Capitalul social minim pentru firmele organizate ca SRL va crește de la 200 de lei la 8.000 de lei de la 1 ianuarie 2026, conform unui anunț al Ministerului de Finanțe, ceea ce înseamnă că sute de mii de firme din România trebuie să-și majoreze capitalul social.

Dintre cele aproape 780.000 de firme funcționale care au depus bilanțul pe anul 2024, peste 750.000 sunt SRL-uri, conform datelor Termene Pasp. Dintre acestea, aproape 667.000 de firme au avut un capital social de sub 8.000 de lei la nivelul anului trecut.

Toate firmele organizate ca SRL vor fi nevoite să-și majoreze capitalul social la minim 8.000 de lei după ce noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. Va exista o perioadă în care se vor aplica norme tranzitorii.

Totodată, firmele care se vor înființa după data de 1 ianuarie 2026 vor aplica de la început regula care prevede un capital social minim de 8.000 de lei.

Nivelul minim al capitalului social a fost de 200 de lei începând cu anii `90, iar în 2020 a fost redus la 1 leu, în cazul firmelor cu un singur asociat. În cazul firmelor cu mai mulți asociați, nivelul minim al capitalului social era mai ridicat.

„În zona companiilor cu capital social 1 leu statul are foarte puține posibilități de a recupera în momentul în care aceste companii ajung în inactivitate, insolvență, dizolvare sau alte stări. Propunem actualizarea cu rata inflației a nivelului de 200 de lei stabilit în anii `90. Deci propunem stabilirea unui capital social minim de 8.000 de lei în cazul societăților de tip SRL. Vor exista norme tranzitorii. Banii care ajung în capitalul social sunt bani care pot fi cheltuiți, dar și statul va putea recupera când aceste companii ajung în insolvență”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Ministrul a precizat că măsura va fi inclusă într-un proiect mai amplu pe care Ministerul Finanțelor îl va publica în cursul zilei de miercuri, care cuprinde noi propuneri pentru taxarea multinaționalelor, taxe pentru coletele care vin din spațiul extra-comunitar, dar și alte reguli pentru mediul de business.

