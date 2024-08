INTERVIU Retailerul Ototo a făcut primul pas în străinătate prin deschiderea unui magazin în Viena. De ce Austria și ce planuri de extindere are compania pentru acest an

Retailerul Ototo a făcut primul pas în străinătate prin deschiderea unui magazin în Viena, Austria, în luna aprilie a acestui an, a declarat în Sonia Micu, partener și director operațional al Ototo, într-un interviu pentru Economedia. Ototo este un concept creat în 2021. Primul magazin a fost deschis în Piața Amzei din București, spațiu care reunește sub același acoperiș atât o componentă de retail, cu produse de la mici producători locali și internaționali, cât și o zonă dedicată HoReCa.

„Împreună cu soția mea, am creat acest concept, o platformă internațională pentru brandurile frumoase, independente, cu scopul de a ajuta oamenii să facă alegeri mai bune pentru ei și planetă. Acesta a început în România, dar ambiția noastră a fost să construim un concept european, astfel că extinderea de la Viena este un prim pas în această direcție. Vor urma și alte locații, atât în țară, cât și în alte orașe unde găsim partenerii potriviți. Căutăm a doua locație tot în Viena și ne uităm la zone rezidențiale”, a declarat Mihai Simiuc, co-founder & CEO Ototo.

Deși reprezentanții Ototo s-au concentrat în prima parte a anului pe extinderea în străinătate, piața din România este în continuă creștere, compania dorind să deschidă un magazin într-un oraș mare din România, Sibiu, Brașov sau Cluj fiind doar câteva orașele luate în vizor. De asemenea, Sonia a declarat că există în plan și un nou magazin în București, în zona de Nord, având în vedere cererea pentru o astfel de locație din partea clienților.

„În continuare dorim extinderea în Cluj, Sibiu sau Brașov, însă am reușit înainte să ne extindem în Viena, unde am deschis primul magazin în luna aprilie. În prima jumătate de an ne-am concentrat pe acest obiectiv. În continuare dorim să ne extindem în București cu un magazin în zona de Nord”, spune Sonia Micu, partener și director operațional al Ototo.

Aceasta precizează că extinderea în Viena era în plan de la începutul anului 2024, fiind o piață potrivită pentru conceptul brandului care promovează produse sustenabile. „A fost o oportunitate pentru noi deoarece am găsit spațiul potrivit. Era spațiul unui brand-partener Ototo, care se elibera și pe care l-am preluat noi. Austria și toate țările din Vest sunt mult înaintea noastră și cultural și ca adopție a consumului de produse sustenabile.Noi am „moștenit” parte din echipă de la brandul partener cu care lucram, nu am avut probleme în a găsi angajați. Provocarea de a ne extinde a fost de necunoscut, de faptul că eram un brand necunoscut pe piață. Conceptul nu era testat, însa a prins bine la public. Am adus inclusiv și mai multe produse românești care s-au golit de pe raft în câteva zile de la deschiderea locației”, spune Micu, pentru Economedia.

Primul magazin a fost deschis în Piața Amzei din București, spațiu care reunește sub același acoperiș atât o componentă de retail, cu produse de la mici producători locali și internaționali, cât și o zonă dedicată HoReCa. După deschiderea locației din Piața Amzei, Ototo și-a extins prezența un an mai târziu inaugurând încă două locații, pe Calea Dorobanți și Calea Victoriei în București.

„Conceptul Ototo a apărut din dorința de a crea un spațiu alternativ, prietenos cu mediu, unde putem face cumpărăturile. Pe de o parte sunt cei care caută astfel de produse și pe de altă parte sunt cei care produc, deținători acestor branduri, mici antreprenori, afacerile de de familie, care au la rândul lor nevoie de un spațiu în care să-și prezinte aceste produse într-un mod cât mai corect și într-un mediu cât mai potrivit pentru ei. Și apoi și cei care caută astfel de produse care au nevoie de un spațiu în care să le găsească pe cele mai multe dintre ele”, a declarat Sonia Micu.

Deși inflația a schimbat comportamentul de consum pentru unii clienți, Sonia spune că din ce în ce mai mulți români vizitează magazinele Ototo și cumpără produse sustenabile. Potrivit acesteia, în prima parte a anului compania a înregistrat o creștere între 30-40% a vânzărilor.

„Am pornit cu un magazin primul an, am deschis încă două magazine în anul următor. Mai mulți oameni au început să consume produse sustenabile. Avem deja o creștere în prima jumătate a anului față de anul precedent. O să terminăm cu siguranță 2024 cu o creștere față de 2023. Sunt semnalele foarte bune chiar și în timpul verii. Magazinele sunt pline, deși vara se știe că traficul e mai slab. În prima parte a anului am avut o creștere între 30-40% a vânzărilor”, spune reprezentanta Ototo.

Printre cele mai bine vândute produse ale Ototo se numără cafeaua, băuturile funcționale (kombucha, apă de cocos), vinuri locale și suplimente. Ototo are listate aproximativ 300 de branduri, dintre care 100 de branduri româneşti. Colaborarea cu furnizorii se face pe baza unor criterii: brandurile trebuie să folosească ambalaje cu impact redus asupra naturii, să fie reciclabile, să aibă un proces de producție transparent, un design deosebit și să fie un brand independent, să nu aparțină unei corporații.