Numărul bugetarilor trece în premieră de 1,3 milioane de angajați, după 15 ani

Numărul de angajați din sectorul bugetar a trecut în premieră de 1,3 milioane de persoane în luna octombrie, pentru prima dată în ultimii 15 ani, arată cele mai recente date publicate de Ministerul Finanțelor. Ultima dată când sectorul public s-a mai situat peste 1,3 milioane a fost în anul 2009. Creșterea numărului de bugetari vine în ciuda promisiunilor Guvernului că aparatul bugetar va fi restructurat și că angajările vor fi înghețate.

Astfel, în luna octombrie, numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice a ajuns la 1.300.297. Dintre acestea, 833.454 de persoane lucrau în administrația publică centrală, iar 466.843 persoane lucrau în administrația locală. Majoritatea acestor persoane lucrau în instituții finanțate integral sau parțial sau erau subvenționate de la bugetul de stat. Doar 163.567 de persoane lucrau în instituții din administrația publică centrală care sunt finanțate integral din venituri proprii și doar 180.832 de persoane lucrau în instituții din administrația publică locală 2finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

Profit.ro notează că, raportat la luna iunie din acest an, numărul de posturi din sectorul public este în octombrie cu 6.763 mai mare, situându-se la 1.300.297.

Cele mai creșteri sunt la Ministerul Apărării +5.559 posturi și Ministerul Educației +3.489. Scăderi semnificative sunt consemnate în învățământ superior de stat -1.192, autorități locale -874 și Ministerul Afacerilor Interne (Poliție și Jandarmerie) -780. Un aspect important este că două treimi dintre angajați sunt în prezent în sectoarele Educație, Sănătate, Poliție și Armată, ceea ce face dificilă o potențială restructurare a aparatului bugetar.

Profit.ro mai scrie că guvernul Ciolacu are un plus de 16.588 de angajați bugetari în 17 luni – o medie de 976 posturi în plus pe lună. Guvernul Ciucă a avut un plus de 24.899 posturi în 18 luni – o medie de 1.383 posturi în plus pe lună. Guvernul Cîțu a înregistrat un plus de 9.186 posturi în 11 luni – 835 pe lună. Guvernele Orban I și II un plus de 13.835 posturi în 14 luni – 988 pe lună. Guvernele Grindeanu, Tudose și Dăncilă un plus de 45.423 posturi în 34 de luni – 1.336 pe lună.