Dorinel Umbrărescu, omul de afaceri care deține cel mai puternic grup românesc de construcții, ar fi dispus să preia combinatul siderurgic Liberty Galați cu condiția ca statul român să îi cesioneze creanța bugetară de peste jumătate de miliard de euro pe care o are de recuperat de la combinat, au declarat pentru Economedia surse apropiate negocierilor. Altfel spus, datoria în valoare de peste 500 de milioane de euro pe care actualul proprietar al combinatului Sanjeev Gupta o are de plătit către statul român să fie plătită noului proprietar.

„Dacă statul este de acord să-i cedeze creanța pentru a prelua combinatul, îl va face să funcționeze. Dacă nu, combinatul nu va mai merge niciodată”, susțin pentru Economedia persoanele citate.

Aceleași surse afirmă că investitorul consideră că nimeni nu își asumă în prezent să investească într-o asemenea uzină, în lipsa unor garanții clare privind modul de transfer al controlului.

Context. Dorinel Umbrărescu, supranumit „regele asfaltului”, omul de afaceri care deține cel mai puternic grup românesc de construcții, este interesat să cumpere combinatul siderurgic Liberty Galați, deținut de Sanjeev Gupta, controversatul magnat al industriei metalurgice, conform informațiilor obținute de Economedia. Informația a fost confirmată de Remus Borza, care a precizat că au loc discuții, în prezent, preponderent cu companii românești pentru preluarea combinatului.

„(Dorinel Umbrărescu, n.r.) este unul dintre potențialii cumpărători. Am avut discuții”, a declarat pentru Economedia Remus Borza, preşedintele Euro Insol şi cel care administrează planul de restructurare financiară pentru Liberty Galaţi.

Amintim că Liberty Galați, deținut de Sanjeev Gupta, controversatul magnat indian al industriei metalurgice, se află în prezent în concordat preventiv, o procedură prin care se evită intrarea în insolvență, iar creditorii și instanța au aprobat luna trecută un plan de restructurare.