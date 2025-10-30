Consiliul Concurenței ar putea pune condiții grupul german Schwarz, proprietarul Kaufland și Lidl, pentru a putea cumpăra majoritatea acţiunilor companiei româneşti La Cocoș, conform informațiilor Economedia.

Amintim că, anterior, Mega Image a fost condiționat să vindă magazine Profi pentru a primi undă verde să cumpere rețeaua. Multinaționala belgiană a ajuns astfel să vândă magazine din România către retailerul român Annabella, o premieră. În plus, Mega Image și-a asumat și alte angajamente pentru a prelua rețeaua Profi, precum condiții pentru listarea/delistarea furnizorilor sau o procedură specială pentru furnizorii relevanți.

Similar, grupul german Schwarz ar putea fi supus unor condiții la rândul său, ținând cont că Lidl și Kaufland sunt liderii retailului alimentar din România, spun sursele Economedia.

Lidl ocupă prima poziție în clasamentul supermarketurilor din România, raportând în 2024 o cifră de afaceri în valoare de 23,97 miliarde lei și un profit net de 1,22 miliarde lei, conform unei analize recente a RisCo. Compania a avut 12.735 de angajați, iar vânzările per angajat s-au situat la 1,88 miliarde lei. Lidl este deținut în proporție de 100% de compania germană W E International GMBH.

Kaufland se clasează pe locul al doilea, cu o cifră de afaceri de 19,58 miliarde lei și un profit net de 1,15 miliarde lei. Numărul de angajați a fost de 14.592, iar vânzările per angajat au ajuns la 1,34 milioane lei. Acționarul principal al Kaufland este compania germană Kaufland International Erste GMBH, cu o participație de 99,9%.

Amintim că în iunie grupul german Schwarz, care deține Kaufland şi Lidl, a anunțat că vrea să preia majoritatea acţiunilor companiei româneşti La Cocoş.

„Compania La Cocoş a dezvoltat un model de afaceri impresionant şi are un potenţial de creştere semnificativ. Prin schimbul de cunoştinţe şi experienţă, dorim să învăţăm unii de la alţii şi să ducem împreună mai departe povestea de succes a companiei”, explică Christian Groh, preşedintele consiliului de administraţie al grupului Schwarz Corporate Solutions.

Reprezentanții La Cocoș au transmis că tranzacția vizează 70% din acțiunile companiei, în timp ce fondatorul Iulian Nica va păstra 30% din acțiuni.

Potrivit aceluiaşi anunţ, companiile din cadrul Grupului Schwarz intenţionează să extindă modelul împreună cu actuala conducere din România. Angajaţii magazinelor vor rămâne în continuare angajaţi în cadrul companiei după preluarea planificată.

Identitatea brandului va fi păstrată integral – de la formatul de magazin și politica de prețuri, până la echipa actuală.

Iulian Nica va rămâne la conducerea companiei împreună cu echipa, pentru a forma „un parteneriat strategic pentru extinderea conceptului de magazin autentic românesc, atât în România, cât și în Europa”.

„La Cocoș va deveni parte a Grupului Schwarz. Este o recunoaștere a muncii, dedicării și performanței noastre să fim integrați într-o structură de lider global. Predau acest model de business în cele mai bune mâini. Vom putea continua să construim durabil, având sprijinul Grupului Schwarz pentru a păstra identitatea brandului La Cocoș și pentru a amplasa sigla autentic românească pe toate magazinele care se vor deschide, atât în România, cât și în Europa. Această tranzacție nu este o simplă preluare, ci un parteneriat strategic menit să extindă și să consolideze conceptul La Cocoș, transformându-l într-un reper internațional în cadrul Grupului Schwarz. Astfel, La Cocoș va avea șansa să devină al patrulea pilon strategic, alături de Lidl, Kaufland și Schwarz Produktion”, declară Iulian Nica, Director General, La Cocoș. „Compania La Cocoș a dezvoltat un model de afaceri impresionant și are un potențial de creștere semnificativ. Prin schimbul de cunoștințe și experiență, dorim să învățăm unii de la alții și să ducem împreună mai departe povestea de succes a companiei”, a transmis Christian Groh, Președintele Consiliului de Administrație, Schwarz Corporate Solutions.

Tranzacția este sub rezerva sub rezerva aprobărilor uzuale ale autorităţilor, inclusiv a Consiliului Concurenţei din România.

Fondat în 2014 la Ploiești de antreprenorul Iulian Nica, La Cocoș este cunoscut pentru politica prețurilor mici și pentru faptul că a introdus conceptul cu trei niveluri de preț, în funcție de cantitatea achiziționată.