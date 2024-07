Un fost învățător și profesor de religie gestionează tranzacții online, de milioane de euro, cu activele companiilor în insolvență

Vasile Godîncă – Herlea, fondatorul Azitis.com, practician în insolvență cu peste 20 de ani de experiență, a pus bazele unei platforme de licitații online cu ajutorul căreia orice persoană poate cumpăra, mai ușor, activele companiilor aflate în dificultate sau poate obține informații despre prețul și starea acestora

Antreprenorul a explicat pentru Economedia: „Cu alte cuvinte, dacă până acum cel care voia să cumpere un bun la un preț convenabil și găsea o ocazie de cumpărare, trebuia să se înscrie la licitație, să adune o grămadă de acte și să parcurgă tot atâtea proceduri, să fie fizic la o anumită oră și într-un anumit loc pentru a licita, începând de acum poate licita de oriunde, chiar și din vacanță și la orice oră din zi și din noapte, fără nicio altă bătaie de cap. În plus, platforma este gratuită și pentru vânzătorul bunurilor”.

Înainte de a avea propria afacere, Vasile Godîncă – Herlea a avut o carieră didactică de scurtă durată. A câștigat primii bani după absolvirea Liceului Pedagogic din Sighetu Marmației. Timp de patru ani a lucrat ca învățător și profesor de religie în satul natal. Dar credința că poate mai mult l-a determinat să renunțe la viața liniștită de la sat pentru oportunitățile traiului de la oraș.

Primul contact cu lumea juridică l-a avut atunci când s-a înscris la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Antreprenorul își amintește: „Școlile pe care le-am urmat – poate ca o consecință a unui complex de băiat născut și crescut la țară – au fost alese de mine, mai mereu după principiul conform căruia trebuie să demonstrez că pot să fac cea mai grea școală din domeniu și pot obține rezultate remarcabile. Din această cauză, n-am avut niciodată în minte un plan clar care să determine ce voi face după școală. Un soi de Forrest Gump – Life is like a box of chocolates…”.

Ca să facă rost de bani, în timpul facultății a lucrat în construcții, la prelucrarea lemnului și amenajări de șanțuri. A fost plecat la lucru în Italia, dar și în S.U.A, unde a vândut înghețată și hamburgeri.

După absolvirea studiilor universitare, s-a angajat la o firmă de insolvență, în calitate de consilier juridic. Timp de 20 de ani, a trecut prin toate etapele, de la poziția de bază, la manager de caz, manager de regional, acționar și apoi CEO. Schimbarea radicală a venit însă după ce s-a înschis la un MBA.

Vasile Godîncă – Herlea povestește: „Dintre cele patru idei mari și geniale cu care am rămas în minte, una a fost despre disrupție. Cuvântul nu există în limba română, însă n-am găsit un termen mai potrivit care să exprime ideea, prin urmare voi recurge la acest englezism, cu scuzele de rigoare. Orice business are îndatorirea să se auto-disrupă, căci altfel vor veni alții cu disrupția, iar tu ai putea avea soarta lui Kodak – adică să dispari în nerelevanță. Toate acestea s-au suprapus peste avansul excepțional pe care îl are azi transformarea digitală”.

Principlul „disrupției” înseamnă, în traducere liberă, „perturbare” și presupune, în primul rând, schimbare și adaptare la ce e nou. L-a fascinat atât de mult încât s-a hotărât să-l pună în aplicare în domeniul său chiar dacă e unul reglementat, iar activitatea se desfășoară în limitele stricte, stabilite de lege.

Vasile Godîncă – Herlea a explicat: „Există acest bias în care juriștii cred că vor fi protejați mereu de lege, iar disrupția nu va putea veni și peste ei, iar serviciile juridice vor rămâne mereu apanajul specialiștilor din domeniu. Prin urmare, mi-am propus să dovedesc că nu e așa! Am desfăcut procedura insolvenței în componente și am început un business bazat pe una dintre ele – vânzările în insolvență”.

Anul trecut, a deschis propria afacere. Începutul nu a fost deloc ușor. A lăsat în urmă un loc de muncă, la o companie mare, cu fonduri și logistică, dar și o poziție de top management, pentru un start-up în care era nevoit să-și facă singur cafeaua de dimineață. L-a motivat însă ideea în care a crezut foarte mult.

Vasile Godîncă – Herlea a precizat: „Activitățile manuale și de muncitor necalificat din tinerețe mi-au inoculat în caracter o anumită concepție de humbleness, care are alt înțeles în limba engleză decât cuvântul umil, din limba română, care m-a ajutat să trec prin acea discrepanță de la CEO atotputernic la startup-ist, adică secretară și om de serviciu și inovator și vânzător și…. și… în același timp. Construim o piață publică comună pentru licitații privind oportunitățile aflate în insolvență și faliment care să fie facil de accesat, exclusiv online, fără cunoștințe complexe și fără dosar cu șină”.

Cele mai mari provocări au fost să obțină primii clienți și să facă rost de fonduri pentru a dezvolta produsul.

Vasile Godîncă – Herlea a subliniat: „Toate acestea se rezolvă cu răbdare, care e esențială mai ales în momentul în care e nevoie să accepți faptul că produsul se dezvoltă doar direct proporțional cu dinamica banilor intrați în companie; asta înseamnă că trebuie să lansezi cât mai repede ce ai, să nu aștepți perfecțiunea, ci doar să pornești odată. În privința clienților, trebuie să te înarmezi cu răbdare față de faptul că promovarea produsului îți va aduce multe reacții admirative și promisiuni de a furniza bunuri, care nu se vor concretiza niciodată”.

Rezultatele nu au întârziat să apară. Acum conduce o echipă formată din 15 specialiști și până la finalul anului și-a propus să vândă active de cel puțin două milioane de euro.

Vasile Godîncă – Herlea a explicat: „Platforma asistă vânzătorii în pregătirea bunurilor pentru listare pe site și documentarea acestora într-un format standard, care e rezultatul parcurgerii tuturor formalităților necesare și impuse de lege pentru vânzare, astfel încât, pentru cumpărători, licitația să fie una obișnuită și fără prea mute formalisme; practic, preluăm noi pentru cumpărător întregul proces al dosarului cu șină, în timp ce acestuia îi rămâne doar să liciteze și să aibă banii pentru achiziție. Platforma promovează activele și organizează licitații online care se desfășoară pe parcursul a 14 zile, timp suficient pentru licitare”.

Pentru anul viitor, are planuri și mai ambițioase și țintește vânzări de peste cinci milioane de euro. Numărul profesioniștilor intrați în insolvență a ajuns la aproape 3.100, numai în primele cinci luni ale anului și e mai mare cu peste 10% decât în perioada similară a anului trecut, conform datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Privind retrospectiv, Vasile Godîncă – Herlea consideră că studiile pe care le-a făcut, în domenii atât de diferite, au reprezentat mai degrabă un avantaj: „Din profesia de practician am exploatat faptul că am fost bun mereu în acest domeniu, deci aveam instrumente suficiente să înțeleg partea de reglementare și modul în care să o integrez într-o activitate disruptivă, astfel încât să fie total nouă și provocatoare pentru domeniu și să respecte, în același timp, structurile rigide de reglementare. Am crezut întotdeauna în principiul că dacă vrei să fii un inovator, în primul rând e necesar să cunoști la perfecție aspectele clasice ale domeniului în care vrei să inovezi. Apoi, din zona de învățământ am moștenit spiritul didactic, care m-a ajutat la explicarea produsului în vederea adoptării rapide și facile a acestuia”.

Antreprenorul recomandă celor care vor să-și deschidă o afacere să fie realiști, perseverenți și să se ghideze după principiul „never stop improving”, cel al evoluției continue.

Vasile Godîncă – Herlea este de părere: „Cei mai mulți nu-și realizează visurile din cauză că nu au încredere în ei. În orice caz, cei care au un vis trebuie să treacă la planificare. Cum spunea Henry Ford – viziunea fără execuție e doar halucinație”.

Chiar dacă a trecut prin toate etapele profesionale, Vasile Godîncă – Herlea mai spune că nu va renunța să învețe, iar următorul domeniu de studiu la care se gândește va fi, cel mai probabil, cel al inteligenței artificiale.