Compania germană Mercedes-Benz a inaugurat luni, la Sebeș, noua linie de asamblare de motoare electrice pentru modelul german GLC full-electric.

Producătorul auto deține integral în România filiala Star Assembly de la Sebeș, care se situează pe locul 3 în rândul exportatorilor din țara noastră, cu o cifră de afaceri de 2 miliarde de euro în anul 2023.

Activitatea companiei este în mare parte realizarea de cutii de viteze pentru autoturisme de lux.

Decizia de investiție pe linia de producție de motoare electrice face parte din planurile producătorului de adaptare la schimbările de pe piața auto.

„De peste 12 ani, compania Star Assembly Sebeș se remarcă prin excelență tehnică și standarde de calitate deosebite în asamblarea cutiilor de viteză de înaltă performanță pentru autoturismele Mercedes-Benz.

Odată cu extinderea capacităților de producție și lansarea procesului de asamblare a unităților de propulsie pentru noul Mercedes-Benz GLC full-electric, locația marchează o etapă esențială în tranziția la electromobilitate” se arată într-o comunicare a companiei.

La evenimentul de lansare de la uzina Mercedes de la Sebeș a fost prezent și premierul Ilie Bolojan.