Guvernul a publicat marți un document care face o proiecție a primăriilor și consiliilor județene care ar trebui să taie cele mai multe posturi, în cazul unor reduceri cu 40% sau 45% din posturile ocupate.

Urmărește mai jos producțiile video ale Economedia:

- articolul continuă mai jos -

Documentul analizează câte posturi sunt alocate pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în funcție de populaței, câte dintre aceste posturi sunt ocupate și ce ar însemna o reducere cu 40% sau 45% a posturilor ocupate.

Iată top autorități locale ce ar trebui să taie posturi, după amploarea tăierilor:

Analize Economedia

ANALIZĂ. Ce ar putea însemna majorarea capitalului social pentru firme: Măsură necesară, dar creșterea e prea bruscă. Noile înregistrări de firme s-ar putea reduce/ Cristian Bărcan, fondator REGnet: „Impactul ar fi resimțit mai ales de firmele mici, motorul economiei, care reprezintă peste 95% din totalul companiilor din România”

calcule buget

ANALIZĂ. Ce acțiuni de la Bursa de Valori București au „bătut” constant piața în ultimii cinci ani / Două companii din eșalonul doi se fac remarcate

investiții, creșteri, acțiuni, bursă, taur, bull

ANALIZĂ Ce companii de la bursa românească au oferit în ultimii cinci ani cele mai consistente randamente ale dividendelor / Cum se schimbă topul dacă luăm în calcul și evoluția acțiunilor

cresteri, dividende, bursa, piata de capital

Piața imobiliară din Dubai atrage românii, dar rămâne una de nișă / Este un recul pe piața din România, dar aceasta rămâne încă atractivă pentru investitori, spun agenții imobiliari/ Care este profilul investitorului român în imobiliarele din Dubai

Dubai proprietati imobiliare

ANALIZĂ Expansiunea discretă a Ungariei în România: companii și afaceriști apropiați de Viktor Orban cumpără business-uri românești

România-Ungaria steaguri

ANALIZĂ. Cei mai importanți angajatori IT din România au renunțat la sute de salariați într-un an. Compania care conducea topul din 2023 a rămas fără 1.000 de angajați în 2024

un programator lucreaza la un laptop

Imperiul Pavăl: de la un magazin modest în Bacău în 1992 la un gigant cu investiții de peste 20 de miliarde de lei în 2025 / De la bricolaj, imobiliare și construcții, la energie, agricultură, pharma și turism – ANALIZĂ Economedia

adrian-dragos-paval-dedeman

ANALIZĂ Economedia. Unde se va situa România în clasamentul european al taxării, după majorările anunțate de Guvern / Avertisment: Pierdem principalele avantaje și competitivitate, ce punem în loc?

economie calcule

ANALIZĂ Tablou în piața muncii: Rata șomajului a ajuns în primul trimestru al anului la cel mai ridicat nivel din 2020 încoace/ Numărul de persoane ocupate a scăzut cu aproximativ 323.000 în interval de un an. Ce urmează?

somer calculator

ANALIZĂ Bursa de la București, printre cele mai ieftine din regiune și cu dividende generoase / Ungaria ne-a depășit la randamentul dividendului și este chiar mai ieftină decât România

burse, piete, multipli

ANALIZĂ Băncile românești listate la bursă sunt mai ieftine în termeni de profitabilitate comparativ cu cele din regiune. La ce multipli se tranzacționează acțiunile BRD și Banca Transilvania comparativ cu bănci din Austria, Cehia, Croația, Grecia, Ungaria, Polonia și Slovacia

bani, lei, economie, finante, deficit, inflatie

ANALIZĂ Ce industrie de apărare are România. De la scandaluri, politizare și subfinanțare, la noul context european, care aduce finanțări uriașe de Apărare pentru țările UE

armata romana, capu midia, romania, nato, militari, soldati, antrenament, exercitiu militar, himars, rachete, sisteme de aparare aeriana

ANALIZĂ Economedia: Tot mai multe mașini chinezești, și noi și rulate, pe șosele românești

auto, masina chinezeasca

Analiză. Turbulențele din industria auto se văd din plin în România: Sute de concedieri anunțate în interval de numai câteva săptămâni de către companii active în acest sector în țara noastră

om robot industria automotive

Analiză. Transportatorii români iau locul celor polonezi pe piețele europene, cu flote mari și șoferi gata să călătorească în întreaga UE / Provocări din cauza stagnării economice și a crizei fiscale, care crește taxe și reduce avantajul de cost

transport

ANALIZĂ Se pregătește sezonul de admiteri. Ce taxe de studii percep universitățile și cât costă cazarea la cămine în marile centre din țară?

studenti, universitate, academie, absolventi

ANALIZĂ Cum se schimbă topul companiilor de curierat din România după ce Sameday a cumpărat Cargus / Primele 10 firme au afaceri de peste 5 miliarde de lei

Piața de curierat, România, Cargus, Sameday, Fan Courier, Profit net, Cifră de afaceri, Pachet

ANALIZĂ Produse românești în supermarketuri: Marile lanțuri de retail spun că au sute de parteneri locali. Care sunt produsele cu cea mai mare acoperire locală?

Fermier cu legume

Analiză. Cum arată industria automotive din România, un sector marcat acum de turbulențe majore: Țara noastră are un număr mare de companii active, Germania e cel mai mare investitor străin/ Forța de muncă a scăzut, iar costurile sunt în creștere

linie asamblare Dacia

Șantiere de vară: Piața piscinelor, în expansiune/ Cât costă un astfel de proiect?

Imagine apa piscină

ANALIZĂ Prăpastia dintre tinerii români și angajatori. De ce are România cea mai ridicată rată de șomeri până în 25 de ani din UE / Claudia Indreica, Psihoselect: „Companiile nu mai au timp să instruiască”

Job, căutare de job, șomeri, tineri șomeri

ANALIZĂ Primăvară cu fabrici noi: Care sunt companiile care au anunțat investiții în producție în România

Knauf Insulation, fabrica vata minerala sticla

ANALIZĂ Ce înseamnă procedura de suspendare a fondurilor UE dacă George Simion ajunge preşedinte / În cazul victoriei lui Nicuşor Dan există posibilitatea unei amânări a procedurii

George-Simion-Nicusor-Dan (1)

ANALIZĂ De 9 Mai, ziua Europei. Cum a evoluat economia României, de 18 ani în “familia” UE: Salariile s-au triplat, PIB-ul pe cap de locuitor (PPP) a depășit Ungaria, țara noastră a primit peste 100 de miliarde de euro fonduri UE

Steaguri Romania si UE

ANALIZĂ. Care sunt efectele deprecierii leului și cine suferă

bani, lei, finante, bancnote, euro, 5 lei

ANALIZĂ Marele blackout din Spania și Portugalia. Cele două țări iberice plătesc prețul dezvoltării exagerate din regenerabile și insularizării rețelei / Cum stă România

bec iluminat, becuri

ANALIZĂ Efervescență pe piața dealerilor auto din România: de la consolidări la intrări străine surpriză

piata auto, uniunea europeana, romania

GRAFIC Schimbare nemaivăzută în istoria comercială a SUA din ultimii 100 de ani. Analiză Romanian Economic Monitor: Majorarea agresivă a tarifelor vamale de către SUA va avea un impact major asupra tuturor economiilor implicate. Date despre relațiile comerciale România-SUA și posibilele efecte în țara noastră

recesiune

Analiză „la cald”. Ce impact vor avea taxele vamale americane pentru România?

sua dolari drapel ajutor steag flag us bani karolina-grabowska-4386425

ANALIZĂ Val de restaurante, cofetării și cafenele noi în România. Apar și food-hall-urile/ Piața devine mai competitivă, iar specialiștii se așteaptă să apară noi concepte, inclusiv francize internaționale

Piata 9 restaurant

Denumire UAT

POSTURI OCUPATE

Diferență reducere 40% vs. posturi ocupate

Diferență reducere 45% vs. posturi ocupate

Bucureşti Sectorul 2

1230

-310

-355

Bucureşti Sectorul 6

1248

-220

-267

Ploieşti

904

-217

-249

Piteşti

808

-202

-237

Târgu Mureş

717

-187

-219

Suceava

678

-178

-208

Bucureşti Sectorul 3

1250

-168

-216

CJ Argeş

681

-162

-193

CJ Neamţ

512

-162

-185

Baia Mare

706

-152

-182

Botoşani

642

-150

-180

Drobeta-Turnu Severin

618

-147

-177

Deva

473

-145

-166

Timişoara

963

-138

-178

Cluj-Napoca

961

-136

-176

CJ Mureş

647

-135

-167

Galaţi

870

-133

-168

CJ Prahova

695

-131

-162

CJ Braşov

639

-123

-153

CJ Vâlcea

477

-120

-141

CJ Maramureş

520

-110

-133

CJ Cluj

585

-107

-142

CJ Galaţi

475

-106

-132

CJ Suceava

562

-106

-140

Medgidia

303

-103

-114

Braşov

889

-100

-137

Craiova

822

-96

-132

Târgu Jiu

507

-94

-120

SIBIU

685

-91

-126

CJ Satu Mare

363

-87

-107

Roman

466

-87

-108

Călăraşi

491

-83

-109

Slobozia

350

-79

-96

Alba Iulia

519

-74

-98

Câmpina

253

-71

-82

Arad

675

-67

-102

Petroşani

271

-66

-79

CJ Vrancea

365

-66

-88

CJ Bistriţa-Năsăud

302

-65

-82

CJ Botoşani

385

-63

-86

Râmnicu Vâlcea

512

-63

-90

CJ Mehedinţi

282

-61

-77

CJ Covasna

252

-58

-72

CJ Gorj

320

-59

-78

Râmnicu Sărat

264

-58

-70

Focşani

511

-57

-85

CJ Giurgiu

253

-55

-70

CJ Ialomiţa

258

-54

-69

Câmpulung

246

-52

-64

Este de menționat că documentul include, totodată, și autorități locale care susțin că posturile ocupate sunt mult sunt cele alocate conform dimensiunii localității.

De exemplu, un astfel de caz este Consiliul Județean Iaşi, unde datele arată că alocarea de posturi este de 916 posturi, iar numărul de posturi ocupate raportate se ridică la doar 189, așa că instituția are loc de „încă” 438 de angajați.

Situația este similară și pentru Sectorul 4, unde alocarea totală este de 1.249 posturi, dar doar 426 sunt raportate ca ocupate, așa că ar fi loc de încă 434 de angajați.

La fel se întâmplă și la CJ Constanţa, cu 853 de posturi alocate și doar 182 raportate ca ocupate, la CJ Olt cu 529 posturi alocate și doar 131 raportate ca alocate, sau Sectorul 5, cu 1.118 posturi alocate și doar 573 raportate ca ocupate.

,