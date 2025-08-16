Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), anunță sâmbătă că se lucrează cu 900 de persoane și 150 de utilaje pe secțiunea 3, parte a tronsonului montan al Autostrăzii Sibiu-Pitești. Construcția secțiunii este finanțată prin Programul Transport (PT) și trebuie finalizată până în anul 2028, transmite News.ro.
„Se lucrează cu 900 de persoane și 150 de utilaje pe secțiunea 3 (parte a tronsonului montan) a Autostrăzii Sibiu-Pitești! Asocierea de constructori români și italieni (Webuild – Tancrad) este concentrată, la ora actuală, pe 9 km din această secțiune (37,4 km) cuprinsă între Cornetu și Tigveni, iar media lucrărilor pe întregul șantier a depășit 7%”, spune Cristian Pistol într-o postare pe Facebook.
Șeful CNAIR mai afirmă că se lucrează inclusiv la portalurile tunelului Poiana (1,78 km), pentru ca în primăvara anului viitor instalația TBM să poată începe forajul.
Potrivit lui Pistol, „în șantier sunt puse deja în funcțiune două fabrici de grinzi prefabricate (Cepari și Racovița), în care se produc cele 1.400 de grinzi necesare podurilor, pasajelor și viaductelor de pe traseu”.
Construcția secțiunii 3 a autostrăzii Sibiu-Pitești (A1) este finanțată prin Programul Transport (PT) și trebuie finalizată până în anul 2028, menționează oficialul CNAIR.