INTERVIU Mateusz Majewski, UiPath: „Este prima dată când ne apropiem de clienții din România” / Ce pot învăța companiile poloneze de la companiile românești

Unicornul cu origini românești UiPath începe să se apropie de România, după câțiva ani de experiență în automatizare pe piața americană și asiatică, și vizează clienți atât din sectorul privat, cât și din cel public. Compania are deja clienți și potențiali clienți în sectorul bancar și energetic și este în discuții și cu administrația publică din România, a declarat polonezul Mateusz Majewski, vicepreședinte regional pentru Europa de Sud-Est, UiPath, într-un interviu pentru Economedia. El spune că automatizarea este în acest moment realitatea, nu viitorul, cel puțin în sectorul bancar, fiind o soluție la criza forței de muncă, la lipsa competențelor și, în combinație cu inteligența artificială, o oportunitate pentru creșterea productivității. Majewski mai precizează că Polonia și România sunt două economii cu creștere rapidă care au nevoi similare de automatizare și, deși Polonia este mai sus în statistici față de România, inclusiv companiile poloneze au ce învăța de la companiile românești.

Cele mai importante declarații:

Ai putea rezolva probleme (în bănci, n.r.) în mod tradițional, încercând să angajezi oameni, să îi integrezi și să faci ca procesele să funcționeze cu un volum mai mare de forță de muncă. Dar de fapt este vorba de costuri uriașe, de riscuri mari/

Automatizarea poate fi integrată într-o industrie puternic reglementată, cu supraveghere și să fie sigură pentru bancă, adaptabilă și agilă în același timp, cu un rezultat foarte pozitiv pentru clienții finali.

Automatizarea este un concept grozav, deoarece este un sac mare în care poți pune multe și multe puzzle-uri

Automatizarea este realitatea în sectorul bancar, nu viitorul. Sectorul bancar devine de fapt o mare „casă de software”.

Este prima dată când ne apropiem de clienții din România. Dar suntem încă la începutul acestei conversații.

(Automatizarea, n.r.) este un mit, nu este o teamă. Atunci când oamenii și roboții lucrează împreună are loc creșterea productivității. Nu văd ca vreunul dintre angajați să vrea să facă o sarcină repetitivă zilnică și plictisitoare.

Vedem deja pe piață o lipsă de seturi de competențe. Există dezbateri în Uniunea Europeană cu privire la cele patru zile lucrătoare. Trebuie în continuare să livrezi munca, dar cum vei face acest lucru? Automatizarea nu reprezintă nicio amenințare, ci mai degrabă o șansă de a crește.

Polonia, România, sunt două exemple de economii cu creștere rapidă în ultimii 20, 30 de ani, inclusiv în ceea ce privește serviciile din sectorul public. Ambele PIB-uri sunt în creștere, ambele țări au apetit pentru aplicarea tehnologiilor.

Și cred că atât România poate învăța de la Polonia, cât și Polonia de la România cum să meargă mai departe.

Sunt multe lucruri pe care România le face foarte bine. Recent, când observam unele dintre mișcările companiilor românești, cum își extind afacerile, cum valorifică tehnologia – cred că multe companii poloneze încă nu fac acest lucru, să caute cum să câștige noi piețe.

Suntem în discuții cu administrația publică din România.

Economedia: Ați ajutat două bănci din Polonia să se automatizeze, Bank Pekao și PKO Bank Polski, atunci când guvernul polonez a introdus politica națională de amânare a ratelor bancare timp de 8 luni. O astfel de măsură a trebuit să fie implementată foarte repede și pentru o mulțime de clienți. Cum a funcționat? Despre câți clienți este vorba? Ce ați făcut de fapt pentru bănci?

Bună dimineața. Conceptul de „vacanță ipotecară” este cunoscut pe piață de foarte mulți ani. Însă Guvernul anterior a impus băncilor reglementări pentru ca acestea să aplice acest lucru în cazul unui volum foarte mare de credite într-o perioadă scurtă de timp. Astfel, dintr-o dată, de la câteva mii de cereri pe lună, bănci precum Pekao și PKO Bank Polski au ajuns la sute de mii sau chiar un milion de clienți care depun cereri lunar. Aceasta a fost una dintre provocări. A doua provocare a fost adaptarea proceselor interne și a infrastructurii în cele trei-patru săptămâni de la introducerea reglementărilor și până la punerea în funcțiune.

Desigur, ai putea rezolva aceste probleme în mod tradițional, încercând să angajezi oameni, să îi integrezi și să faci ca procesele să funcționeze cu un volum mai mare de forță de muncă. Dar de fapt este vorba de costuri uriașe, de riscuri mari și, cel mai probabil, de a nu putea îndeplini criteriile la un moment dat.

În trecut am lucrat cu aceste bănci și, când am auzit de această măsură, ne-am reunit și am spus că probabil singura modalitate de a rezolva această problemă în trei săptămâni este de a dezvolta o soluție de automatizare. Astfel, am implementat, cu ajutorul resurselor interne ale băncii și ale resurselor noastre, o soluție care să poată îndeplini criteriile și să deservească efectiv volumele mari de clienți.

Și a fost foarte frumos să vedem cum automatizarea poate fi integrată într-o industrie puternic reglementată, cu supraveghere din partea comisiei financiare și a altor instituții și să fie sigură pentru bancă, adaptabilă și agilă în același timp, cu un rezultat foarte pozitiv pentru clienții finali.

A fost o schimbare ușoară? Deloc. Pentru că schimbările de reglementare, atunci când apar, întâmpină multe obstacole interne pentru bancă, atât legate de operațiunile interne, cât și infrastructura IT. Multe dintre aceste bănci, pentru că au adoptat tehnologia noastră în trecut, știau la ce se pot aștepta. Astfel, nu a fost doar un caz izolat, în care au folosit brusc tehnologia noastră, ci au construit în jurul tehnologiei noastre acest „strat agil”, ca să spunem așa. Astfel încât au putut de fapt să se conecteze și să se joace cu aceste procese. Dar ori de câte ori apare un nou proces sau orice modificare a unui proces, o schimbare de sistem sau o nouă cerință, un element de experiență a clientului, ei sunt capabili să se adapteze. Așadar, cred că acest caz de utilizare arată cât de repede se poate dezvolta ceva care este foarte ușor de reprodus, dar și foarte fiabil.

Așadar, cred că arată că automatizarea în sine este un element care va fi prezent în mod constant în viața noastră.

Economedia: Aceasta a fost o soluție unică, folosită o singură dată, sau ar putea fi folosită și pentru automatizarea altor procese din cadrul băncii?

Tehnologia este adaptabilă și suntem destul de agnostici în ceea ce privește modul în care transferăm datele între diferitele sisteme. Banca poate reproduce acest tip de soluție similară pentru mai multe procese interne diferite, de la back-office la experiența clienților, de la un call center la procesele interne de salarizare etc. Astfel, băncile folosesc tehnologia în toate departamentele și, desigur, au replicat acest lucru în multe alte procese cu volum mare de date și impact ridicat pentru clienții lor.

Economedia: Poți să ne explici un pic mai mult din punct de vedere tehnic care este soluția? Vorbim despre roboți? Și ce fac ei?

Automatizarea este un concept grozav, deoarece este un sac mare în care poți pune multe și multe puzzle-uri. În cazul particular, acești clienți foloseau mai multe elemente din stiva noastră tehnologică. Cele mai importante sunt roboții, așa este. Avem un mod diferit de a lucra cu roboții asistați, cei care sunt supravegheați de oameni și cei nesupravegheați, care deservesc de fapt procesele de la un capăt la altul, complet automatizate. În acest caz, aceste două bănci, dar și multe altele, le folosesc pe amândouă. Astfel, am proiectat procesul și modul în care roboții colaborează și cooperează cu sistemele interne, cu stiva de date, cu conectivitatea și schimbul de informații. Și, în final, execută anumite procese într-un mod foarte bine guvernat. Astfel, o bancă poate face un audit, poate vedea cum funcționează procesul și cum robotul îndeplinește anumiți pași din proces. Iar la sfârșitul zilei are un feedback despre modul în care a fost executat procesul. Așadar, într-un mod foarte tehnic, am proiectat împreună cu banca un proces care va fi utilizat – în acest caz, acest proces de „concediu ipotecar” – cu interacțiune cu mai multe sisteme și conectivitate cu mai multe sisteme și care a fost executat de roboții din tehnologia UiPath.

Economedia: Ce mai trebuiau să facă oamenii la sfârșitul zilei?

Ca de obicei, control și supraveghere.

Foarte interesant este faptul că tehnologia noastră este expusă la medii de întreprindere extrem de mari, cu volume mari. Așadar, nu poate, nu are voie să dea greș.

Iar exemplul celor două bănci este unul dintre multele exemple excelente în care tehnologia funcționează într-un mediu de întreprindere cu volume mari. Și, mai ales în acest caz, într-o perioadă scurtă de timp.

Economedia: Ați anticipat întrebarea mea despre cum ar fi să automatizați o bancă mare, ținând cont că PKO este de două ori mai mare decât cea mai mare bancă din România.

Una dintre ideile noastre de la început a fost cum putem aplica automatizarea, RPA, AI la scară largă. Așa că am proiectat soluția în așa fel încât să fie scalabilă. În acest moment, mulți dintre clienții din domeniul bancar, din domeniul financiar se bazează de fapt în totalitate pe tehnologia noastră în procesele lor majore. Astfel, nu pot să se întoarcă și să angajeze încă o mie de persoane pentru a-și servi clienții.

Același lucru se întâmplă și cu automatizarea pentru noile aplicații pe care le lansează. Ei nu se bazează doar pe stiva pe care o aveam acum câțiva ani, RPA și roboți. În acest moment avem și inteligență artificială.

Economedia: Puteți să ne dați câteva exemple de tipuri de procese din bănci care pot fi automatizate?

Nu cred că este o diferență în funcție de industrie. Dar vedem că băncile încep cu procesele de back-office și apoi trec la procesele de front-office. Așadar, tot ceea ce este legat de operațiunile interne. Dacă vă duceți în departamentul de operațiuni, probabil că veți găsi o mie de procese, de la concedii la salarii și la colectare.

În acest moment, un mare interes este în jurul AI. În acest sens noi avem soluția de procesare inteligentă a documentelor. Ea se ocupă de tot ceea ce este legat de documentațiile semistructurate și structurate – foarte importante în sectorul financiar – astfel încât să putem citi și înțelege și să aplicăm această înțelegere a documentației la procese mai ample în cadrul băncii.

O altă parte ce poate fi automatizată este reprezentată de procesele de comunicare internă și externă pe care le avem în bancă. Multe bănci aplică chiar și acum tehnologia noastră standard de automatizare RPA, tehnologia robotică combinată cu aceste tehnologii de automatizare cu infuzie de inteligență artificială, înțelegerea documentelor sau mineritul comunicării pentru a crea o experiență mai bună pentru clienți.

Astfel, automatizarea merge de la procesele bancare foarte standard, procesele bancare de bază, departamentul de credite, departamentul de credite ipotecare sau altele, la cele mai complexe.

Economedia: Acesta este viitorul în domeniul bancar?

Cred că automatizarea este realitatea în sectorul bancar, nu viitorul. Băncile fac chiar acum acest lucru, au multe aplicații mobile, sectorul bancar devine de fapt o mare „casă de software”. Până la urmă, modul în care clienții lor folosesc serviciile bancare este diferit în acest moment. Nu mai contează entitatea și locația băncii, ci mai mult este vorba despre modul în care voi intra în rețeaua băncii. Este sigur? Este simplu? Și o fac de pe dispozitivul meu mobil? Și dacă ne imaginăm câte elemente tehnologice trebuie să se întâmple în spate, nu vom fi în măsură să le realizăm doar cu oameni.

Economedia: Am văzut această politică de amânare a ratelor la credite ipotecare în România de două ori. O dată în 2020, în timpul pandemiei, și o dată în 2022, când au crescut dobânzile. V-a contactat vreo bancă din România pentru o soluție precum cea pe care ați implementat-o în Polonia?

Suntem în comunicare permanentă cu sectorul bancar românesc. Și, bineînțeles, acest lucru depinde puțin de reglementările actuale din țară. Avem discuții cu marile bănci din România despre automatizare și acest mod agil de lucru în viitor. Nu neapărat doar pentru aceste procese, ci în general cum să aplice automatizarea la scară care să le ajute să câștige piața, să se extindă și să caute agilitate. Deci nu neapărat pentru acele procese, ci în general pentru foarte multe procese de reglementare, da, sunt în contact cu noi.

Economedia: Există vreo bancă care utilizează tehnologia dumneavoastră în acest moment?

Da, avem bănci importante care folosesc tehnologia noastră în România. Unele dintre ele sunt împreună cu noi astăzi la summitul de automatizare AI.

Economedia: Banca Transilvania este una dintre ele?

Este una dintre ele, da.

Economedia: PKO a anunțat că vine și în România. Aveți de gând să extindeți sau să continuați parteneriatul și în România?

În prezent suntem în contact cu organizațiile care ajută România și Polonia să facă schimb de afaceri și să interacționeze ca țări. Și, bineînțeles, privesc UiPath ca pe unul dintre cei care au crescut din România și a fost o călătorie de succes. Așa că suntem în contact cu multe organizații care se uită atât la Polonia cât și la România, dar în general în întreaga regiune, cum să extindă afacerile.

Economedia: Uneori, în România, vedem că și alte tipuri de companii, de exemplu, în sectorul energetic, se confruntă cu schimbări de reglementare de la o zi la alta. De exemplu, am avut o plafonare a prețurilor la energie în România, urmată la scurt timp de modificări ale schemei de plafonare. Iar acest lucru a trebuit să se facă foarte repede. Poate fi utilizată automatizarea în acest sector atunci când guvernul introduce o politică de acest tip pentru milioane de clienți, iar companiile trebuie să se ocupe de modificări de reglementare pentru milioane de contracte?

Un exemplu fantastic. Tocmai am anunțat recent studiul de caz oficial cu grupul CEZ, cel mai mare furnizor de energie din Republica Cehă. Ei au folosit tehnologia noastră în departamentul de vânzări pentru integrarea noilor clienți într-un nou sistem, după schimbările de pe piața energetică din Republica Cehă. A fost exact una dintre pârghiile cheie în care au folosit automatizarea și tehnologia UiPath pentru a răspunde la o schimbare. Astfel, au fost în măsură să îmbarce circa un milion de clienți într-o perioadă scurtă de timp. Și nu ar fi putut să o facă altfel decât prin intermediul automatizării. Sectorul energetic, în special, este un utilizator important al tehnologiei noastre. Puteți citi un alt studiu de caz de la un mare furnizor de energie din Polonia, Tauron, acum câțiva ani, care folosea exact tehnologia noastră în ceea ce privește elementele de reglementare ale lucrului cu clienții. Deci, da, pe scurt, sectorul energetic are un mare potențial de automatizare.

Economedia: Ați lucrat sau sunteți în discuții cu vreo companie, companie de energie din România pentru înrolare clienți, facturare?

Da. Da, cred că este prima dată când ne apropiem de clienții din România. Dar suntem încă la începutul acestei conversații. Pot spune că principalii furnizori de energie sunt în cadrul bazei noastre de clienți și lucrăm împreună.

Economedia: Un alt studiu de caz este cel al Nest Bank. Și ei au folosit UiPath în cloud. Ne puteți explica cum funcționează acest lucru, de ce a ales banca acest lucru și care sunt celelalte opțiuni și cum se diferențiază ele?

Când te gândești la sectorul financiar și la cloud, este întotdeauna un semn de întrebare din cauza reglementărilor, din cauza recomandărilor comisiei de supraveghere. Nest a fost unul dintre clienții care s-au gândit cu mult curaj la modul în care se vor diferenția de celelalte oferte bancare. Așa că au găsit o nișă, prin construirea unui pachet tehnologic de primă clasă pentru a putea „câștiga” viitorul. Iar noi am lucrat cu ei în jurul proiectului de automatizare. Au înființat o echipă și un centru de excelență pentru automatizare în cadrul băncii. Au decis să fie diferiți și să treacă imediat la cloud și au obținut aprobarea autorităților de reglementare pentru acest lucru. Așadar, aceasta este o bancă care operează aproape 100% sau 95% din operațiunile sale în mediul cloud. Am colaborat aici împreună cu Microsoft la acest proiect și au aplicat imediat soluția de automatizare în cloud.

Beneficiul major, aș spune, este probabil agilitatea. În al doilea rând, cele mai noi caracteristici ale noastre ajung și în versiunea cloud. Oferim servicii atât la fața locului, cât și în cloud. Dar clienții care vor să fie primii care pariază pe tehnologie, merg pe cloud. Iar noi suntem pregătiți pentru acest lucru. Majoritatea bazei noastre de clienți este de fapt deja în cloud. Așa că suntem pregătiți și pentru mediile de reglementare grele pentru a putea servi în cloud în mod sigur.

Economedia: Este aceasta o soluție pentru fintech-uri sau și pentru băncile tradiționale?

Ambele, pentru că suntem pregătiți să le facem pe amândouă, atât on-premise, cât și în cloud. Așa că eu cred că depinde de strategia unui client. Desigur, în acest moment, tendința este de a muta totul în cloud datorită unui anumit beneficiu.

Economedia: Din câte am înțeles, Nest Bank a automatizat încă de la început. Așadar, este un exemplu de automatizare timpurie și are totuși 800 de angajați. Mai există teama de automatizare printre angajați?

Cred că este un mit, nu este o teamă. Este un mit pentru că vedem mai mult că atunci când oamenii și roboții lucrează împreună are loc creșterea productivității. Nu văd ca vreunul dintre angajați să vrea să facă o sarcină repetitivă zilnică și plictisitoare. Nu acesta este modul în care vor să meargă la munca zilnică.

Așadar, există anumite procese pe care le poți automatiza cu ușurință și poți câștiga productivitate, iar oamenii se pot concentra pe ceva mai provocator sau mai excepțional sau mai aspirațional.

Așadar, nu este vorba despre frică. Cred că, desigur, este vorba mai degrabă de o schimbare culturală a muncii. Aceste tehnologii nu au fost la fel de productive în trecut cum sunt acum, împreună cu AI.

Nest Bank este un exemplu excelent: atunci când începi de la început cu acel element mental de a construi noi procese cu automatizare, nimeni nu se simte de fapt amenințat de automatizare, pentru că nu există nicio amenințare. Este mai degrabă vorba despre cum vom combina toate acestea.

Cumva, vedem deja pe piață o lipsă de seturi de competențe. Există dezbateri în Uniunea Europeană cu privire la cele patru zile lucrătoare. Trebuie în continuare să livrezi munca, dar cum vei face acest lucru? De aceea, probabil că succesul UiPath este acea tehnologie fiabilă care poate ajuta să crească productivitatea.

Și automatizarea nu reprezintă nicio amenințare, ci mai degrabă o șansă de a crește.

Economedia: Ne puteți oferi o estimare a costurilor pentru băncile pe care le-ați ajutat cu automatizarea?

Aceasta este o întrebare de natură privată, deoarece suntem încă sub incidența acordurilor de confidențialitate cu băncile, așa că nu vă pot oferi prețuri. Dar dacă ne gândim la rentabilitatea investiției, investițiile pe care le-au făcut în tehnologia noastră au un factor de multiplicare a rentabilității investiției. Este cu siguranță un ROI multiplu.

Economedia: Și acum aș dori să trec la cazul ministerului polonez de finanțe. Au folosit RPA și au în acest moment 20 de roboți software în funcțiune. Ne puteți spune despre implicarea UiPath?

Cred că este un studiu de caz interesant. Au creat un centru de excelență în cadrul ministerului de finanțe, au început să automatizeze procesele interne, iar acum se mută la departamente. Și da, au avut această misiune îndrăzneață de a introduce automatizarea în unele dintre procesele interne și apoi de a încerca să găsească procesele care vor putea ajuta principalele obiective ale ministerului. Călătoria lor a început deja cu câțiva ani în urmă. Da, acum au 20 de roboți, acesta este primul pas. Toate administrațiile publice doresc să modernizeze modul în care își deservesc cetățenii. Aceasta a fost una dintre misiunile ministerului polonez de Finanțe, de a putea avea un impact social, de a servi cetățenii într-un mod mai bun. Au început inițial cu procesele interne pentru a îmbunătăți experiența angajaților interni, iar acum se extind către diferite departamente. Au prezentat date destul de interesante în legătură cu economiile pe care le au din perspectivă de timp datorită lor. Iar noi, în calitate de platformă de automatizare a afacerilor, suntem pregătiți să deservim nu doar clienții comerciali sau bancari, ci și administrația publică, care este expusă în prezent, în special în perioada post-COVID, la servicii electronice.

Economedia: Dar în acest moment se poate vedea automatizarea din perspectiva cetățeanului polonez în mod direct?

Observăm dezvoltarea ministerului atât pe plan intern, cât și extern. Dar ceea ce pot spune este cu siguranță îndrăzneala acestei mișcări. Ei au știut că, dacă vrei să poți servi cetățenii cu apetit pentru servicii electronice, trebuie să fii pregătit să automatizezi. Trebuie să fii gata să te modernizezi. Aceasta a fost misiunea lor și cred că fac acest lucru într-un mod excelent.

Economedia: Se poate vedea această automatizare în colectarea TVA? Aceasta este, de exemplu, o problemă uriașă pentru România.

Și aceasta este una dintre direcțiile în care ministerul polonez va aplica automatizarea în cadrul Biroului Fiscal, partea de impozitare, dar nu pot spune mai mult. Cu siguranță că este un proces important pentru ei. Dar avem și alte entități publice care folosesc automatizările noastre, de exemplu funcționari ai Trezoreriei maghiare și ai Fiscului maghiar.

Economedia: Vedeți similitudini între nevoile Poloniei și cele ale României în ceea ce privește automatizarea în administrația publică?

O asemănare, dacă vă uitați la regiunea Europa de Sud-Est, este că există un mare apetit al administrației publice de a consuma fondurile de redresare și de reziliență și de a oferi această transformare digitală administrației publice. Iar fondurile europene sunt acolo, fondurile interne sunt și ele acolo.

De asemenea, o asemănare sau poate provocare pe care țările din regiune o au în vedere în acest moment, este, desigur, lipsa forței de muncă. Nu este atât de ușor să atragi forță de muncă într-o administrație publică, în care, în același timp, ai adâncime tehnologică și unele provocări legate de „moștenire”.

Și există acest apetit al cetățenilor de a dori să fie deserviți într-un mod absolut modern.

Așadar, asistăm la modernizarea aplicațiilor, a front-end-ului, dar știm cât de mare este provocarea de a interconecta totul.

Iar asemănările tipice pe care le văd în Polonia, România, dar și în multe alte țări: aici nu pornim de la zero. Deci există mai mulți ani de istorie, de cum a fost adoptată tehnologia.

Și cred că cea mai mare provocare este că în acest moment trebuie să facem această schimbare rapid.

De asemenea, AI intră în întreprinderi. Iar noi, ca UiPath, avem strategia AI first. Așadar, integrăm absolut tot ceea ce aduce pozitiv AI în tehnologia noastră, dar ne uităm în continuare la AI în mod responsabil. Astfel, pentru toate industriile de reglementare sau foarte reglementate, cum ar fi sectorul public, construim acest lucru într-un mod responsabil. Așadar, combinația de inteligență artificială și automatizare este ceva ce văd în sectorul public.

Și, de asemenea, uitați-vă la Polonia, România, cred că acestea sunt două exemple de economii cu creștere rapidă în ultimii 20, 30 de ani, inclusiv în ceea ce privește serviciile din sectorul public. Ambele PIB-uri sunt în creștere, ambele țări au apetit pentru aplicarea tehnologiilor, ambele se află într-o poziție foarte puternică în regiune. Așadar, văd multe asemănări în această fază de adoptare.

Și cred că atât România poate învăța de la Polonia, cât și Polonia de la România cum să meargă mai departe.

Economedia: Cum poate Polonia să învețe de la România?

Sunt multe lucruri pe care România le face foarte bine. Recent, când observam unele dintre mișcările companiilor românești, cum își extind afacerile, cum valorifică tehnologia. Cred că multe companii poloneze încă nu fac acest lucru, să caute cum să câștige noi piețe.

Economedia: UiPath a avut câteva discuții cu Ministerul român de Finanțe și cu alte autorități românești. Puteți să ne spuneți mai multe despre nevoile lor de automatizare și cum vreți să vă implicați?

Noi ne construim platforma pentru a putea servi clienții în funcție de nevoile de bază și de nevoile foarte avansate. Astfel, din perspectiva provocărilor pe care tocmai le-am menționat cu privire la lipsa forței de muncă, provocările din mediul dinamic din acest moment, provocările care ne însoțesc din punct de vedere macroeconomic – toate prețurile la energie, inflația, etc. -, trebuie să fim capabili să servim cetățenii.

Așadar, cred că UiPath este unul dintre cei care pot atinge acest potențial țel și pot aduce economii sau care pot răspunde provocărilor în cel mai rapid mod pe piață.

Lucrăm îndeaproape în întreaga lume cu sectorul public și avem mii de astfel de cazuri de utilizare și de implementare pe care le putem replica, ajusta și să fim capabili să servim clienții locali, inclusiv clienții români.

Deci, da, suntem în discuții cu administrația publică din România și cred că îi putem servi la fel de bine ca pe toți ceilalți clienți din EMEA și din întreaga lume.

Economedia: Puteți să ne spuneți în ce stadiu al conversației?

Cred că suntem în contact zilnic cu multe dintre instituțiile administrației sectorului public din România. Multe dintre ele sunt dornice să comunice.

Economedia: Aveți ceva de adăugat?

Probabil că aș adăuga un singur lucru. Chiar acum, odată cu boom-ul inteligenței artificiale, este o mare oportunitate de a folosi acest impuls de pe piață pentru ca clienții să introducă această combinație perfectă, cred eu: inteligența artificială și automatizarea. Întotdeauna compar asta cu corpul și creierul. Deci, creierul pentru noi este AI, AI generativ specializat, toate modelele mari. Dar, pentru a putea să-l aplici în viața reală, trebuie să ai mâini, picioare, corpul tău pentru a executa. Și aici vedem că vor apărea automatizările. Așadar, această combinație a celor doi factori este ceva ce vom vedea, vedem deja pe piață și vom vedea și mai mult în viitor. Așadar, îi încurajez pe toți cititorii să se gândească cu adevărat la AI în contextul cât de productiv ar putea fi acest lucru. De aceea, tema noastră principală este IA la locul de muncă. Așadar, cum veți aplica AI la locul de muncă, în viața de zi cu zi, în procesele dumneavoastră. Și credem că acesta va fi un element cheie pe piață.