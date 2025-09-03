Metroul de Pipera se va extinde cu două stații în zona de Nord a Capitalei, către Petricani, au anunțat marți ministrul Transporturilor și primarul Sectorului 2. Conform informațiilor obținute de Economedia, extinderea va fi proiectată astfel încât să preia traficul ce va intra în oraș de pe Autostrada București – Ploiești.

„Traseul ”Extensiei M2 – Pipera” pornește spre est de la limita stației de metrou de capăt a Magistralei 2 Pipera, înscriindu-se pe B-dul Dimitrie Pompeiu și dezvoltându-se de-a lungul Str. Petricani până la intersecția acestuia cu B-dul Pipera”, arată un document obținut de Economedia.

Astfel, extinderea metroului M2 către Nordul Capitalei va fi proiectată astfel încât să preia traficul ce va intra în oraș de pe Autostrada București – Ploiești, conform informațiilor Economedia.

Detaliile vor fi stabilite abia după realizarea studiului de fezabilitate.

Autoritățile motivează extinderea prin faptul că arterele adiacente coridorului propus ce deservesc în prezent teritoriul vizat nu oferă suficientă capacitate nici pentru transportul public nici pentru traficul general.

„Liniile de transport de suprafață ce deservesc teritoriul vizat de “Extensia M2 – Pipera ”sunt puternic influențate de condițiile în care se desfășoară traficul general astfel că nu oferă o viteză comercială satisfăcătoare și nu pot fi respectate graficele de circulație. Aceste aspecte conduc la apariția frecventă și de lungă durată a congestiei la nivelul arterelor de circulație, poluare chimică și fonică și mari dificultăți în deplasarea populației din zonele respective”, mai arată proiectul.

În plus, dezvoltarea explozivă a zonei Pipera –Tunari, ca urmare a apariției de zone de locuințe, dar mai ales a clădirilor de birouri în care și-au stabilit sediul companii multinaționale mari, care au foarte mulți angajați, precum și a apropierii de autostrada spre Ploiești, respectiv a căii ferate București – Constanța, conduce la o cerere de transport care justifică extinderea Magistralei 2 către zona Pipera, argumentează autoritățile.

„Extensia M2 – Pipera” implică realizarea:

– unui traseu de metrou cu o lungime totală de aproximativ 1,6 km cale dublă;

– a 2 stații de metrou;

– pregătirea pentru realizarea extinderii viitoare a magistralei de metrou.

Amplasarea stațiilor va fi realizată astfel încât să se asigure legături intermodale cu mijloacele de transport de suprafață. Traseul selectat și soluțiile tehnice adoptate vor avea în vedere asigurarea:

– intervalului minim de urmărire între trenuri de 90 secunde;

– capacității maxime de transport de 50.000 călători/oră și sens;

– vitezei maxime tehnice de 80 km/h;

– vitezei comerciale de minim 36 km/h.

Lungimea actuală de 20,38 km de cale dublă a Magistralei 2 de metrou va fi, după realizarea acestei extensii de 21,98 km de cale dublă.

Principalele activități din proiect

Proiectul constă în realizarea tuturor activităților, serviciilor și lucrărilor care concură la realizarea Investiției “Extensia M2 – Pipera” și care cuprind în principal următoarele activități previzionate:

– acțiuni pentru obținerea terenurilor: Exproprieri în interes public, Concesionări (redevențe) pe durata realizării,

– realizarea de lucrări de Amenajarea terenului, Devieri rețele, Dezafectări;

– execuția de lucrări pentru Amenajări pentru protecția mediului: Dren gravitațional, Drumuri, Spații verzi, Iluminat public, Lucrări propriu-zise de protecția mediului;

– realizarea activităților legate de asigurarea utilităților necesare obiectivului: Alimentarea cu energie electrică, Alimentarea cu apă, Puțuri de mare adâncime, Rețele de canalizare;

– realizarea activităților legate de proiectare și asistentă tehnică: Studii de teren, Obținerea de avize, acorduri și autorizații, Proiectare și engineering, Organizarea procedurilor de achiziție publică, Consultanță și Asistență tehnică;

– realizarea lucrărilor de bază: Lucrări de structură: Tunele, Galerii (inclusiv stații), Accesuri, Epuismente, Monitorizare tehnologică, Injecții de consolidare și impermeabilizare, Depozitare pământ excavat;

– realizarea lucrărilor de Arhitectură Stații – finisaje spații publice și spații tehnice, Semnalistică și dotări;

– realizarea lucrărilor de Instalații aferente construcțiilor: Instalații electrice, Instalații sanitare, Instalații de încălzire, ventilare și climatizare, Instalații de telecomunicații, Instalații de automatizare, Detecție incendiu și efracție, Instalații de control acces și taxare automată, Suport de comunicație prin fibră optică, Instalații de transport local călători, Instalații de protecție civilă;

– realizarea lucrărilor de cale de rulare;

– lucrări de montaj utilaj tehnologic pentru toate tipurile de sisteme de instalații;

– achiziționarea de utilaje, echipamente tehnologice și funcționale pentru toate tipurile de sisteme de instalații;

– achiziționarea de utilaje și echipamente de transport: Material rulant – trenuri de metrou, Lifturi, Escalatoare, Vagon de verificat cale de rulare;

– achiziționarea de dotări pentru toate tipurile de sisteme de instalații inclusiv Mobilier și gospodărire (dotări arhitectură);

– realizarea lucrărilor legate de Organizare de șantier;

– desfășurarea activităților pentru Pregătirea personalului de exploatare;

– realizarea Probelor tehnologice și Punerea în funcțiune cu călători.

“Extensia M2 – Pipera” va fi structurată din punct de vedere al secțiunilor de execuție și proiectare și va fi aleasă varianta optimă în cadrul Studiului de fezabilitate, analizând totodată și posibilitățile de dezvoltare ulterioare.

Valoarea estimată la nivelul Strategiei de dezvoltare a metroului din București 2016-2030 este de 120 milioane euro, fără T.V.A. Valoarea va fi determinată în cadrul Studiului de Fezabilitate, funcție de variantă optimă de traseu.

Proiectul nu a făcut obiectul unui Studiu de Fezabilitate, însă acesta a fost studiat de-a lungul timpului la nivel de studiu de soluție / propunere de traseu. Totodată Proiectul extinderii Magistralei 2 de metrou este un proiect cuprins în cadrul strategiilor de dezvoltare la nivelul Municipiului București și a Județului Ilfov (Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București – Ilfov) fiind totodată cuprins în Programul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2021-2030, anexă la Master Planul General de Transport al României, fiind eligibil pentru finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Transport 2021-2027.

În cadrul Studiului de Fezabilitate se va analiza inclusiv corelarea cu alte proiecte aflate în zona de influență, precum și posibilitățile de extindere viitoare către centre care necesită creșterea capacității de transport (ex. terminal nou Aeroport Otopeni, nod intermodal Autostrada A3) raportat la strategiile de infrastructură de transport existente.