UniCredit Bank anunță că serviciile bancare digitale pentru companii și persoane fizice reprezintă coloana vertebrală a strategiei băncii, care rămâne puternic angajată pe drumul digitalizării.

Banca arată, în raportul financiar semestrial publicat recent, că în primele șase luni din 2025 au fost continuate demersurile de îmbunătățire și simplificarea soluțiilor și functionalităților digitale de ultimă generație și a canalelor alternative, oferind clienților posibilitatea de a accesa cât mai ușor și mai rapid produse și servicii de la distanță.

În mai 2025, Grupul UniCredit a anunțat că începe colaborarea cu Google Cloud pentru accelerarea transformării digitale pe cele 13 piețe ale sale, inclusiv România.

Această colaborare înseamnă că UniCredit va utiliza cea mai bună infrastructură, AI și soluții de analiză a datelor de la Google Cloud pentru a-și eficientiza arhitectura digitală și a-și îmbunătăți produsele și serviciile pe cele 13 piețe principale ale sale.

Trendul de digitalizare a continuat și în cadrul UniCredit Consumer Financing IFN S.A., cu accent pe fluxuri digitale simplificate pentru îmbunătățirea experienței clientul, dar și în cadrul UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. pentru a-și consolida poziția în piață.