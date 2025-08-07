Ministerul Dezvoltării a lansat în dezbatere publică al doilea pachet de măsuri pentru reforma administrației publice. Acesta prevede tăieri de mii de posturi la cabinetele demnitarilor, în instituțiile prefectului, în poliția locală, limitarea unor salarii, reducerea membrilor din consiliile de administrație, alături de o schimbare cheie potrivit căreia funcționarii publici vor fi evaluați după performanță.

Astfel, pachetul propune măsuri de reducere a personalului:

6.060 de posturi de consilieri personali – economie de: 193,9 2 milioane lei pe ultimele 4 luni din 2025; 5 81,76 milioane lei economie anuală.

pe ultimele 4 luni din 2025; economie anuală. Reducerea cu 20% a posturilor din instituțiile prefectului.

Reducerea personalului din poliția locală, în funcție de numărul de locuitori.

Pachetul propune măsuri pentru limitarea salariilor:

Plafonarea salariului președintelui ANRSC – economie estimată: 812 lei/an .

. Limitarea salariilor din subordonatele MDLPA prin grile de salarizare.

Mai propune măsuri precum:

Reducerea numărului de membrii ai consiliului de administrație pentru ANCPI, precum și pentru ANL – economia estimată: 410.444 lei/an.

pentru ANCPI, precum și pentru ANL – Reducerea costurilor administrative: MDLPA preia spații excedentare de la RA-APPS → valorificare eficientă a patrimoniului public. Transferarea cheltuielilor centrelor militare către Ministerul Apărării – scădere presiune pe bugetele locale .



Sunt incluse măsuri de eficientizare a administrației publice:

Simplificarea descentralizării (eliminare pași birocratici).

Reglementări mai flexibile privind inventarierea, transferul bunurilor proprietate publică și privată a statului și a u.a.t.

Instituirea rotației obligatorii pentru funcțiile publice sensibile → combaterea politizării și stagnării

„După finalizarea mandatelor, înalții funcționari publici sunt supuși obligatoriu mobilității prin rotație.

Concursul pe post pentru ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici precum și mobilitatea prin rotație a înalţilor funcţionari publici sunt gestionate de către o comisie de concurs permanentă, independentă, denumită comisie de concurs, şi, după caz, de comisia de soluţionare a contestaţiilor, potrivit atribuţiilor ce revin acestor comisii. Comisia de concurs, respectiv cea de soluţionare a contestaţiilor sunt formate din câte 7 membri, numiţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice. Membrii comisiilor au mandate de 5 ani.”

”Funcționarii publici definitivi numiți, potrivit alin. (4) în funcții publice în baza unui raport de serviciu cu timp parțial, pot exercita un alt raport de serviciu cu timp parțial în cadrul unei alte autorități a administrației publice locale sau instituții publice subordonate, după caz, în măsura în care atribuțiile prevăzute în fișele de post aferente celor două funcții publice sunt similare.”

Indicatori de performanță pentru funcționarii publici

Se introduc evaluările multianuale și evaluarea pe bază de competențe pentru funcționarii publici.

Indicatorii și obiectivele de performanță individuale sunt corelate cu obiectivele de performanță stabilite de conducătorul autorității sau instituției publice pentru primul an, cu obiectivele instituționale stabilite prin documente strategice de la nivelul autorității sau instituției publice în care au fost numiți, precum și cu planul strategic instituțional al autorității sau instituției publice în care au fost numiți la nivelul ministerelor și al Secretariatului General al Guvernului, dacă acesta există.

Evaluarea multianuală a performanțelor profesionale individuale ale înalților funcționari publici se realizează pe baza indicatorilor și obiectivelor de performanță individuale din planul de management al structurilor funcționale conduse.

Planul de management al structurilor conduse trebuie să conțină minimum 8 obiective de performanță individuale pentru o perioadă de 3 ani.

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici, cu excepţia celor din categoria înalţilor funcţionari publici parlamentari, se face de către o comisie de evaluare, formată din 5 membri numiţi pentru un mandat de 3 ani prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului cu atribuții în domeniul administraţiei publice.

Evaluarea se face anual pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de performanţă şi a gradului şi modului de atingere a obiectivelor individuale.

Evaluarea multianuală a performanțelor profesionale individuale ale înalților funcționari publici se realizează de către comisia de evaluare. Evaluarea multianuală a performanțelor profesionale individuale se realizează suplimentar față de evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale.