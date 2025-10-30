Al doilea producător de petrol din Rusia, Lukoil, a acceptat oferta Gunvor a de vinde activele internaționale ale companiei, scrie Bloomberg. Lukoil a anunțat luni că își va vinde activele internaționale în urma sancțiunilor impuse săptămâna trecută de Statele Unite în legătură cu Ucraina.

„JSC „LUKOIL” (denumită în continuare „Societatea”) anunță primirea unei oferte din partea Gunvor Group Ltd. (denumită în continuare „Cumpărătorul”) pentru achiziționarea LUKOIL International Limited (filială deținută în proporție de 100% de PJSC „LUKOIL”), care deține activele străine ale grupului LUKOIL. Termenii cheie ai tranzacției au fost conveniți în prealabil de către părți.”, arată un comunicat al Lukoil.

Gunvor a făcut o ofertă pentru Lukoil International, pe care compania a acceptat-o, și s-a angajat să nu negocieze cu alți potențiali cumpărători, a declarat Lukoil.

Conform Financial Times, tranzacția ar include majoritatea operațiunilor Lukoil din afara Rusiei, care angajează aproximativ 15.000 de persoane, inclusiv afaceri din SUA, Belgia și Olanda, potrivit unei persoane familiarizate cu acest subiect.

Nu este clar dacă afacerile din România sunt incluse, deși Financial Times ilustrează articolul cu o benzinărie Lukoil din România.

Termeni cheie ai acordului au fost agreați anterior.

Tranzacția este supusă aprobării guvernului SUA.

Lukoil International GmbH este o subsidiară deținută în proporție de 100% de PJSC Lukoil, care deține activele internaționale ale Lukoil Group.

Vânzarea planificată a activelor este cea mai importantă măsură luată până în prezent de o companie rusă în urma sancțiunilor occidentale impuse Rusiei pentru războiul din Ucraina, care a început în februarie 2022.

Lukoil este cel mai diversificat gigant petrolier rus la nivel internațional, cu activități în amonte în fostele țări sovietice, precum Kazahstan, Uzbekistan și Azerbaidjan, precum și în Egipt, Emiratele Arabe Unite și țările din Africa de Vest, precum Ghana, Nigeria, Camerun și Congo.

Cumpărătorul, deținut de un rus apropiat de Vladimir Putin

Gunvor este un trader global de mărfuri înregistrat în Cipru, cu sediul la Geneva, care nu este listat la bursă.

Compania, fondată în 2000, este al patrulea cel mai mare comerciant de țiței din lume, după Glencore, Vitol și Trafigura.

Fondatorii companiei sunt Gennady Timchenko și Torbjörn Törnqvist, doi comercianți de petrol.

Gennady Timchenko este cetățean finlandez născut în Uniunea Sovietică în 1952. Are peste 20 de ani de experiență în industria petrolieră, începând cu rafinăria Kirishi în perioada perestroikă, și a fost unul dintre primii ruși care au exportat petrol în Europa după prăbușirea Uniunii Sovietice.

Financial Times susține că Gennady Timchenko este unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai președintelui rus Vladimir Putin. Timp de mulți ani, Gunvor a fost cel mai mare exportator de petrol rusesc.

Torbjörn Törnqvist este cetățean suedez născut în 1953. El comercializează petrol în întreaga lume de peste douăzeci de ani, începându-și cariera la BP.

Timchenko și-a vândut participația de 43,5% către Törnqvist după ce Rusia a anexat Crimeea de la Ucraina în 2014.

Potrivit Financial Times, până în 2007 compania era un „actor de nișă” axat pe exportul de petrol rusesc prin Estonia, bazându-se pe expertiza celor doi fondatori în domeniul petrolier, piața rusă și logistica de tranzit.

Încheierea acordului obligatoriu pentru tranzacție este supusă unor condiții prealabile, inclusiv obținerea de către Gunvor de licențe, permise și alte autorizații aplicabile în alte jurisdicții aplicabile. Cele două părți vor asigura funcționarea neîntreruptă a activelor internaționale și serviciile bancare aferente pentru perioada până la finalizarea tranzacției.

Lukoil în România

Sancțiunile americane la adresa grupului Lukoil înseamnă potențiale probleme pentru aceste companii de a-și face decontul în dolari la nivel intenațional, adică și în România.

Înființată în 1998, Lukoil România este controlată în prezent de compania elvețiană Litasco SA. Rafinăria Lukoil este la Ploiești este controlată prin compania Petrotel Lukoil, care este inculpată în România într-un dosar penal în care prejudiciul inițial a fost calculat la peste 2 miliarde de lei. Proprietara celor două firme Lukoil din România, Litasco, este controlată de compania rusească PJSC LUKOIL, cu sediul la Moscova, companie listată la bursa din capitala Rusiei.

Lukoil este un jucător major în economia românească, operând rafinăria Petrotel din Ploiești și 320 de benzinării, cu un total de 3.000 de angajați în țara noastră. Mai mult, rușii sunt parte a unui lanț economic, având contracte cu Oil Terminal, pentru transportul din Constanța la Ploiești a țițeiului destinat rafinării, cu CFR Marfă sau alte companii feroviare, pentru transportul cisternelor de carburanți cu trenul. În plus, sunt parteneri cu Romgaz în Marea Neagră, pentru dezvoltarea perimetrului gazier Trident, unde lucrările nu au început încă, proiectul fiind acum în faza de prospecțiuni.  Afacerile locale ale rușilor ar putea fi afectate, cu efecte și în economia românească, dar ar trebui să mai așteptăm și să vedem ce argumente și ce negocieri va purta Comisia Europeană, și în numele nostru, cu americanii, spune ministrul Economiei Radu Miruță, citat de Stiripesurse.

„Orice sancțiune care apare evident că produce un efect negativ pentru că acesta este și scopul unei sancțiuni. Astfel de tarife nu se negociază individual, se negociază la nivelul Comisiei Europene. Noi acolo trimitem posibilele probleme care apar în fiecare stat membru și avem o argumentație.

Aceste argumente se centralizează la nivelul Comisiei Europene și se discută  la nivel european. Comisia Europeană poartă discuțiile ulterior cu SUA, nu sunt negocieri individuale”, a spus ministrul.

Lukoil și Rosneft sunt cele mai mari companii petroliere rusești. Ele au o acoperire globală. Spre exemplu, din cele 4.200 de benzinării ale Lukoil în lume, doar 1.700 sunt în Rusia, restul în special în Europa și SUA. Rosneft operează 3.000 de benzinării în lume, dar marea lor majoritate se află în Rusia.

