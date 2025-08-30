Primăria Sectorului 4 a atribuit contractele pentru proiectarea și execuția celor două secțiuni ale Magistralei de metrou Gara de Nord – Gara Progresu, diametrala Nord – Sud a Bucureștiului. M4 Gara de Nord – Gara Progresu include 14 stații, valoarea celor două contracte fiind de peste 2 miliarde de euro.

UPDATE 10.52 Asocierea turco-bulgară Dogus Insaat Ve Ticaret A.S. – Trace Group Hold – GP Group JSC a fost desemnată câștigătoarea licitației, conform informațiilor aflate în exclusivitate de Economedia.

Subcontractanți:

Yuksel Proje A.S. – Tert susținător/subcontractant

Sixense Solutions SRL – Subcontractant

Geostud SRL – Subcontractant

Total Business Land Proiect SRL – Subcontractant

Muzeul National de Istorie a Romaniei – Subcontractant

Totodată, compania românească Erbașu în asociere cu turcii de la Gulermark au câștigat licitația pentru cea de-a doua secțiune, de la Eroii Revoluției la Gara Progresul, conform informațiilor Economedia.

Știrea inițială

Pentru prima secțiune, Gara de Nord – Eroii Revoluției, au concurat constructorul turc Gulermak, compania care lucrează pe tronsonul 2 al Magistralei M6 Gara de Nord – Otopeni și la proiectul Metroului din Cluj, respectiv Asocierea condusă de Dogus (Turcia) și Trace (Bulgaria) antreprenorul care execută jumătate din lotul 2 Mizil – Pietroasele al Autostrăzii A7 Ploiești – Buzău, Dogus fiind lider de asociere.

Astfel, vineri, 29 august, Primăria Sectorul 4 a transmis celor 2 ofertanți rezultatul licitației atribuind contractul estimat la 6,1 miliarde lei, conform datelor oficiale pe care le-a consultat Economedia.

Până la această oră, Primăria Sectorului 4 nu a anunțat, oficial, atribuirea contractului și numele câștigătorului desemnat.

Contractul pentru prima secțiune a M4 Gara de Nord – Eroii Revoluției poate fi semnat dacă în termen de 10 zile nu se depun contestații.

Pentru a doua secțiune, Eroii Revoluției 2 – Gara Progresu, termenul-limită din SEAP pentru atribuirea contractului este chiar sâmbătă, 30.08.2025, termen care corespunde și valabilității ofertei.

Săptămâna aceasta, Primăria Sectorului 4 a desemnat firma Tecnic Consulting câștigătoare a contractului pentru supervizarea lucrărilor pe M4 Gara de Nord – Gara Progresu.

La lansarea licitației pentru M4, primarul Daniel Băluță anunța obținerea unei finanțări europene nerambursabile integrale pentru contract:

„E o activitate complexă, de proiectare pentru că sunt 14 stații. Am depus solicitarea de finanțare, estimăm între 30 și 40 de zile să semnăm contractul de finanțare de 2,5 miliarde euro, poate e cea mai mai mare investiție din București din ultimii ani, iar gradul de finanțare este de 100 %”, afirma Daniel Băluță.

Termenul de execuție pentru cele 14 stații este de 60 de luni. Câștigătorul/câștigătorii acestei proceduri va/vor avea la dispoziție un termen de opt luni pentru derularea primei faze de proiectare, astfel încât construcția efectivă să poată fi demarată cât mai rapid posibil. Ulterior, într-un interval de maximum 60 de luni, vor fi realizate, în paralel, pe tronsoane clar definite, atât procedurile de proiectare, cât și cele de construire. Potrivit studiilor de specialitate deja întocmite, traseul noii linii de metrou M4 va avea un număr de 14 stații, ce vor fi amenajate pe o lungime totală de aproximativ 11 kilometri, între stația Gara de Nord 2 și stația Gara Progresul, și care va traversa teritoriul sectoarelor 1, 4 și 5, precum și al comunei Jilava din județul Ilfov. Astfel, trenul de metrou va pleca de la Gara de Nord, pe strada Gării de Nord, va parcurge intersecția cu strada Berzei, strada Vasile Pârvan, strada Bogdan Petriceicu Hașdeu, va trece prin fața Hotelului Marriott, pe Calea 13 Septembrie, pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, pe Șoseaua Viilor. Va ajunge în intersecția de la Eroii Revoluției, va continua pe Șoseaua Giurgiului, iar la intersecția cu strada Bercenarului, va urma strada care duce la Gara Progresul și va ajunge cu ultima stație în fața Gării Progresul. De aici, trenul se va retrage într-un depou nou și modern, ce va fi deservit de o parcare park&ride, arată Primăria Sectorului 4.