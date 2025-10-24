„Regele asfaltului” Dorinel Umbrărescu și cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov, proprietarul gigantului Metinvest, au depus oferte pentru preluarea combinatului siderurgic Liberty Galați, conform informațiilor Economedia.
Cei doi au trimis scrisori de intenție pentru preluarea combinatului.
Însă sursele Economedia susțin că va fi organizată o licitație internațională, la care este posibil să mai vină și alți investitori. Prețul încasat pe combinatul siderurgic este estimat între 420 și 700 milioane de euro, conform informațiilor Economedia.
„Guvernul urmează să primească vineri o modificare la planul de restructurare care va permite vânzarea core-businessului în cadrul unei licitații, pornind într-o primă etapă de la valoarea de piață și, dacă nu se va vinde, a doua licitatie va fi la un preț egal cu valoarea de lichidare a activelor (prețul care s-ar încasa în faliment)”, conform surselor Economedia.
Sursele Economedia arătau anterior că Umbrărescu și Ahmetov sunt singurii care doresc preluarea integrală a combinatului siderurgic. Ambii investitori au avut mobilizată o echipă de specialiști la combinatul siderurgic, în perioada de due dilligence – Metinvest are 18 directori, iar Umbărescu 5 directori, conform surselor.
Încă două companii mai sunt interesate de Liberty Galați, însă acestea nu doresc preluarea integrală a combinatului, ci doar operarea de contracte de tolling. Este vorba despre un consorțiu european condus de compania Steel Mont și de către o companie turcă.
Statul român ar prefera însă o soluție de preluare integrală, care să rezolve și problema sumelor pe care ANAF și EximBank le au de recuperat de la Liberty Galați, conform informațiilor Economedia.
Cine este Rinat Ahmetov
Rinat Ahmetov este cel mai bogat om din Ucraina.
Ahmetov a fondat în 2000 System Capital Management Group, cel mai mare grup financiar și industrial diversificat din Ucraina, cu interese în întreaga lume. Structura grupului SCM include peste 500 de companii care angajează aproximativ 200.000 de persoane în Ucraina, SUA, Europa și în întreaga lume.
El deține Metinvest, cel mai mare producător de oțel din Ucraina.
Ele mai deținea și oțelăriile Azovstal și Illich Iron & Steel Works, cu sediul în Mariupol, distruse de Rusia, care erau coloana vertebrală a afacerii siderurgice.
Ahmetov este patronul clubului de fotbal ucrainean Șahtior Donețk.
Rinat Ahmetov era considerat înainte de război un apropiat al lui Vladimir Putin, iar ulterior s-a dezis de președintele rus.
În iulie 2025, Rinat Ahmetov era cotat ca fiind a 390-a cea mai bogată persoană din lume, cu o avere estimată la 7,9 miliarde de dolari.
Afacerile din România ale lui Rinat Ahmetov
Cel mai bogat ucrainean are afaceri și în România.
DRI, subsidiara Grupului DTEK, deținut de Rinat Ahmetov, deține mai multe proiecte de energie regenerabilă în România.
La începutul anului, DRI a pus în funcțiune cel de-al doilea proiect fotovoltaic în România, Glodeni II, din județul Mureș, cu o capacitate de 60MWp și o producție anuală estimată de 86,4GWh.
Primul proiect Glodeni I are o capacitate de 53MWp.
DRI va vinde 62% din energia produsă de parcurile solare Glodeni I și Glodeni II către OMV Petrom S.A., cel mai mare producător integrat de energie din sud-estul Europei, ca parte a celui mai mare contract de achiziție directă de energie fotovoltaică („PPA”) din România, semnat în decembrie anul trecut.
DRI mai operează în România și parcul eolian de 60MWp din Ruginoasa, județul Iași, primul parc eolian construit în țară în ultimul deceniu, care a devenit operațional în decembrie 2023.
Totodată, DRI a mai anul trecut că începe construcţia celui de-al patrulea proiect în România, un parc fotovoltaic de 126MWp în Văcăreşti, judeţul Dâmboviţa, a cărui producție este așteptată să înceapă în primul trimestru al anului 2026.
În prezent, capacitatea operațională totală a DRI în România se ridică la 173 MW.
Condiția esențială pusă de Dorinel Umbrărescu ca să preia Liberty Galați
Dorinel Umbrărescu, omul de afaceri care deține cel mai puternic grup românesc de construcții, ar fi dispus să preia combinatul siderurgic Liberty Galați cu condiția ca statul român să îi cesioneze creanța bugetară de peste jumătate de miliard de euro pe care o are de recuperat de la combinat, au declarat pentru Economedia surse apropiate negocierilor. Altfel spus, Umbrărescu ar putea prelua datoria către statul român a actualului proprietar al combinatului, Sanjeev Gupta.
„Dacă statul este de acord să-i cedeze creanța pentru a prelua combinatul, îl va face să funcționeze. Dacă nu, combinatul nu va mai merge niciodată”, susțin pentru Economedia persoanele citate.
Aceleași surse afirmă că investitorul consideră că nimeni nu își asumă în prezent să investească într-o asemenea uzină, în lipsa unor garanții clare privind modul de transfer al controlului.
Dorinel Umbrărescu, supranumit „regele asfaltului”, omul de afaceri care deține cel mai puternic grup românesc de construcții, este interesat să cumpere combinatul siderurgic Liberty Galați, deținut de Sanjeev Gupta, controversatul magnat al industriei metalurgice, conform informațiilor obținute de Economedia. Informația a fost confirmată de Remus Borza, care a precizat că au loc discuții, în prezent, preponderent cu companii românești pentru preluarea combinatului.
„(Dorinel Umbrărescu, n.r.) este unul dintre potențialii cumpărători. Am avut discuții”, a declarat pentru Economedia Remus Borza, preşedintele Euro Insol şi cel care administrează planul de restructurare financiară pentru Liberty Galaţi.
Context. Amintim că Liberty Galați, deținut de Sanjeev Gupta, controversatul magnat indian al industriei metalurgice, se află în prezent în concordat preventiv, o procedură prin care se evită intrarea în insolvență, iar creditorii și instanța au aprobat luna trecută un plan de restructurare.
Datoriile Liberty Galați se ridică la circa un miliard de euro, din care doar statul român are de recuperat circa jumătate de miliard de euro – două linii de finanțare acordate de banca de stat EximBank (circa 300 de milioane de euro) și creanțe ale companiei către ANAF (circa 200 de milioane de euro).
Statul român caută așadar acum să atragă investitori pentru a salva combinatul siderurgic Liberty Galați și fabrica de produse tubulare Liberty Tubular Products Galați. Cele două societăți se confruntă cu dificultăți financiare, din cauza prețurilor la energie, a tarifelor la oțel și a concurenței date de importurile masive de oțel, iar ambele au intrat în concordat preventiv și se pregătesc de restructurare.
„Am încercat să calificăm un nou investitor sau un consorțiu de noi investitori sau acționari care să susțină combinatul. Suntem în discuții preponderent cu companii românești cu obiect de activitate complementar cu (fostul , n.r.) Sidex, care folosesc, comercializează oțelul sau tabla de la Galați. Chiar și de dimineață am avut o discuție cu unul dintre investitori, a făcut o scrisoare-angajament către Guvern. Suntem în discuție cu un consorțiu de firme din Germania, Italia, Spania pe un contact de tolling, care nu rezolvă problema creditorilor, dar firma vine cu materii prime și plătește salarii”, a declarat Remus Borza pentru Economedia.