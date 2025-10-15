Asocierea RailWorks marchează miercuri o etapă majoră în modernizarea liniei de tren Brașov – Sighișoara, după ce a finalizat străpungerea Tunelului Mureni, de pe subsecțiunea 3 Cața – Sighișoara, anunță CFR Infrastructură. Linia de cale ferată, parte a Coridorului Rin–Dunăre, este modernizată pentru a permite circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h.

Tunelul Mureni, situat între halta Mureni și stația Vânători, județul Mureș, are o lungime totală de 740,44 m, fiind alcătuit dintr-o parte naturală de 590 m și două tranșee de acces – 69,74 m la intrare și 80,70 m la ieșire. Este un tunel cu cale dublă, realizat prin Metoda Austriacă Nouă (NATM – New Austrian Tunneling Method), tehnologie care permite controlul permanent al stabilității frontului și al deformării căptușelii.

Lucrările principale finalizate includ: consolidarea terenului prin ancore și drenaje, excavarea secvențială, torcretarea frontului, execuția radierelor și aplicarea hidroizolației.

Etapele următoare vizează turnarea căptușelii interioare, montarea echipamentelor specifice și lucrările de finisare.

Tunelul respectă cerințele STI 2008/163/CE privind siguranța în tunelurile feroviare, fiind dotat cu căi de evacuare laterale, balustrade, iluminat de urgență și căptușeală rezistentă la incendiu, realizată prin încorporarea fibrelor de polipropilenă, arată CFR Infrastructură.

Proiectul „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin–Dunăre, secțiunea Brașov – Sighișoara, subsecțiunea 3 Cața – Sighișoara” este implementat de Asocierea RailWORKS (Alstom Transport S.A. – lider, Aktor S.A., Arcada Company S.A. și Euro Construct Trading 98 S.R.L.), sub coordonarea CFR S.A., în calitate de beneficiar. Subsecțiunea 3 Cața – Sighișoara, cu o lungime de 84 km, este în prezent la un stadiu fizic de 49,98%, arată cea mai recentă actualizare, din data de 16 septembrie 2025. Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în 16.04.2020, iar termenul de finalizare este aprilie 2027. Valoarea contractului este de 684,5 milioane de euro fără TVA, sursa de finanțare fiind CEF și bugetul de stat.

Subsecțiunea 1 Brașov – Apața, cu o lungime de 84 km, este de asemenea la un stadiu de 49,98%, cu termen de finalizare aprilie 2027. Contractul, cu o valoare de 684,5 milioane de euro fără TVA, este implementat de Asocierea Alstom Transport – Aktor Technical Societe Anonyme – Arcada Company – Euro Construct Trading 98 S.R.L denumita Asocierea RailWorks

Subsecțiunea 2 Apața – Cața, cu o lungime de 28 km, este la un stadiu fizic de 58,10%, cu termen de finalizare octombrie 2026. Contractul, semnat pentru 2,7 miliarde lei (suplimentat la 2,9 miliarde), este implementat de Asocierea RailWorks (Asocierea Aktor S.A. (lider asociere), Alstom Transport S.A. si Arcada Company S.A).

În februarie, Guvernul a suplimentat banii pentru Magistrala M300 Brașov – Sighișoara, de la 8 miliarde lei la 11 miliarde lei.

Proiectul, parte a Coridorului Rin-Dunăre, va permite circulația trenurilor cu până la 160 km/h și este cofinanțat de Uniunea Europeană.