Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a revocat nominalizarea lui Alin Ioan Demian în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica la scurt timp după ce l-a trimis pe acesta la cea mai mare companie de stat.

Urmărește mai jos producțiile video ale Economedia: - articolul continuă mai jos -

Revocarea nominalizării vine după ce presa a scris că Alin Ioan Demian ar fi finul său, care l-a nășit la nunta din 2017. Demian este directorul de cabinet al ministrului Bogdan Ivan și l-a urmat pe actualul ministru al Energiei încă de când acesta era ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării, în 2023.

„Deși nominalizarea pe o perioadă limitată de două luni, făcută cu scopul de a asigura interimatul până la numirea definitivă a noilor administratori, a avut la bază criterii de competență profesională, am luat act de percepția publică și de dezbaterile generate. Consider că încrederea cetățenilor în instituțiile statului și în companiile strategice ale României trebuie să primeze în fața oricărei alte considerente. Decizia de retragere a nominalizării nu pune sub semnul întrebării capacitatea profesională a domnului Alin Demian, ci reprezintă un gest de responsabilitate și transparență, pentru a evita orice suspiciune privind integritatea procesului decizional. Ministerul Energiei rămâne angajat în selectarea unor profesioniști cu experiență și competențe solide, în deplin respect față de lege și principiile bunei guvernanțe”, a transmis ministrul Bogdan Ivan.

Conform procedurilor și actelor normative în vigoare, Ministerul Energiei l-a nominalizat pe Alin Demian pentru funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere (CS) la SPEEH Hidroelectrica SA, pentru un mandat temporar de două luni pentru a asigura interimatul până la la finalizarea tuturor procedurilor de numire definitivă a trei membri în CS.

„SPEEH Hidroelectrica SA a demarat procedura de ocupare a 3 posturi de membru în Consiliul de Supraveghere în luna iulie, termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură fiind 01 septembrie 2025, ora 16:00. Ulterior, procedura prevede analiza dosarelor și parcurgerea tuturor pașilor de evaluare a candidaților înscriși (criterii de selecție, interviu etc.). În ceea ce privește nominalizarea domnului Alin Demian, vă informăm că acesta este absolvent al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, având masterate în Management Financiar și în Dezvoltare Durabilă. Are o experiență de peste 10 ani în sectorul privat și în cel public, unde a îndeplinit sarcini cu mare responsabilitate în fața comunității. Economistul Alin Demian are o carieră solidă în administrație, care îi atestă competențele necesare pentru a ocupa funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica”, scrisese Ministerul Energiei anterior.

Alin Demian a fost viceprimar, administrator public al comunei Coșbuc și consilier județean. Acesta mai este membru în Consiliul de Administrație al Poștei Române și al Societății Naționale de Radiocomunicații.