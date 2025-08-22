Aplicația Hidroelectrica nu funcționează în aceste zile în care clienții companiei trebuie să transmită indexul autocitit. Compania a anunțat că a început de joi, 21 august lucrări de mentenanță ale aplicației, drept urmare nu va putea fi folosită.

Urmărește mai jos producțiile video ale Economedia: - articolul continuă mai jos -

Vineri, Hidroelectrica a revenit cu un nou anunț, îm care spune că perioada de transmitere a indexului a fost prelungită.

„Continuă mentenanța sistemelor. Vă informăm că lucrările de mentenanță pentru optimizarea sistemelor noastre continuă și în cursul zilei de 22 august 2025. În acest timp, aplicația nu va fi disponibilă, iar în cazurile rare în care logarea va reuși, funcționalitățile vor fi limitate. Pentru a sprijini clienții afectați, perioada de transmitere a indexului autocitit se prelungește cu încă o zi, respectiv 22–27 august 2025. Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, se arată în anunțul Hidroelectrica.

Astfel, pentru luna august, perioada de transmitere a indexului este 22-27 august, intervalul fiind prelungit cu o zi.

Indexul mai poate fi transmis prin Portalul Client Hidroelectrica sau prin apel gratuit la numărul 0800 800 359.

Clienții vor putea transmite indexul în intervalul 22 august – 27 august prin intermediul modalităților puse la dispoziția acestora: