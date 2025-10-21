Șase companii din România, printre care Automecanica Mediaș și BlueSpace Technology, sunt prezente la târgul militar ADEX 2025 din Coreea de Sud, la care Economedia participă.

Automecanica Mediaș, specializată în producția de vehicule și remorci, a venit cu obiectivul de a găsi în statul asiatic potențiali parteneri strategici pentru construcția în România de vehicule militare. „Căutăm parteneriate strategice pe zona de apărare. Noi, în zona de producție, avem trei linii de producție la Mediaș, Craiova și București. Ne-am specializat pe zona de vehicule militare 4×4, 6×6, șenilate”, a declarat reprezentantul companiei, pentru Economedia.

BlueSpace Technology, care produce soluții și sisteme militare avansate certificate NATO, inclusiv soluții anti-dronă, a mers în Coreea de Sud pentru a arăta că „putem produce și în România diferite elemente bune”, potrivit lui Constantin Pintilie, CEO al companiei. „Am venit pentru a căuta tehnologie și a crea parteneriate puternice între cele două state și, de ce nu, pentru a câștiga timp achiziționând proprietate intelectuală din Coreea”, a explicat el. Compania s-a remarcat recent prin finalizarea prototipului vehiculului militar 4×4 Vlah, primul de acest fel dezvoltat în țara noastră.

Celelalte patru companii participante sunt Alro (producător de aluminiu), Nova Firearms (arme de foc), Tehnopro Engineering (soluții și sisteme în domeniul apărării și securității, inclusiv robotică și automatizări) și Romarm (companie de stat producătoare de armament).

Între România și Coreea de Sud există deja o colaborare strânsă în domeniul militar. Gigantul Hanwha va furniza României 54 de obuziere autopropulsate și 36 de vehicule de suport pentru acestea. Compania se află, cu modelul Redback, de asemenea în competiția pentru dotarea Armatei cu noi mașini de luptă ale infanteriei.

ADEX este acronimul pentru Seoul International Aerospace & Defense Exhibition (Expoziția Internațională de Aeronautică și Apărare de la Seul) din Coreea de Sud. Este cel mai mare și cel mai important eveniment de acest gen din Coreea de Sud și unul dintre cele mai mari din Asia de Nord-Est.