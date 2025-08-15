Compania românească Reporting Center, specializată în dezvoltarea de soluții și servicii informatice de analiză și raportare către instituțiile financiare, anunță că lansează un modul AI care simplifică munca departamentelor juridice ale băncilor.

„Dacă tehnologia este ca moda – se schimbă de două ori pe an –, legislația se modifică de două ori pe lună. De aceea, trebuie să ținem pasul cu deadline-urile legislative și să avem o viteză superioară de implementare”, a declarat Elena Unciuleanu, fondator Reporting Center.

Soluția și serviciile furnizate de companie automatizează raportările pe care instituțiile financiare reglementate trebuie să le transmită către autoritățile din domeniu (BNR, Ministerul de Finanțe, ANAF, Fondul de Garantare etc.). Aplicația creată în urmă cu zece ani și dezvoltată constant ajută băncile și instituțiile financiare nebancare (IFN) să obțină datele, indicatorii și raportările necesare, în formatul standard reglementat. Platforma este astfel concepută încât să se asimileze rapid atât schimbările legislative frecvente, cât și inovația tehnologică.

„În 2025, am integrat în platforma Elite modulul AI Conversations, care le permite angajaților din bănci – din departamentul juridic, de exemplu –, să obțină într-un timp mult mai scurt datele necesare raportărilor noi, DORA sau ESG. Sunt informații care nu există în bazele de date, ci doar în contractele cu clienții și cu furnizorii. Cu noul modul, nu mai este nevoie ca o echipă să citească toate contractele, ci este suficient ca un singur om să discute cu un terminal și să extragă astfel informațiile necesare. Un alt avantaj important al platformei noastre este faptul că datele rămân confidențiale, pe serverul clientului. O bancă nu își permite să încarce contractele clienților pe Chat GPT, deoarece, în acel moment, devin informații publice”, a explicat fondatoarea Reporting Center.

În prezent, portofoliul de clienți al Reporting Center include opt bănci din România, trei din Republica Moldova, trei IFN-uri, un mare jucător din industria de retail, un grup de nouă companii, precum și numeroase alte firme.

Compania pregătește totodată extinderea pe piața din Emiratele Arabe Unite. „Anul acesta ne concentrăm pe Emiratele Arabe Unite. Avem deja un partener foarte puternic ce activează pe piața UAE din 2020 și lucrează cu multe bănci pe servicii de consultanță, care ne facilitează accesul. De asemenea, și pe plan local sunt foarte multe bănci care doresc să înlocuiască aplicațiile de raportare dezvoltate în anii ’90 și 2000 cu o soluție de ultimă generație”, a precizat Elena Unciuleanu.

Reporting Center a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de peste 6 milioane de lei (aproximativ 1,22 milioane de euro), în creștere cu 43,6% față de 2023, și o rată de 54% profit.