar pragul pentru voucherele de vacanță va fi redus, măsurile având un impact estimat de 28,4 miliarde de lei.

Impactul total estimat al pachetului din iulie este de 0,6% din PIB în 2025 și 3,45% din PIB în 2026.

Pachetul din septembrie: taxe noi pe proprietăți și transport, reforme în pensii și companiile de stat

Cel de-al treilea pachet, asumat în septembrie 2025, adaugă măsuri care vor intra în vigoare începând cu 2026, cu un impact estimat de venituri suplimentare de 0,3% din PIB.

Printre acestea se numără:

creșterea cu 70% a impozitelor pe clădiri și terenuri și eliminarea unor scutiri (impact estimat: 2,6 miliarde lei);

revizuirea taxei auto în funcție de capacitate și normă de poluare (impact estimat: 1,1 miliarde lei);

introducerea unei taxe logistice de 25 lei pentru fiecare colet extracomunitar sub 150 euro (impact estimat: 1 miliarde lei);

limitarea deductibilității pentru cheltuieli de consultanță și management către afiliați nerezidenți, creșterea impozitării câștigurilor de capital, inclusiv pentru criptomonede; majorarea plafonului de contribuții sociale pentru PFA la echivalentul a 72 de salarii minime și majorarea rovinietei pentru camioane. (impact estimat: 1,6 miliarde lei).

Alte măsuri cu potențial de creștere a veniturilor au vizat consolidarea controalelor bazate pe risc în domeniile cu evaziune fiscală ridicată, introducerea testelor de integritate și a camerelor video pentru inspectorii fiscali, reguli mai stricte pentru eșalonarea arieratelor (acceptată doar cu garanții reale), consolidarea cadrului privind insolvențele, licitații online pentru bunuri sechestrate și accelerarea recuperării arieratelor.

Pe partea de reforme structurale, documentul include reforma pensiilor speciale pentru magistrați (jalon PNRR), consolidarea guvernanței corporative la companiile de stat, măsuri pentru reducerea cheltuielilor la autoritățile de reglementare, măsuri pentru creșterea eficienței în sistemul de sănătate și reducerea cheltuielilor la nivelul autorităților de reglementare independente.

În a doua jumătate a anului 2026 este programată și lansarea sistemului de tarifare rutieră TollRo pentru vehiculele grele, cu tarife diferențiate în funcție de tipul de drum și norma de poluare. Măsura ar trebui să aducă în plus venituri estimate la 2,2 miliarde lei în doar șase luni de aplicare.

Rămâne însă de văzut dacă Bruxelles-ul va considera aceste acțiuni drept „efective”, după ani de întârzieri și ajustări insuficiente în procesul de corectare a dezechilibrelor fiscale.