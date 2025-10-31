Președintele Nicușor Dan a sesizat, vineri, la Curtea Constituțională legea prosumatorilor, care le oferă beneficii în plus celor care își produc singuri energia electrică. Președintele susține că Parlamentul a modificat legea care a fost trimisă anterior la reexaminare cu alte prevederi care nu erau solicitate de către șeful țării. Legea, adoptată în urmă cu două săptămâni de Parlament, prevedea că prosumatorii vor putea să-și compenseze facturile de la mai multe locuri de consum cu energia produsă de panourile fotovoltaice pe care și le instalează.

În data de 25 octombrie 2025, Parlamentul României a transmis Preşedintelui României, în vederea promulgării, Legea pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 (PL-x nr. 605/2023), scrie News.ro.

Vineri, 31 octombrie, preşedintele Nicuşor Dan a sesizat la Curtea Constituţională legea și spune că ea a fost adoptată cu încălcarea limitelor reexaminării.

Preşedintele Nicuşor Dan arată în sesizarea de neconstituţionaliytate că această Lege a fost transmisă iniţial spre promulgare în data de 25 noiembrie 2023. „Cu privire la această lege, Preşedintele României a formulat o cerere de reexaminare în data de 12 decembrie 2023, prin care a solicitat reevaluarea unor soluţii normative prin raportare la cadrul european în domeniu, dar şi cu obiectivul stabilirii unor politici publice adecvate, echilibrate, între drepturile şi obligaţiile prosumatorilor, respectiv drepturile şi obligaţiile furnizorilor de energie. În urma parcurgerii unui nou ciclu legislativ şi a amendamentelor aduse de Parlament, apreciem că Legea pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 a fost adoptată cu depăşirea limitelor reexaminării Preşedintelui României”, spune preşedintele Nicuşor Dan.

Şeful statului arată că, potrivit art. 77 alin. (2) din Constituţie, înainte de promulgare, Preşedintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii. Norma constituţională nu dispune însă cu privire la prevederile care trebuie să fie reexaminate, ca urmare a cererii formulate de Preşedintele României.

„În acest context, printr-o bogată jurisprudenţă, Curtea Constituţională a statuat că reexaminarea legii de către Parlament trebuie să se restrângă la obiecţiunile menţionate în cererea Preşedintelui României, iar, în situaţia în care se dă o altă redactare unor texte sau se completează legea cu noi reglementări, urmează să se asigure corelările necesare cu textele care au făcut obiectul cererii Preşedintelui României. Cererea de reexaminare nu poate afecta statutul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a ţării. Cererea formulată de Preşedintele României în temeiul art. 77 alin. (2) din Constituţie are ca efect reluarea procesului legislativ, cadru în care Parlamentul poate modifica sau completa legea în sensul cerut de Preşedinte, poate menţine legea în forma adoptată iniţial sau, dimpotrivă, ţinând seama şi de punctul de vedere al Preşedintelui, o poate respinge”, se precizează în sesizare.

În plus, în ceea ce priveşte cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României în data de 12 decembrie 2023, aceasta a fost în parte admisă, în parte respinsă, legea criticată, conţinând, în plus, noi soluţii legislative, neavute în vedere prin cererea de reexaminare, legea fiind adoptată cu încălcarea limitelor reexaminării.

Preşedintele spune că, în raport şi cu bogata jurisprudenţă a Curţii Constituţionale în materia limitelor sesizării Parlamentului pentru reexaminarea legii prin cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României, limite trasate exclusiv pe cale jurisprudenţială, legea criticată a fost adoptată nu doar cu încălcarea art. 1 alin. (5) şi art. 77 alin. (2), ci şi cu încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituţie

„În considerarea argumentelor expuse, vă solicit să admiteţi sesizarea de neconstituţionalitate şi să constataţi că Legea pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 este neconstituţională”, cere preşedintele.

Ce prevede legea prosumatorilor

Camera Deputaților a adoptat pe 15 octombrie Legea prosumatorilor, care le oferă beneficii în plus celor care își produc singuri energia electrică. Prosumatorii vor putea să-și compenseze facturile de la mai multe locuri de consum cu energia produsă de panourile fotovoltaice pe care și le instalează, după cum a explicat Sebastian Burduja, fostul ministru de resort și deputat PNL.

„Prin legea adoptată dăm românilor dreptul de a beneficia de energia verde produsă la toate locațiile. Concret, se va putea compensa energia produsă în exces și pentru alte locuri de consum: dacă avem panouri la o casă, dar avem și un apartament de bloc, furnizorul va reduce factura de la apartament cu energia produsă la casă”, a arătat Burduja, într-o declarația din plenul Camerei Deputaților.

Potrivit acestuia, în România sunt 250.000 de prosumatori, cu o putere de aproape 3.000 MW, echivalentul a patru reactoare nucleare de la Cernavodă.

La rândul său, Șandor Bende, deputat UDMR și președintele Comisiei de industrii din Camera Deputaților, a arătat: „Deși această lege a avut un drum destul de lung, iată că s-a ajuns la un consens și această lege îi va face pe prosumatori să simtă că a meritat investiția în panouri fotovoltaice”.

Adrian Câciu, deputat PSD, a arătat că această lege ar trebui urmată de una în care să fie reglementată problema bateriilor de stocare pentru energia regenerabilă.

„Este un moment important, pentru că această lege vine să repare ceea ce nu se reglementase de mult. Pune în ordine piața de energie și face dreptate pentru prosumatori. Trebuie să ne axăm pe stocare în viitor și să avem în viitor un proiect de lege și pentru acest sector. Avem un număr important de prosumatori, nu știu dacă suficienți, dar trebuie să îi folosim în beneficiul economiei”, a spus Câciu.