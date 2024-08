Raport: Estonia are cel mai competitiv sector IT din regiune, pentru al treilea an consecutiv/ România urcă în clasament pe locul cinci/ Cum se compară salariile cu cele din regiune

România se află pe locul cinci în topul Indicelui de competitivitate IT al Emerging Europe 2024, urcând o poziție față de clasamentul din 2023. Acesta face parte din raportul anual „Future of IT”, care analizează sectorul tehnologic din toate cele 23 de țări din regiune, folosind aceeași metodologie pentru a înțelege modul în care fiecare țară contribuie la dimensiunea pieței regionale. Pentru al treilea an consecutiv, Estonia continuă să dețină cel mai competitiv sector IT din regiune, urmată de Letonia, Lithuania și Polonia. La coada clasamentului se află Albania, Belarus și Azerbaidjan, asemănător cu clasamentul din 2023.

România este devansată în acest an de Letonia privind cea mai bună infrastructură IT, țara noastră ocupând acum locul al treilea. Lituania și Polonia completează topul primelor cinci țări. Scorul relativ scăzut al Estoniei pentru conectivitate reflectă faptul că viteza medie a internetului nu se ridică la nivelul altor țări, precum și costul relativ ridicat al conexiunilor la internet.

„Sectorul IT din România este un motor vital al creșterii economice, marcat de creșterea numărului de locuri de muncă și a salariilor. Angajamentul țării față de educație este remarcabil, cu inițiative de modernizare a serviciilor publice și un ecosistem de start-up înfloritor care subliniază competitivitatea României în economia regională. Sectorul IT a înregistrat o creștere robustă în perioada 2018-2022. În ceea ce privește ocuparea forței de muncă, sectorul a înregistrat o creștere de la 185.417 persoane angajate în 2018 la 201.830 în 2022. Procentul de persoane angajate în sectorul IT a rămas relativ stabil, variind de la 2,0 % la 2,6 % în aceeași perioadă. În plus, sectorul IT oferă salarii mai mari decât media în comparație cu economia în ansamblu, salariul mediu brut depășindu-l în mod constant pe cel din economie. În perioada 2018-2022, salariul mediu brut în sectorul IT a crescut de la 1.785 de euro la 2.479 de euro. În plus, salariul brut din sectorul TIC ca procent din salariul brut global a crescut ușor de la 191% în 2018 la 200% în 2022. În ceea ce privește educația, numărul de studenți la programe de licență și de scurtă durată a crescut ușor de la 30.013 în 2020 la 31.360 în 2022”, se arată în raportul Emerging Europe.

Raportul mai menționează că ecosistemul start-up din România este în creștere, cu șapte orașe în top 1.000 la nivel mondial și ocupând al optulea loc în Europa de Est în 2023, potrivit StartupBlink. Hub-urile notabile din București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași exemplifică impulsul antreprenorial al țării. Guvernul României sprijină în mod activ această creștere, alocând 400 de milioane de euro din Planul național de redresare și reziliență pentru fondurile de capital privat.

Cum se compară salariile din IT în CEE

Sectorul IT din CEE (Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Slovenia) a continuat să crească în 2022 din perspectiva forței de muncă angajate și a valorii adăugate. Salariul mediu brut lunar a depășit pragul de 2.400 de euro, ceea ce este semnificativ mai mult decât în Europa de Est și de Sud-Est, dar mai puțin decât în Europa de Nord-Est.

În 2022, diferența dintre salariul mediu brut din economie și salariul brut din sectorul TIC a continuat să crească, ajungând la 176,4 %, față de 175,5 % în 2021. Același lucru este valabil și pentru creșterea salariului brut în domeniul TIC în termeni absoluți: acesta a crescut cu aproape 9,7 %, comparativ cu anul precedent.dinamica educației în domeniul IT a crescut și ea: Creșterea numărului de studenți în domeniul TIC a fost de 5,1% în 2022 față de 2018, iar creșterea numărului de absolvenți în domeniul TIC a fost de aproape 3,7% în același interval de timp.

Valoarea adăugată a sectorului IT reprezintă peste 5,2%, cu 0,11 puncte procentuale mai mult decât în anul precedent. Este cea mai mare pondere din regiunea Europei emergente. În cifre absolute, creșterea valorii adăugate a sectorului TIC în 2022 a fost de aproximativ 16,7 % față de 2021.