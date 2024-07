Rusia rămâne fără arme și fără lucrători: Deficit de rulmenți și de 160.000 de angajați în industria de apărare / The Economist: Moscova ar putea fi forțată să își adapteze poziția la una mult mai defensivă

Rusia epuizează stocurile de arme sovietice și nu are mijloacele pentru a produce unele noi, iar pe plan economic se confruntă cu lipsa forței de muncă, transmite publicația Semafor.

Armele Rusiei din era sovietică sunt epuizate rapid

Rusia are destui militari pe linia frontului, cu aproximativ 470.000 de soldați care luptă în război în orice moment, potrivit The Economist, care se bazează pe informații obținute de la două think tank-uri. Cu toate acestea, Moscova se luptă să țină pasul cu cererile de arme venite de la aceștia, transmite și BBC. Deși Rusia a menținut rezerve de armament încă din perioada sovietică, stocurile sunt în scădere. De asemenea, aprovizionarea cu materiale pentru construirea de noi arme s-a dovedit dificilă, deoarece „vechiul lanț sovietic de aprovizionare cu armament nu mai există”, notează The Economist. Rusia are încă mai multă artilerie decât Ucraina, dar armele sale se deteriorează și nu are mijloacele necesare pentru a dezvolta altele. „Forțele ruse ar putea fi nevoite să își adapteze poziția la una mult mai defensivă”, a scris The Economist.

O mare problemă pentru Rusia o reprezintă lipsa rulmenților cu bile de înaltă calitate. Înainte de aplicarea sancțiunilor, aceste componente vitale pentru vehiculele militare erau importate în special din SUA și Europa. În 2020, 55% dintre rulmenții importați proveneau din aceste regiuni. Tancurile au nevoie de mulți rulmenți, iar Rusia nu are suficienți pentru a menține o producție constantă, transmitea anul trecut organizația Center for Strategic and International Studies (CSIS). Aceste piese sunt necesare și în alt domeniu de care armata rusă este dependentă pentru aprovizionare: trenurile folosesc, de asemenea, mulți rulmenți.

Lipsa forței de muncă generează probleme economice la nivel intern

Antreprenorii ruși din domeniul apărării se străduiesc să găsească muncitori pe măsură ce bărbații capabili de muncă sunt recrutați în armată, a raportat The Bell. Cu nimeni care să ocupe roluri cheie, există aproximativ 160.000 de posturi disponibile la firmele de apărare. Dacă tendințele se mențin, Rusia va duce lipsă de aproximativ 2,4 milioane de lucrători până la începutul următorului deceniu.

Kremlinul se confruntă acum cu o alegere dificilă. „Există riscuri sociale și politice în a permite mai multor migranți să intre în țară. Iar limitarea recrutării militare este cu greu posibilă atunci când există un război în desfășurare”, a scris The Bell.