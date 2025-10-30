Consiliul Concurenței ar putea pune condiții grupul german Schwarz, proprietarul Kaufland și Lidl, pentru a putea cumpăra majoritatea acţiunilor companiei româneşti La Cocoș, conform informațiilor Economedia.

Urmărește mai jos producțiile video ale Economedia:

- articolul continuă mai jos -

Amintim că, anterior, Mega Image a fost condiționat să vindă magazine Profi pentru a primi undă verde să cumpere rețeaua. Multinaționala belgiană a ajuns astfel să vândă magazine din România către retailerul român Annabella, o premieră. În plus, Mega Image și-a asumat și alte angajamente pentru a prelua rețeaua Profi, precum condiții pentru listarea/delistarea furnizorilor sau o procedură specială pentru furnizorii relevanți.

Similar, grupul german Schwarz ar putea fi supus unor condiții la rândul său, ținând cont că Lidl și Kaufland sunt liderii retailului alimentar din România, spun sursele Economedia.

Analize Economedia

ANALIZĂ. Ce ar putea însemna majorarea capitalului social pentru firme: Măsură necesară, dar creșterea e prea bruscă. Noile înregistrări de firme s-ar putea reduce/ Cristian Bărcan, fondator REGnet: „Impactul ar fi resimțit mai ales de firmele mici, motorul economiei, care reprezintă peste 95% din totalul companiilor din România”

calcule buget

ANALIZĂ. Ce acțiuni de la Bursa de Valori București au „bătut” constant piața în ultimii cinci ani / Două companii din eșalonul doi se fac remarcate

investiții, creșteri, acțiuni, bursă, taur, bull

ANALIZĂ Ce companii de la bursa românească au oferit în ultimii cinci ani cele mai consistente randamente ale dividendelor / Cum se schimbă topul dacă luăm în calcul și evoluția acțiunilor

cresteri, dividende, bursa, piata de capital

Piața imobiliară din Dubai atrage românii, dar rămâne una de nișă / Este un recul pe piața din România, dar aceasta rămâne încă atractivă pentru investitori, spun agenții imobiliari/ Care este profilul investitorului român în imobiliarele din Dubai

Dubai proprietati imobiliare

ANALIZĂ Expansiunea discretă a Ungariei în România: companii și afaceriști apropiați de Viktor Orban cumpără business-uri românești

România-Ungaria steaguri

ANALIZĂ. Cei mai importanți angajatori IT din România au renunțat la sute de salariați într-un an. Compania care conducea topul din 2023 a rămas fără 1.000 de angajați în 2024

un programator lucreaza la un laptop

Imperiul Pavăl: de la un magazin modest în Bacău în 1992 la un gigant cu investiții de peste 20 de miliarde de lei în 2025 / De la bricolaj, imobiliare și construcții, la energie, agricultură, pharma și turism – ANALIZĂ Economedia

adrian-dragos-paval-dedeman

ANALIZĂ Economedia. Unde se va situa România în clasamentul european al taxării, după majorările anunțate de Guvern / Avertisment: Pierdem principalele avantaje și competitivitate, ce punem în loc?

economie calcule

ANALIZĂ Tablou în piața muncii: Rata șomajului a ajuns în primul trimestru al anului la cel mai ridicat nivel din 2020 încoace/ Numărul de persoane ocupate a scăzut cu aproximativ 323.000 în interval de un an. Ce urmează?

somer calculator

ANALIZĂ Bursa de la București, printre cele mai ieftine din regiune și cu dividende generoase / Ungaria ne-a depășit la randamentul dividendului și este chiar mai ieftină decât România

burse, piete, multipli

ANALIZĂ Băncile românești listate la bursă sunt mai ieftine în termeni de profitabilitate comparativ cu cele din regiune. La ce multipli se tranzacționează acțiunile BRD și Banca Transilvania comparativ cu bănci din Austria, Cehia, Croația, Grecia, Ungaria, Polonia și Slovacia

bani, lei, economie, finante, deficit, inflatie

ANALIZĂ Ce industrie de apărare are România. De la scandaluri, politizare și subfinanțare, la noul context european, care aduce finanțări uriașe de Apărare pentru țările UE

armata romana, capu midia, romania, nato, militari, soldati, antrenament, exercitiu militar, himars, rachete, sisteme de aparare aeriana

ANALIZĂ Economedia: Tot mai multe mașini chinezești, și noi și rulate, pe șosele românești

auto, masina chinezeasca

Analiză. Turbulențele din industria auto se văd din plin în România: Sute de concedieri anunțate în interval de numai câteva săptămâni de către companii active în acest sector în țara noastră

om robot industria automotive

Analiză. Transportatorii români iau locul celor polonezi pe piețele europene, cu flote mari și șoferi gata să călătorească în întreaga UE / Provocări din cauza stagnării economice și a crizei fiscale, care crește taxe și reduce avantajul de cost

transport

ANALIZĂ Se pregătește sezonul de admiteri. Ce taxe de studii percep universitățile și cât costă cazarea la cămine în marile centre din țară?

studenti, universitate, academie, absolventi

ANALIZĂ Cum se schimbă topul companiilor de curierat din România după ce Sameday a cumpărat Cargus / Primele 10 firme au afaceri de peste 5 miliarde de lei

Piața de curierat, România, Cargus, Sameday, Fan Courier, Profit net, Cifră de afaceri, Pachet

ANALIZĂ Produse românești în supermarketuri: Marile lanțuri de retail spun că au sute de parteneri locali. Care sunt produsele cu cea mai mare acoperire locală?

Fermier cu legume

Analiză. Cum arată industria automotive din România, un sector marcat acum de turbulențe majore: Țara noastră are un număr mare de companii active, Germania e cel mai mare investitor străin/ Forța de muncă a scăzut, iar costurile sunt în creștere

linie asamblare Dacia

Șantiere de vară: Piața piscinelor, în expansiune/ Cât costă un astfel de proiect?

Imagine apa piscină

ANALIZĂ Prăpastia dintre tinerii români și angajatori. De ce are România cea mai ridicată rată de șomeri până în 25 de ani din UE / Claudia Indreica, Psihoselect: „Companiile nu mai au timp să instruiască”

Job, căutare de job, șomeri, tineri șomeri

ANALIZĂ Primăvară cu fabrici noi: Care sunt companiile care au anunțat investiții în producție în România

Knauf Insulation, fabrica vata minerala sticla

ANALIZĂ Ce înseamnă procedura de suspendare a fondurilor UE dacă George Simion ajunge preşedinte / În cazul victoriei lui Nicuşor Dan există posibilitatea unei amânări a procedurii

George-Simion-Nicusor-Dan (1)

ANALIZĂ De 9 Mai, ziua Europei. Cum a evoluat economia României, de 18 ani în “familia” UE: Salariile s-au triplat, PIB-ul pe cap de locuitor (PPP) a depășit Ungaria, țara noastră a primit peste 100 de miliarde de euro fonduri UE

Steaguri Romania si UE

ANALIZĂ. Care sunt efectele deprecierii leului și cine suferă

bani, lei, finante, bancnote, euro, 5 lei

ANALIZĂ Marele blackout din Spania și Portugalia. Cele două țări iberice plătesc prețul dezvoltării exagerate din regenerabile și insularizării rețelei / Cum stă România

bec iluminat, becuri

ANALIZĂ Efervescență pe piața dealerilor auto din România: de la consolidări la intrări străine surpriză

piata auto, uniunea europeana, romania

GRAFIC Schimbare nemaivăzută în istoria comercială a SUA din ultimii 100 de ani. Analiză Romanian Economic Monitor: Majorarea agresivă a tarifelor vamale de către SUA va avea un impact major asupra tuturor economiilor implicate. Date despre relațiile comerciale România-SUA și posibilele efecte în țara noastră

recesiune

Analiză „la cald”. Ce impact vor avea taxele vamale americane pentru România?

sua dolari drapel ajutor steag flag us bani karolina-grabowska-4386425

ANALIZĂ Val de restaurante, cofetării și cafenele noi în România. Apar și food-hall-urile/ Piața devine mai competitivă, iar specialiștii se așteaptă să apară noi concepte, inclusiv francize internaționale

Piata 9 restaurant

Lidl ocupă prima poziție în clasamentul supermarketurilor din România, raportând în 2024 o cifră de afaceri în valoare de 23,97 miliarde lei și un profit net de 1,22 miliarde lei, conform unei analize recente a RisCo. Compania a avut 12.735 de angajați, iar vânzările per angajat s-au situat la 1,88 miliarde lei. Lidl este deținut în proporție de 100% de compania germană W E International GMBH.

Kaufland se clasează pe locul al doilea, cu o cifră de afaceri de 19,58 miliarde lei și un profit net de 1,15 miliarde lei. Numărul de angajați a fost de 14.592, iar vânzările per angajat au ajuns la 1,34 milioane lei. Acționarul principal al Kaufland este compania germană Kaufland International Erste GMBH, cu o participație de 99,9%.

Amintim că în iunie grupul german Schwarz, care deține Kaufland şi Lidl, a anunțat că vrea să preia majoritatea acţiunilor companiei româneşti La Cocoş.

„Compania La Cocoş a dezvoltat un model de afaceri impresionant şi are un potenţial de creştere semnificativ. Prin schimbul de cunoştinţe şi experienţă, dorim să învăţăm unii de la alţii şi să ducem împreună mai departe povestea de succes a companiei”, explică Christian Groh, preşedintele consiliului de administraţie al grupului Schwarz Corporate Solutions.

Reprezentanții La Cocoș au transmis că tranzacția vizează 70% din acțiunile companiei, în timp ce fondatorul Iulian Nica va păstra 30% din acțiuni.

Potrivit aceluiaşi anunţ, companiile din cadrul Grupului Schwarz intenţionează să extindă modelul împreună cu actuala conducere din România. Angajaţii magazinelor vor rămâne în continuare angajaţi în cadrul companiei după preluarea planificată.

Identitatea brandului va fi păstrată integral – de la formatul de magazin și politica de prețuri, până la echipa actuală.

Iulian Nica va rămâne la conducerea companiei împreună cu echipa, pentru a forma „un parteneriat strategic pentru extinderea conceptului de magazin autentic românesc, atât în România, cât și în Europa”.

„La Cocoș va deveni parte a Grupului Schwarz. Este o recunoaștere a muncii, dedicării și performanței noastre să fim integrați într-o structură de lider global. Predau acest model de business în cele mai bune mâini. Vom putea continua să construim durabil, având sprijinul Grupului Schwarz pentru a păstra identitatea brandului La Cocoș și pentru a amplasa sigla autentic românească pe toate magazinele care se vor deschide, atât în România, cât și în Europa. Această tranzacție nu este o simplă preluare, ci un parteneriat strategic menit să extindă și să consolideze conceptul La Cocoș, transformându-l într-un reper internațional în cadrul Grupului Schwarz. Astfel, La Cocoș va avea șansa să devină al patrulea pilon strategic, alături de Lidl, Kaufland și Schwarz Produktion”, declară Iulian Nica, Director General, La Cocoș.

„Compania La Cocoș a dezvoltat un model de afaceri impresionant și are un potențial de creștere semnificativ. Prin schimbul de cunoștințe și experiență, dorim să învățăm unii de la alții și să ducem împreună mai departe povestea de succes a companiei”, a transmis Christian Groh, Președintele Consiliului de Administrație, Schwarz Corporate Solutions.

Tranzacția este sub rezerva sub rezerva aprobărilor uzuale ale autorităţilor, inclusiv a Consiliului Concurenţei din România.

Fondat în 2014 la Ploiești de antreprenorul Iulian Nica, La Cocoș este cunoscut pentru politica prețurilor mici și pentru faptul că a introdus conceptul cu trei niveluri de preț, în funcție de cantitatea achiziționată.

Până în decembrie 2024, rețeaua a funcționat ca o afacere de familie.

Din decembrie 2024, compania a atras în acționariat un consorțiu format din Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și fondurile de investiții Morphosis Capital și CEECAT Capital, care au preluat un pachet de 56% din acțiuni. Deși majoritari, investitorii i-au oferit antreprenorului Iulian Nica — rămas cu 44% din acțiuni — drepturi depline de conducere. Infuzia de capital adusa de catre investitori are ca obiectiv deschiderea a 12 noi magazine și atingerea pragului de 1 miliard de euro în vânzări în următorii cinci ani.

În prezent, La Cocoș operează șase magazine în toată țara, dublu față de cele 3 magazine cu care a început anul 2025. Cele șase magazine sunt situate astfel: două în Ploiești, unul în București, în Brașov, unul în Pitești și unul în Craiova, inaugurat pe 30 octombrie. La finalul lunii noiembrie compania va bifa ultima inaugurare din acest an, în Arad — în locul fostului hypermarket Real/Remarkt, situat pe Calea Radnei. Astfel, până la finalul anului 2025, rețeaua La Cocoș va ajunge la șapte unități la nivel național.

La Cocoş a încheiat anul 2024 cu afaceri de 1,18 miliarde lei, cu 20,7% mai mari decât în anul anterior și a devenit primul retailer român care a depăşit pragul de un miliard de lei cifră de afaceri. Pentru anul 2025, compania estimează vânzări de aproximativ 300 de milioane de euro.

, ,