Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare anunță că va dota activitatea de control din ANAF, Autoritatea Vamală Română și Oficiul pentru Jocuri de Noroc cu bodycam-uri.

„Introducem bodycam-uri pentru activitatea de control din ANAF, a Vămii și pentru zona de control din ONJN. Avem nevoie de astfel de măsuri tocmai pentru a avea o transparență a modului în care activitatea de control, fie că e ANAF sau Vamă, se întâmplă”, a spus Nazare.

El a reiterat realizarea de teste de integritate pentru ANAF, pentru Autoritatea Vamală Română și pentru ONJN.„Avem nevoie să instituim această măsuri pentru a putea acționa atunci când avem persoane suspecte de activități frauduloase, mai ales în zona de control, iar funcționarii suspecți să treacă prin aceste filtre”, a precizat Nazare.

El a mai anunțat că ANAF va fi coordonat de Ministerul de Finanțe în privința activităților specifice.

„Reglăm relația dintre Ministerul de Finanțe și ANAF, care a fost tensionată, iar rezultatul s-a văzut în nivelul foarte slab de colectare. Introducem un text în care, în privința activităților specifice, ANAF va fi coordonat de Ministerul de Finanțe. Ministerul de Finanțe are responsabilitatea și în privința construirii bugetului și în privința colectării și trebuie să poată coordona pe domeniul său de specialitate ANAF-ul. Activitatea de control rămâne în gestiunea ANAF. Dar în toate celelalte activități de coordonare o vom face. Această activitate era reglată dintr-un singur cuvânt: că ANAF era subordonată Ministerului de Finanțe, dar în spatele acestui cuvânt nu era absolut nimic, nu exista niciun fel de coordonare. Trebuie să avem coordonare dacă vrem să avem rezultate”, a spus ministrul de Finanțe.