Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat pentru Economedia că instituția nu intenționează să impună taxe autoconsumul din gospodării – adică gemul, murăturile, vinul sau alte produse realizate în gospodării pentru consum propriu.

Clarificarea vine după ce, anterior, într-o intervenție la Antena 3, el a menționat că „gemul pe care îl face bunica în casă” apare în discuțiile despre deficitul de colectare de TVA al României, ceea ce a generat interpretări că administrarea fiscală ar avea în vedere taxarea produselor făcute în gospodărie.

„Nu taxăm pe nimeni care face autoconsum în gospodărie. Nu uităm tradițiile românești și ANAF le respectă. ANAF nu urmărește să taxeze autoconsumul, este exclus să îl taxăm”, a declarat Adrian Nica pentru Economedia.

Adrian Nica subliniază că declarația sa nu viza fiscalizarea producției casnice, ci o problemă de metodologie privind modul în care este calculat deficitul de colectare a TVA.

Totodată, șeful ANAF spune că nu contestă existența evaziunii în România, dar atrage atenția că vrea ca evaluarea oficială să pornească de la o bază corectă. „Nu neg că avem evaziune. Dar vreau să stabilim corect de la ce sumă plecăm în calcul.