Fabrica de obuziere autopropulsate K9 din România, parte a unui centru de excelență construit de compania sud-coreeană Hanwha în Dâmbovița, va genera într-o primă fază peste 300 de locuri de muncă directe și indirecte, a declarat un reprezentant al companiei, la o întâlnire cu presa organizată la Seul, la care Economedia a participat. Ținând cont de posibila extindere a activităților viitoare, numărul locurilor de muncă generate ar putea fi de peste 2.000.

„Vor fi create peste 300 de locuri de muncă directe și indirecte când va începe producția de K9”, a declarat reprezentantul companiei.

Centrul de excelență, care va oferi și servicii de reparații și mentenanță, va fi finalizat în doi ani.

La fabrica din Petrești vor fi produse, începând cu 2027, două treimi dintre cele 54 de obuziere autopropulsate K9 pe care România le-a comandat de la Hanwha și o proporție similară de vehicule de reaprovizionare cu muniție K10, într-un contract cu o valoare de aproape un miliard de dolari. Toate vehiculele trebuie să fie livrate până în 2029.

Reprezentantul Hanwha a spus că se dorește ca „din România să fie produse obuziere K9 și pentru statele vecine”.

Obuzierul autopropulsat K9 este un sistem de artilerie modern de calibru 155 mm, șenilat, care oferă mobilitate sporită și are o rată de foc ridicată, de până la 9 runde pe minut, la distanțe de peste 40 km. Este compatibil NATO și a fost selectat de 10 state, inclusiv Polonia și Norvegia.

Hanwha este implicată, cu modelul Redback, și în competiția pentru noi mașini de luptă ale infanteriei pentru România. Bucureștiul vrea să achiziționeze, într-o primă etapă, 246 de astfel de vehicule pe șenile, în valoare de peste 2,5 miliarde de euro. În competiție mai sunt companiile Rheinmetall (KF41 Lynx), BAE Systems (CV90) și General Dynamics European Land Systems (ASCOD 2). Interes pentru contract a arătat și compania Otokar din Turcia.

În etapa a doua, derulată după anul 2031, vor fi cumpărate încă 52 de astfel de vehicule, în valoare de 450 de milioane de euro.

În cazul în care câștigă competiția, Hanwha va adăuga o linie de producție pentru Redback la Petrești.