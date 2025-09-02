Guvernul a publicat marți un document care face o proiecție a primăriilor și consiliilor județene care ar trebui să taie cele mai multe posturi, în cazul unor reduceri cu 40% sau 45% din posturile ocupate.
Documentul analizează câte posturi sunt alocate pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în funcție de populaței, câte dintre aceste posturi sunt ocupate și ce ar însemna o reducere cu 40% sau 45% a posturilor ocupate.
Iată top autorități locale ce ar trebui să taie posturi, după amploarea tăierilor:
|
Denumire UAT
|
POSTURI OCUPATE
|
Diferență reducere 40% vs. posturi ocupate
|
Diferență reducere 45% vs. posturi ocupate
|
Bucureşti Sectorul 2
|
1230
|
-310
|
-355
|
Bucureşti Sectorul 6
|
1248
|
-220
|
-267
|
Ploieşti
|
904
|
-217
|
-249
|
Piteşti
|
808
|
-202
|
-237
|
Târgu Mureş
|
717
|
-187
|
-219
|
Suceava
|
678
|
-178
|
-208
|
Bucureşti Sectorul 3
|
1250
|
-168
|
-216
|
CJ Argeş
|
681
|
-162
|
-193
|
CJ Neamţ
|
512
|
-162
|
-185
|
Baia Mare
|
706
|
-152
|
-182
|
Botoşani
|
642
|
-150
|
-180
|
Drobeta-Turnu Severin
|
618
|
-147
|
-177
|
Deva
|
473
|
-145
|
-166
|
Timişoara
|
963
|
-138
|
-178
|
Cluj-Napoca
|
961
|
-136
|
-176
|
CJ Mureş
|
647
|
-135
|
-167
|
Galaţi
|
870
|
-133
|
-168
|
CJ Prahova
|
695
|
-131
|
-162
|
CJ Braşov
|
639
|
-123
|
-153
|
CJ Vâlcea
|
477
|
-120
|
-141
|
CJ Maramureş
|
520
|
-110
|
-133
|
CJ Cluj
|
585
|
-107
|
-142
|
CJ Galaţi
|
475
|
-106
|
-132
|
CJ Suceava
|
562
|
-106
|
-140
|
Medgidia
|
303
|
-103
|
-114
|
Braşov
|
889
|
-100
|
-137
|
Craiova
|
822
|
-96
|
-132
|
Târgu Jiu
|
507
|
-94
|
-120
|
SIBIU
|
685
|
-91
|
-126
|
CJ Satu Mare
|
363
|
-87
|
-107
|
Roman
|
466
|
-87
|
-108
|
Călăraşi
|
491
|
-83
|
-109
|
Slobozia
|
350
|
-79
|
-96
|
Alba Iulia
|
519
|
-74
|
-98
|
Câmpina
|
253
|
-71
|
-82
|
Arad
|
675
|
-67
|
-102
|
Petroşani
|
271
|
-66
|
-79
|
CJ Vrancea
|
365
|
-66
|
-88
|
CJ Bistriţa-Năsăud
|
302
|
-65
|
-82
|
CJ Botoşani
|
385
|
-63
|
-86
|
Râmnicu Vâlcea
|
512
|
-63
|
-90
|
CJ Mehedinţi
|
282
|
-61
|
-77
|
CJ Covasna
|
252
|
-58
|
-72
|
CJ Gorj
|
320
|
-59
|
-78
|
Râmnicu Sărat
|
264
|
-58
|
-70
|
Focşani
|
511
|
-57
|
-85
|
CJ Giurgiu
|
253
|
-55
|
-70
|
CJ Ialomiţa
|
258
|
-54
|
-69
|
Câmpulung
|
246
|
-52
|
-64
Este de menționat că documentul include, totodată, și autorități locale care susțin că posturile ocupate sunt mult sunt cele alocate conform dimensiunii localității.
De exemplu, un astfel de caz este Consiliul Județean Iaşi, unde datele arată că alocarea de posturi este de 916 posturi, iar numărul de posturi ocupate raportate se ridică la doar 189, așa că instituția are loc de „încă” 438 de angajați.
Situația este similară și pentru Sectorul 4, unde alocarea totală este de 1.249 posturi, dar doar 426 sunt raportate ca ocupate, așa că ar fi loc de încă 434 de angajați.
La fel se întâmplă și la CJ Constanţa, cu 853 de posturi alocate și doar 182 raportate ca ocupate, la CJ Olt cu 529 posturi alocate și doar 131 raportate ca alocate, sau Sectorul 5, cu 1.118 posturi alocate și doar 573 raportate ca ocupate.