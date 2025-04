ASF anunță că finanțarea cu peste 96 milioane lei a transformării digitale a instituției, cu fonduri europene, a fost aprobată / Proiectul ar urma să aibă peste 160.000 de utilizatori pe an

Finanțarea proiectului de transformare digitală a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), depus în decembrie 2024 în cadrul apelului de proiecte aferent Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF), a fost aprobată, a anunțat marți instituția.

„Digitalizarea ASF constituie una dintre prioritățile mele, stabilită încă de la preluarea mandatului. Sunt încredințat că acest proiect, primul finanțat din fonduri europene la nivelul instituției, va contribui semnificativ, prin crearea unor instrumente digitale noi, atât la transformarea și modernizarea ASF, cât și la îmbunătățirea transparenței, eficienței și accesibilității serviciilor oferite consumatorilor, precum și sectorului financiar nebancar. Aduc mulțumiri colegilor din Autoritate, care au contribuit cu profesionalism la elaborarea proiectului, precum și specialiștilor Autorității pentru Digitalizarea României pentru sprijinul oferit în elaborarea documentației specifice”, a declarat președintele ASF, Alexandru Petrescu, citat în comunicatul instituției.

Proiectul „Digitalizarea Accesului pentru Cetățeni și Companii la Investiții prin Asigurarea unei Piețe Financiare Sustenabile – DACCIAPIFS” are o valoare totală de 96,4 milioane de lei, o durată de implementare de trei ani și are menirea de a redefini modul în care ASF își desfășoară activitatea și interacționează cu piața financiară nebancară, transmite Agerpres.

Implementarea acestui proiect important reprezintă un pas semnificativ în modernizarea și eficientizarea funcțiilor de reglementare, autorizare, supraveghere și control ale ASF, inclusiv a activității de petiții și de soluționare alternativă a litigiilor, precum și în zona de educație financiară. Numărul de utilizatori anuali ai proiectului este estimat la peste 160.000.

Inițiativa vine ca răspuns la nevoia de transformare digitală a proceselor interne de lucru identificate în toate funcțiile de business ale ASF și la noile provocări în procesul de adoptare a cadrului european de reglementare ce susține obiectivul de integrare a noilor concepte privind finanțele digitale și finanțele sustenabile.

„Așa cum am spus încă de la preluarea funcției de prim-vicepreședinte ASF, am două priorități – transparentizarea și digitalizarea instituției. Dacă primul an de mandat a fost dedicat demersului de transparentizare, în acest an ne axăm pe procesul de digitalizare a Autorității. Aprobarea proiectului de digitalizare a ASF reprezintă un moment decisiv și deosebit de important pentru instituția noastră și pentru întregul sector financiar nebancar. În calitate de manager de proiect, sunt încrezător că această inițiativă va declanșa o reformă majoră, cu impact atât la nivel intern, prin modernizarea proceselor și fluxurilor de lucru, cât și extern, în interacțiunea cu consumatorii și participanții la piață”, a declarat Gabriel-Ioan Avrămescu, prim-vicepreședintele ASF, manager de proiect.

Obiectivul general al proiectului este implementarea unui sistem informatic integrat care să sprijine ASF în eforturile de dezvoltare și diversificare a serviciilor publice electronice oferite către mediul de afaceri, administrația publică și publicul larg, prin procese interne optimizate de tehnologii digitale.

Implementarea acestui proiect va permite ASF să răspundă prompt la provocările pieței financiare, care se află într-o continuă evoluție, beneficiind de avantajele noilor tehnologii.

Printre beneficiile implementării acestui proiect amplu de digitalizare se numără: îmbunătățirea calității serviciilor oferite mediului de afaceri și cetățenilor și extinderea ofertei de servicii online; eficientizarea comunicării publice a ASF privind piața financiară nebancară și în relația cu autoritățile internaționale de resort – ESMA, EIOPA; reducerea costurilor/consumului de resurse – materiale, umane, financiare – pentru soluționarea solicitărilor adresate ASF de către entitățile supravegheate; eficientizarea și alinierea fluxului operațional la nivelul instituției cu instrumente moderne, utilizate la nivel european, prin digitalizarea fluxului de analiză internă și alocarea eficientă a resurselor către activități cu valoare adăugată pentru îndeplinirea obiectivelor instituției.

De asemenea, digitalizarea instituției va duce la optimizarea activității de supraveghere la nivel de entitate activă pe piață, prin construirea unei baze de date integrate între cele trei sectoare reglementate și supravegheate de ASF; susținerea activității de reglementare bazată pe date ale pieței financiare nebancare, prin valorificarea superioară a volumelor mari de date colectate; atingerea unui grad superior de transparență a activității ASF și acces al entităților reglementate la serviciile oferite de ASF, precum și creșterea satisfacției acestora și a încrederii în activitatea instituției.

În același timp, va crește gradul de protecție a datelor și de securitate a informațiilor prelucrate de ASF în îndeplinirea obiectului de activitate și asigurarea conformității cu standardele și reglementările naționale și internaționale și va fi eficientizată reacția instituțională la evoluțiile pieței, la modificările legislative, la extinderea atribuțiilor și la adoptarea de noi standarde și proceduri de reglementare/autorizare/supraveghere/control, facilitate de tehnologii digitale.

Ca fază premergătoare în vederea implementării, proiectul va parcurge etapa de precontractare și definitivare a pașilor în vederea semnării cererii de finanțare în foarte scurt timp.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea națională, înființată în anul 2013 prin OUG 93/2012, aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea și supravegherea piețelor asigurărilor, a pensiilor private, precum și a pieței de capital, care însumează peste 10 milioane de participanți.