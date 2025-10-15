Președintele ANAF Adrian Nica a avertizat că Fiscul va verifica persoanele care „nu pot justifica mașina de 100.000 de euro” și va confisca 70% din averile care nu pot fi justificate.

„Fiecare bombardier din țara asta să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu are venituri să o justifice, că ANAF o va confisca”, a spus Adrian Nica, la Antena 3.

Șeful ANAF a precizat că Fiscul are în analiză în prezent peste 200 de persoane care înregistrează discrepanțe între datele raportate la ANAF și avere.

„În perioada următoare nu doar Klaus Iohannis va fi verificat, ci fiecare cetățean care nu poate justifica mașina de 100.000 de euro. Fiecare cetățean va avea în perioada următoare un control de la ANAF pentru a verifica de ce datele pe care le înregistrează la ANAF versus venituri au o discrepanță așa mare”, a spus el.

Adrian Nica a subliniat că „ANAF nu va mai tolera acest tip de comportament” și că se vor aplica prevederile legale: „Când ai averi pe care nu le jusitifici, ANAF o să confiște 70%”, a menționat el.