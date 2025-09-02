Guvernul a publicat marți un document care face o proiecție a primăriilor și consiliilor județene care ar trebui să taie cele mai multe posturi, în cazul unor reduceri cu 40% sau 45% din posturile ocupate.

Documentul analizează câte posturi sunt alocate pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în funcție de populaței, câte dintre aceste posturi sunt ocupate și ce ar însemna o reducere cu 40% sau 45% a posturilor ocupate.

Iată top autorități locale ce ar trebui să taie posturi, după amploarea tăierilor:

Denumire UAT POSTURI OCUPATE Diferență reducere 40% vs. posturi ocupate Diferență reducere 45% vs. posturi ocupate Bucureşti Sectorul 2 1230 -310 -355 Bucureşti Sectorul 6 1248 -220 -267 Ploieşti 904 -217 -249 Piteşti 808 -202 -237 Târgu Mureş 717 -187 -219 Suceava 678 -178 -208 Bucureşti Sectorul 3 1250 -168 -216 CJ Argeş 681 -162 -193 CJ Neamţ 512 -162 -185 Baia Mare 706 -152 -182 Botoşani 642 -150 -180 Drobeta-Turnu Severin 618 -147 -177 Deva 473 -145 -166 Timişoara 963 -138 -178 Cluj-Napoca 961 -136 -176 CJ Mureş 647 -135 -167 Galaţi 870 -133 -168 CJ Prahova 695 -131 -162 CJ Braşov 639 -123 -153 CJ Vâlcea 477 -120 -141 CJ Maramureş 520 -110 -133 CJ Cluj 585 -107 -142 CJ Galaţi 475 -106 -132 CJ Suceava 562 -106 -140 Medgidia 303 -103 -114 Braşov 889 -100 -137 Craiova 822 -96 -132 Târgu Jiu 507 -94 -120 SIBIU 685 -91 -126 CJ Satu Mare 363 -87 -107 Roman 466 -87 -108 Călăraşi 491 -83 -109 Slobozia 350 -79 -96 Alba Iulia 519 -74 -98 Câmpina 253 -71 -82 Arad 675 -67 -102 Petroşani 271 -66 -79 CJ Vrancea 365 -66 -88 CJ Bistriţa-Năsăud 302 -65 -82 CJ Botoşani 385 -63 -86 Râmnicu Vâlcea 512 -63 -90 CJ Mehedinţi 282 -61 -77 CJ Covasna 252 -58 -72 CJ Gorj 320 -59 -78 Râmnicu Sărat 264 -58 -70 Focşani 511 -57 -85 CJ Giurgiu 253 -55 -70 CJ Ialomiţa 258 -54 -69 Câmpulung 246 -52 -64

Este de menționat că documentul include, totodată, și autorități locale care susțin că posturile ocupate sunt mult sunt cele alocate conform dimensiunii localității.

De exemplu, un astfel de caz este Consiliul Județean Iaşi, unde datele arată că alocarea de posturi este de 916 posturi, iar numărul de posturi ocupate raportate se ridică la doar 189, așa că instituția are loc de „încă” 438 de angajați.

Situația este similară și pentru Sectorul 4, unde alocarea totală este de 1.249 posturi, dar doar 426 sunt raportate ca ocupate, așa că ar fi loc de încă 434 de angajați.

La fel se întâmplă și la CJ Constanţa, cu 853 de posturi alocate și doar 182 raportate ca ocupate, la CJ Olt cu 529 posturi alocate și doar 131 raportate ca alocate, sau Sectorul 5, cu 1.118 posturi alocate și doar 573 raportate ca ocupate.