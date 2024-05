Francize românești și străine în care să investești: de la Simigeria Petru la Logicool sau Leonidas. „HoReCa este domeniul cel mai atractiv pentru antreprenori, urmată de retailul de nișă și servicii educaționale”

Fie că vorbim despre românii reveniți din străinătate în căutarea unei oportunități de business sau cei care lucrează în corporații și care văd în franciză o cale sigură către antreprenoriat, am observat investiții în diverse sectoare, a declarat Raluca Voicu, managing partner Franchwise, pentru Economedia. În prezent, domeniul HoReCa este cel mai atractiv pentru antreprenori. De asemenea, retailul de nișă este un sector care a devenit de interes pentru tot mai mulți investitori, cea mai de succes franciză fiind Folder, la fel ca serviciile educaționale, în special cele oferite de francize.

Aceasta spune că se așteptă ca interesul pentru francizele din aceste domenii să continue să crească pe măsură ce antreprenorii caută să investească în afaceri. inovatoare. Potrivit reprezentantului Franchwise, ultimii ani au adus o creștere consistentă în piața francizelor în România și există un interes tot mai mare din partea antreprenorilor de a face tranziția către francizare.

„Astfel, în ultimul an numărul francizelor românești a crescut de la 30%, la 40%. Piața românească continuă să fie încă la început cu peste 500 de concepte de francize, din diferite domenii precum HoReCa, servicii sau retail”, precizează Raluca Voicu.

Investiția inițială într-o franciză începe de la 20.000 euro, în funcție de locația aleasă

Reprezentanții Franchwise transmit că valoarea investiției pentru o franciză pornește de la 20.000 de euro și poate ajunge la peste 100.000 de euro. Antreprenori interesați de o franciză pot apela și la un mecanism de finanțare de la francizori, care le pot pune la dispoziție un stoc inițial.

„Totodată, Franchwise colaborează cu bănci partenere, care au dezvoltat programe speciale de susținere a francizelor, prin care oferă un împrumut de maxim 50% din valoarea investiției inițiale. Investiția inițială include taxa de franciză, training, cheltuieli de amenajare și dotare a locației, costuri de mobilier și echipamente (în funcție de specificul fiecărui business), stocuri, și cel mai important capitalul circulant de lucru pentru primele 3-6 luni operaționale”, spune Raluca Voicu.

Potrivit acesteia, în 3-4 luni o franciză devine operațională și începe să devină rentabilă.

Francize românești și străine în care să investești

Potrivit reprezentanților Franchwise, primul exemplu de franciză românească este brandul Ted’s Coffee, un concept 100% românesc care și-a extins rețeaua la 50 de locații operate în franciză la nivel național.

„Cu un focus clar pe accelerare și scalare în franciză, compania are planuri ambițioase de dublare a rețelei și pariază pe conceptul inovator mini Ted’s On The Go. Acest concept poate fi multiplicat prin locații stradale din București și la nivel național în orașe mai mici, cu o populație între 30.000 și 50.000 de locuitori. Un alt exemplu este Hello Donuts care pune accent pe un singur produs – gogoșile (donuts), și care a reușit în mai puțin de un an de zile să devină lider pe segmentul lor în București. Cu investiții mici și simplitate operațională, au ajuns la 10 francize și continuă să se extindă la nivel național”, spune Raluca Voicu.

Un alt business care se concentrează tot pe un singur desert, de data aceasta pe vafe, este Bubble Waffles, spune aceasta. „Este o franciză care se adresează în special celor din generația millennials, consumatori sau francizați și care a început să se extindă în București și să consolideze prezența cu locații cu public numeros, precum mallurile.”

În continuare, Simigeria Petru rămâne singura franciză în domeniul său. Cu un business solid și peste 15 francize deschise, Petru își continuă expansiunea cu un focus clar pe București și pe regiunea de sud-est a țării.

O franciză dintr-un domeniu neconvențional este Bizz Club, cel mai mare club de business networking din România, care adună antreprenorii și oferă resurse pentru networking și creșterea business-ului. Cu peste 17 francize regionale și o expansiune continuă, Bizz Club este un punct de întâlnire esențial pentru comunitatea antreprenorială din România.

Un ultim exemplu de franciză românească este Maia Pizza, un concept inovator care poate fi integrată în afacerile existente, dezvoltată de fondatorii Nikos Taverna. Cu o investiție de până la 40.000 de euro, Maia Pizza este bazată exclusiv pe serviciul de livrare și oferă posibilitatea de a fi integrat în meniurile restaurantelor existente doar pentru livrare și o pizza de calitate superioară, contribuind la diversificarea meniului.

În ceea ce privește fancizele străine, Raluca Voicu spune că lucrurile stau ușor diferit, acestea aflându-se în diverse etape de scalare în România. „Una dintre acestea este Logiscool, originară din Ungaria, care s-a transformat în cea mai mare franciză educațională din România în acest moment. Cu peste 60 de centre educaționale în sistem de franciză în țară, Logiscool predă cursuri de programare și robotică pentru copiii cu vârste cuprinse între 7 și 17 ani. În prezent, se află într-o etapă de consolidare, deschizând în continuare noi locații, inclusiv al doilea centru Logiscool, și având ca obiectiv intrarea pe piața din Chișinău. Un alt exemplu este Leonidas, un brand originar din Belgia, care au adus pe piața din România pralinele belgiene de calitate premium. Astăzi, brandul este prezent în București, dar și în alte regiuni prin francize, iar planurile lor de dezvoltare includ accelerarea prezenței în orașe precum Brașov, Timișoara și Constanța. Și Folder este un brand internațional din Spania care a intrat pe piața din România cu 6 locații și care își accelerează expansiunea prin sistemul de franciză în București și la nivel național, cu accent pe marile orașe precum Sibiu, Iași și Cluj”, a declarat reprezentantul companiei.

Potrivit acesteia, printre alte branduri străine cunoscute care se lansează în franciză este Avon. Compania lansează conceptul de retail prin francize și are planuri de a ajunge la 70 de francize în România. Un alt brand foarte cunoscut în România este Vodafone, care și-a consolidat poziția pe piața locală prin franciză. Compania continuă să-și extindă prezența și caută parteneri pentru dezvoltare în afara Bucureștiului, având deja peste 90 de locații în franciză în țară.