România va menține în funcțiune mai multe centrale pe cărbune, după renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a anunțat ministrul Energiei Bogdan Ivan.
„Da, în continuare România va avea centralele pe cărbune active. Trei grupuri vor fi active până la finalul anului 2029, două dintre ele cel puțin până la finalul lunii august 2026”, a anunțat ministrul Bogdan Ivan, într-o conferință de presă.
Astfel, grupurile pe cărbune din Craiova vor rămâne active, pentru a menține în continuare furnizarea de agent termic, energie electrică și abur pentru compania Ford, a precizat el.
De asemenea, grupurile pe cărbune de la Govora vor rămâne active până în vară, când va intra în funcțiune noul sistem energetic al municipiului. „Vom avea în continuare agent termic pentru locuitorii din Râmnicu Vâlcea”, a precizat acesta.
„Reprezintă cea mai mare victorie pe care România a putut să o aibă în materie de sistem energetic. Prin această modificare a PNRR, România s-a asigurat că cel mai negru scenariu – situația de a avea un potențial blackout în anumite condiții în această iarnă – va fi 100% evitat”, a declarat Bogdan Ivan.