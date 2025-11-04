Clienții First Bank care au fost preluați de Intesa Sanpaolo Bank după fuziunea prin absorbție a First Bank dintre cele două bănci s-au lovit de probleme majore zilele acestea: nu și-au putut încasa salariile sau facturile și au fost nevoiți să stea cu orele la coadă sau în apeluri către call-center.

Fuziunea dintre cele două bănci și-a produs efecte începând cu data de 31 octombrie 2025. Fuziunea a presupun schimbarea cardurilor tuturor clienților First Bank.

În plus, Intesa a informat clienții First Bank că, timp de 3 zile, nu își vor putea accesa conturile, 31 octombrie – 2 noiembrie 2025 fiind perioada de migrare tehnică.

Noile carduri de debit urmau să poată fi utilizate începând cu data de 31 octombrie 2025, iar noile carduri de credit de la 3 noiembrie 2025.

Totuși, o parte dintre clienți au fost afectați de transfer și după cele 3 zile. Mai precis, unii dintre ei nu au primit PIN-urile cardurilor sau nu au putut activa contul și accesa banca prin internet banking.

Acest lucru a făcut ca anumiți clienți persoane fizice să nu își poată încasa salariile iar cei persoane fizice să nu poată încasa facturile.

Astfel, luni și marți clienții First Bank au făcut cozi atât la sucursalele băncii, cât și în call-center, unde fie niciun operator nu îi prelua, fie timpul de așteptare era ridicat.

Mărturia unui client, pentru Economedia:

„Am fost client Piraeus Bank, bancă achiziționată anii trecuți de First Bank. Am fost foarte mulțumită de serviciile acestor bănci până acum și nu credeam că este posibil ca, odată cu preluarea First Bank de către Intesa Sanpaolo, clienții să pățească așa ceva.

În august am primit acasă un plic cu un „ghid”, spuneau ei, despre trecerea la Intesa. Mi se aloca un nou cod IBAN, începând cu 3 noiembrie, urmând ca cel vechi să expire pe 31 octombrie. Așa, brusc.

În septembrie am primit un nou card, însă fără PIN, despre care nu se menționa nimic. Am întrebat la call-center, de unde am aflat că voi primi PIN-ul ulterior.

Săptămâna trecută am primit un SMS cu un cod pe care trebuia să-l trimit la un număr scurt, pentru a primi PIN-ul. Am urmat instrucțiunile, însă nu am primit nimic.

La fel, pentru a activa aplicația, am primit un cod, care nu a mers. Call-centerul nu era nici el funcțional.

Joi seară, cardul a devenit inactiv. Noroc că apucasem să scot bani.

Luni dimineață la ora 9:00 m-am dus la sucursala de care aparțineam, unde am găsit o coadă de câteva zeci de persoane, inclusiv afară, pe trotuar. Înăuntru erau tot cam atâția. Unii aveau probleme cu codul PIN, alții cu aplicația, alții nici măcar nu primiseră cardurile. Toată lumea era nervoasă.

După două ore de stat la coadă, am reușit să activez aplicația cu ajutorul celor din sucursală, dar cardul tot nu îl pot folosi nici acum, după șase zile. Mi s-a spus că pot intra în posesia PIN-ului doar dacă sun la call-center, însă acesta încă nu era funcțional nici marți după-amiază.”