Raport al Curții de Conturi: ANRE a dat angajaților salarii mai mari decât meritau, a angajat o persoană fără calificările necesare și a făcut achiziții nejustificate de servicii de publicitate

Un document recent al Curții de Conturi scoate în evidență mai multe nereguli constatate la o importantă instutiție a statului, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), în perioada în care aceasta a fost condusă de Dumitru Chiriță.

În urmă cu trei luni, Dumitru Chiriță, un PSD-ist sprijinit de partid pe o serie de funcții înalte a fost numit președinte al Consiliului de Administrație al Electrica SA, companie la care cel mai mare acționar este statul român prin Ministerul Energiei.

Vechi membru PSD, el a condus Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) între 2017 și 2023, și a fost acuzat constant că a provocat criza facturilor la energie din iarna anului 2022.

Chiriță (60 de ani) a fost numit președinte al ANRE de majoritatea PSD din Parlament în noiembrie 2017. După ce a lucrat în perioada comunistă ca electrician, Chiriță s-a transformat în 1990 în sindicalist. După Revoluție a intrat în mișcarea sindicală și a devenit preşedinte al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Electricitate „Univers”, preşedinte al Sindicatului Liber Independent „Energia” și vicepreşedinte al Blocului Naţional Sindical în perioada 1996 – 1999.

În 2000 a intrat în PSD și a devenit deputat. Apoi, în 2004, a ajuns vicepreședinte la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, deși nu avea nici o calificare legată de sănătate. Din 2008 a revenit ca deputat până în 2017, când a fost propulsat la ANRE, potrivit CV-ului său oficial.

El și-a terminat facultatea în anul 2000, deci la 37 de ani, după cum arată un alt CV al lui Chiriță depus la o agenție europeană. Raportul publicat recent de Curtea de Conturi se referă la exercițiul financiar care s-a încheiat la 31.12.2022, așadar cu câteva luni înainte de schimbarea din funcție a lui Dumitru Chiriță cu George Niculescu, fost secretar de stat în ministerul Energiei din partea PNL, susținut de coaliția de guvernare pentru șefia ANRE.

Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la ANRE în 2022

Raportul Curții de Conturi arată că ANRE a cumpărat servicii de publicitate de 3 milioane de lei în luna iunie 2022, iar valoarea acestora nu a fost justificată cu acte.

„Valoarea estimată a serviciilor achiziționate a fost stabilită în mod formal la suma de 3.000.000 lei, fara a avea la baza documente care să o justifice, respectiv documente care să cuprindă date și informații de la furnizori de astfel de servicii, obținute anterior determinării valorii estimate”, se arată în raport.

Iar achizițiile au continuat în același mod, când a fost atribuit un contract de 1.000.000 de lei. Curtea de Conturi a mai constatat și că sumele din contracte au fost supraevaluate.

Nereguli cu salarizarea

Curtea de Conturi a mai descoperit și faptul că aproape toți angajații ANRE au luat salarii mai mari decât meritau. Este vorba de 291 de salariați din cei circa 350 pe care îi avea instituția în anul 2022.

Astfel, au fost aprobate și implicit acordate 1 sau 2 clase de salarizare unui număr de 291 de salariați ai ANRE în alte condiții decât cele stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă, respectiv fără a avea la bază propunerile formulate în scris ale șefilor ierarhici ai salariaților, transmise spre negociere președintelui ANRE, în care aceștia să spune pe ce criterii merită fiecare angajat bani mai mulți

Pe de altă parte, mai notează Curtea de Conturi, ANRE nu are stabilite categoriile de funcții care reprezintă personalul de specialitate și nici criterii privind experiența necesară îndeplinirii atribuțiilor specifice fiecărei funcții.

Astfel, chiar dacă ordonanța din 2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, a stabilit criterii de angajare a personalului de specialitate (cum ar fi studii tehnice, economice sau juridice și minimum 3 ani vechime în sectorul energiei electrice, termice și al gazelor naturale sau in activitatea de reglementare), în Regulamentul de Organizare și Funcționare al ANRE aprobat în ianuarie 2022 de președintele ANRE, Dumitru Chiriță, și nici în Contractele Colective de Muncă din 2020 și 2022 nu sunt stabilite categoriile de funcții care reprezintă personalul de specialitate, iar în Nomenclatorul de funcții și meserii al ANRE din Contractele colective de muncii, nu sunt prevăzute criterii privind experiența necesară îndeplinirii atribuțiilor specifice fiecărei funcții.

Cu alte cuvinte, ANRE și-a permis în baza acestor decizii să angajeze personal pe funcții de specialitate fără îndeplinirea criteriilor din lege și apoi să le plătească salarii peste limita legală.

Alți angajați, care îndeplineau criteriile legale, au fost plătiți la fel ca și cei angajați în 2022, fără studii și experiență.

Alte angajări fără respectarea normelor

În ceea ce privește angajările, documentul face referire la „angajarea unei persoane care nu îndeplinea cerințele specifice postului pe care ș-a ocupat, fiind incadrata ca Expert, în condițiile in care, nu a dovedit la data angajării îndeplinirea condițiilor de studii și experiență în domeniul de activitate, având o experiență de circa 1 luna in funcția de consilier juridic la o societate cu capital privat.”

Raportul Curții de Conturi nu publică identitatea persoanei respective, dar oferă mai multe detalii despre faptul că angajarea ei s-a făcut nerespectarea regulilor.

„Din documentele aflate in dosarul profesional, persoana în cauză nu are studii economice sau în domeniul financiar­ contabilitate, fiind absolventa de studii juridice, finalizate in urma cu aproximativ 1 an înainte de angajarea în ANRE și fără experiență în domeniul de activitate sau in activitatea de reglementare, având o vechime de 1 luna și jumătate in funcția de consilier juridic la o societate cu capital privat. Potrivit Adeverinței nr.2/21.06.2022, emisa de fostul angajator, angajata a fost încadrată pe funcțiile de asistent manager in perioada 27.04.2021-08.05.2022 i de consilier juridic in perioada 09.05.2022-22.06.2022 (aproximativ o luna și jumătate).”

Un alt exemplu se referă la ocuparea unui post pe durata nedeterminată, fără organizarea unui concurs /examen care să asigure condiții de deplina egalitate cu alți candidați din interiorul sau exteriorul unității. Astfel, în toamna lui 2022, ANRE a transformat un post vacant de Expert din cadrul Serviciului Relații Internationale (vacant de cel putin 2 ani și 9 luni), în post de consilier. Apoi, postul de consilier a fost ocupat pe perioadă nedeterminată de un angajat care avea ccontract individual de muncă încheiat pe durată determinată, în funcția de consilier la Compartimentul asistenta Comitet de Reglementare la Serviciul relații internaționale.

Angajările cu probleme la ANRE

Unele cazuri au atras atenția opiniei publice în ultimii ani și care au fost prezentate pe larg de Economedia și G4Media.

Radu Cosmin Preda, fost senator PSD în mandatul 2016-2020, a fost numit în vara lui 2022 Director General Activități Suport la ANRE. Preda este absolvent al Facultății de Mecanică din Universitatea Craiova și nu a avut legături cu domeniul energiei până la angajarea sa în instituție, cu câțiva ani în urmă. Salariul net al lui Radu Cosmin Preda este de circa 7.000 de euro lunar, potrivit surselor G4Media.

Fotomodelul Roxana Ilie (32 de ani), administrator al firmei Look Outdoor SRL, societate despre care G4Media.ro a dezvăluit că are contracte pentru servicii de presă și propagandă cu PSD, a fost angajată în toamna lui 2022 la Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), instituție aflată sub controlul aceluiași partid. Fotomodel de renume, Roxana Ilie a fost o prezență constantă în publicațiile de cancan.

În perioada octombrie 2018-februarie 2021, Marina Claudia Răduinea a avansat rapid în funcție, de la simplu consilier la director. Marina Claudia Răduinea (Iliescu, după căsătorie) a fost numită în ianuarie 2024, în funcția de Secretar General al ANRE, printr-o decizie semnată de președintele ANRE, George Niculescu

Înainte de a fi angajată la ANRE, Marina Răduinea a fost mulți ani angajată la o firmă de distribuție a produselor de papetărie.

Conducerea ANRE a explicat, pentru Economedia, că numirea Marinei Răduinea în funcția de Secretar General s-a datorat reorganizării făcute la finele anului trecut când au fost desființate 14 posturi de directori din instituție. Ca urmare a procesului de reorganizare au fost desființate toate posturile de Director General,