Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, a declarat la Fox Business că Statele Unite vor trata acum fondurile aliaților săi ca pe un fel de fond suveran de investiții american, dirijându-i, „în cea mai mare parte la discreția președintelui [SUA]”, cum să-și folosească banii pentru a investi în industriile americane.

„Avem aceste acorduri în vigoare, unde japonezii, coreenii și până la un punct europenii vor investi în companii și industrii în care îi direcționăm noi, în cea mai mare parte la discreția președintelui”, a declarat Bessent, potrivit unui clip video publicat de antreprenorul Arnaud Bertrand pe canalul său de pe platforma Substack.

Gazda emisiunii observă că asta ar însemna „apropriere offshore” – relocarea proceselor de afaceri, a producției sau a serviciilor într-o altă țară – și că nu a mai existat așa ceva în SUA înainte.

Bessent a continuat și a spus că „alte țări ne vor oferi în esență un fond suveran de investiții”.