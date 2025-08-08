Guvernul a adoptat în ședința de azi ordonanța care reia procedurile de despăgubire pentru proprietarii de imobile confiscate în perioada comunistă, blocate după decizia Curții Constituționale din februarie 2025, anunță ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare. Aceasta eliminase cadrul legal pentru evaluarea despăgubirilor în cazurile în care imobilele nu mai pot fi restituite în natură.

Ce aduce nou această modificare legislativă:

Calculul despăgubirilor pe baza grilei notariale și a coeficienților de corecție (localizare, stare, regim juridic), conform CEDO – indiferent de modul în care era folosit imobilul la momentul confiscării (ex. locuință, teren intravilan, etc.).

Opțiuni flexibile de plată: 7 tranșe anuale, în loc de 5, sau plată unică de 40% pentru cei care renunță la eșalonare.

Reducerea litigiilor și a speculei: limitarea câștigurilor pentru cumpărătorii de puncte, pentru a descuraja tranzacționarea speculativă a drepturilor litigioase.

Toate instituțiile vor raporta situația acestor dosare, pentru o bază de date unică la nivel national.

“Evităm sancțiuni și procese internaționale, prin armonizarea cadrului legislativ cu standardele europene (CEDO) privind drepturile omului”, mai spune Nzare.

Până acum, valoarea despăgubirii depindea de modul de folosință a bunului la confiscare. Astfel, două terenuri similare din aceeași zonă puteau genera despăgubiri diferite, doar pentru faptul că erau încadrate ca tipuri de proprietăți diferite. “Noua metodă asigură un calcul obiectiv, bazat pe valoarea reală a proprietății”, spune ministrul.

În perioada 2013–2025, statul român a stabilit despăgubiri de 23,2 mld. lei pentru 67.500 de dosare, din care 16,1 mld. lei au fost plătite, iar 7,5 mld. lei urmează să fie achitate eșalonat până în 2029.

“Extinzând perioada de plată la 7 ani, am redus presiunea bugetară și am eficientizat totodată procesul. O măsură esențială este limitarea sumelor datorate cumpărătorilor de puncte: dintr-un total estimat de 1 mld. lei, statul va plăti doar 0,45 mld. lei, rezultând o economie bugetară de peste 50%”, spune Nazare.

După 2021, valoarea medie a despăgubirilor a crescut cu 160% pe dosar (de la o medie de 213.000 lei la 555.000 lei).