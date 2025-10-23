Compania sud-coreeană Hanwha a început procesul de construcție, pentru România, a cinci obuziere autopropulsate K9A1 și a două vehicule de suport pentru acestea, K10, au declarat reprezentanții companiei în timpul unei vizite la fabrica din orașul sud-coreean Changwon la care Economedia a participat.

Este vorba de sudarea primelor elemente metalice, asamblarea urmând să înceapă în decembrie anul curent. Primele unități vor fi livrate până în 2027.

Până în 2029, forțele armate române vor primi 54 de unități K9 și 36 de unități K10. Un lot inițial de 18 vehicule va fi livrat din Coreea de Sud, iar restul urmează să fie produse la fabrica pe care compania o construiește la Petrești, în județul Dâmbovița.

Valoarea contractului semnat de România cu compania din Coreea de Sud se ridică la aproape 1 miliard de dolari. Hanwha se află, alături de Rheinmetall, BAE Systems și General Dynamics European Land Systems, în competiția pentru a livra armatei române aproape 300 de mașini de luptă ale infanteriei, un contract în valoare de aproape 3 miliarde de euro.

În acest moment, obuzierul K-9 este folosit de nouă națiuni, printre care Polonia, Norvegia sau Estonia. România va fi al zecelea membru al clubului. „Îi urăm bun venit României în clubul utilizatorilor de K9”, a declarat o reprezentantă a companiei.

În fabrica din Changwon sunt produse peste 200 de unități K9 și K-10 pe an. Un vehicul K9 este asamblat în 21 de zile, apoi este testat timp de zece zile.