VIDEO Vine iarna: Ne lasă UE fără încălzire? Top 3 falsuri despre încălzirea locuințeIor

Vine iarna, momentul în care se „încing” atât caloriferele, cât și discuțiile despre cum și cu ce ne încălzim locuințele.

În ultimul an au circulat în spațiul public mai multe narațiuni false cu privire la posibilele restricții impuse de Uniunea Europeană asupra echipamentelor de încălzire și de gătit.

Aceste dezinformări, răspândite mai ales prin rețelele sociale și unele surse media, au creat panică și confuzie printre cetățeni. Dezinformările au alimentat teama că UE ar putea impune interdicții care ar lăsa populația fără acces la echipamente esențiale pentru încălzirea locuințelor.

De ce contează

Subiectele legate de reglementările privind încălzirea locuințelor sunt de o importanță majoră pentru fiecare dintre noi, deoarece ele ne influențează direct confortul, siguranța și costurile vieții de zi cu zi.

Narațiunile false și dezinformările ne pot induce în eroare, făcându-ne să luăm decizii sub influența fricii sau a incertitudinii. De exemplu, temerile nefondate privind interzicerea aragazelor pe gaz ne-ar putea determina să cheltuim inutil pe echipamente alternative, deși acestea nu sunt necesare.

Narațiuni false: cât de răspândite sunt

Un sondaj derulat de Economedia la care au răspuns mai mult de 110 cititori confirmă această tendință îngrijorătoare.

Le-am lansat cititorilor trei afirmații: „UE interzice centralele de apartament pe gaz”, „UE interzice aragazurile pe gaz” și „UE interzice pompele de căldură”. Întrebați cu care dintre aceste afirmații s-au întâlnit, toate opțiunile au fost bifate, de mai mulți sau mai puțini cititori. Cei mai mulți au întâlnit afirmația că „UE interzice centralele de apartament pe gaz” (99% din 100%), mai puțini că „UE interzice aragazurile” (18% din 100%) și doar câțiva pe cea că „UE interzice pompele de căldură” (2,7% din 100%).

De asemenea, i-am întrebat pe cititorii noștri pe care dintre aceste afirmații le consideră adevărate. Din nou, afirmația că UE interzice centralele de apartament pe gaze este cea mai votată, cu 93% dintre cei care au răspuns. 15% dintre respondenți consideră că este adevărat că UE va interzice aragazurile pe gaze. Și doar 1% cred că UE va interzice pompele de căldură.

Majoritatea (62,3%) consideră că UE are interesul de a interzice aceste moduri de încălzire, iar unele dintre explicații sunt legitime: reducerea poluării, lipsa de eficiență, protecția mediului, utilizarea de tehnologii moderne, scăderea importurilor de gaze și scăderea dependenței de Rusia,

Dar unii dintre cititori au indicat și răspunsuri mai puțin legitime, precum: „centralizarea și controlul prețului încălzirii”, „politica woke”, „vor să vândă soluții inginerești noi la prețuri umflate”, „profitul companiilor de utilități, a piețelor de acțiuni pentru economia asa zis verde în detrimentul majorității populației”, „sărăcirea și controlarea oamenilor prin dependență”.

Cititorii ne-au indicat și alte afirmații similare cu cele trei enunțate de Economedia cu care s-au mai întâlnit, respectiv: „UE va interzice, în general, utilizarea gazelor”, „UE vrea sa dărâme barajele hidroenergetice”, „UE va interzice sobele pe lemne”, „Vor interzice tăierile de copaci”, „UE interzice bicarbonatul de sodiu în mâncare”, „UE impune făina de greieri”, „UE ne interzice să creștem porci/vaci”.

În următoarele rânduri vom încerca să contracarăm aceste narațiuni false, deoarece ele nu doar că induc în eroare, dar și afectează încrederea în politicile energetice ale UE.

O înțelegere corectă a legislației și inițiativelor UE este vitală pentru a naviga cu succes prin tranziția energetică și pentru a ne asigura că suntem bine informați și pregătiți pentru schimbările viitoare.

Înțelegerea corectă a acestor reglementări ne permite să facem alegeri informate, care ne vor ajuta să economisim bani, să ne protejăm sănătatea și mediul, și să ne pregătim mai bine pentru viitor. Aceasta este esența importanței acestor subiecte: ne afectează fiecare aspect al vieții de zi cu zi, de la confortul căminului nostru până la contribuția noastră la protejarea planetei.

Narațiune falsă: Centralele individuale pe gaz vor fi interzise

Una dintre cele mai răspândite dezinformări, așa cum arată și rezultatele sondajului derulat de Economedia, este aceea că UE va interzice centralele individuale pe gaz, ceea ce ar lăsa milioane de gospodării fără o sursă accesibilă și fiabilă de încălzire.

Gospodăriile europene folosesc încă pe scară largă centrale pe gaz, ceea ce reprezintă principalul factor al dependenței ridicate de gaz a UE. Mai mult de 90 de milioane de centrale pe gaz și păcură sunt în uz în UE.

Există anumite state din UE care au anunțat interdicții la instalarea de centrale pe gaze, precum Austria, Olanda sau Franța, dar acestea se referă doar la soluțiile instalate în clădirile noi.

În realitate, UE nu interzice la scară largă utilizarea centralelor individuale pe gaz. În schimb, Uniunea promovează trecerea pe viitor la soluții de încălzire mai ecologice, precum centralele pe bază de hidrogen sau utilizarea altor surse de energie regenerabilă.

Directiva UE privind performanța energetică a clădirilor și eficiența energetică a rețelelor de distribuție încurajează statele membre să implementeze măsuri care să sprijine această tranziție, fără a impune însă interdicții directe asupra centralelor pe gaz existente.

Directiva prevede eliminarea treptată, până în 2040, a centralelor/sistemelor de încălzire alimentate cu combustibili fosili. Prin urmare, sistemele de încălzire pe gaz existente nu sunt interzise. Iar durata de viață a centralelor în funcțiune în prezent este oricum mai scurtă decât până în 2040.

În concluzie, narațiunea conform căreia centralele individuale pe gaz vor fi interzise este falsă. UE nu impune interdicții, ci reglementează și promovează trecerea către soluții mai durabile, oferind totodată susținere pentru modernizarea infrastructurii existente.

Narațiune falsă: „Aragazele pe gaz vor fi interzise”

O serie de articole și postări pe rețelele sociale au promovat ideea că Uniunea Europeană intenționează să interzică utilizarea aragazelor pe gaz în gospodării. Conform acestor surse, interdicția ar fi parte dintr-un plan mai amplu de a forța cetățenii să adopte soluții de gătit exclusiv electrice. Cei care propagă însă această temă nu explică nici care ar fi intenția UE în a face această tranziție, dar nici de ce aceasta ar fi o intenție malițioasă.

Mai mult de 30% din energia utilizată pentru gătit în locuințele din UE provine din gaz. Într-adevăr, specialiștii sunt îngrijorați cu privire la impactul arderii gazelor asupra sănătății personale. În plus, gătitul cu gaz are un impact asupra mediului mai larg, dincolo de bucătărie, deoarece gazul încălzește planeta de aproximativ 80 de ori mai mult per tonă decât dioxidul de carbon.

Cu toate acestea, aragazurile pe gaz rămân populare și există puține planuri de a le reglementa. Mai precis, există unele guverne europene care au propus politici care vor elimina gazul din locuințe, precum Danemarca și Țările de Jos. Însă deciziile sunt individuale, la nivelul statelor, și nu există o decizie unanimă în UE în acest sens.

În schimb, UE se concentrează pe eficiența energetică și pe modernizarea aragazurilor pentru ca ele să devină mai eficiente și mai sigure. De exemplu, în acest an, Comisia a adoptat reguli tocmai pentru a prelungi durata de viață și pentru a îmbunătăți eficiența energetică a aparatelor de încălzire și a aragazurilor. În plus, UE este interesată să-i motiveze pe consumatori să aleagă singuri alternative mai ecologice atunci când aragazurile lor vechi și-au epuizat durata de viață, de exemplu alternative adaptate să funcționeze pe biogaz sau pe hidrogen (atunci când și rețeaua va fi adaptată) sau alternative electrice. O dată pentru că reducerea consumului de gaz ar însemna o reducere a dependenței de Rusia. Iar altă dată pentru că reducerea poluării produse de arderea gazului va încetini schimbările climatice.

Toate aceste lucruri vizează eficientizarea consumului de energie și reducerea impactului asupra mediului, dar nu implică o interdicție.

Astfel, în concluzie, Uniunea Europeană nu interzice utilizarea aragazelor pe gaz. Narațiunea conform căreia aragazele pe gaz vor fi interzise este falsă. UE urmărește să îmbunătățească standardele de siguranță și eficiență energetică, nu să interzică echipamentele existente.

Narațiune falsă: Pompele de căldură vor fi interzise

Un alt zvon persistent este acela că Uniunea Europeană ar urma să interzică utilizarea pompelor de căldură, ceea ce ar obliga proprietarii de locuințe să găsească soluții alternative.

Contrar acestei narațiuni, UE promovează activ utilizarea pompelor de căldură ca parte a tranziției către surse de energie regenerabilă și a obiectivului de a reduce emisiile de carbon.

Pompele de căldură sunt considerate o soluție eficientă din punct de vedere energetic și ecologic pentru încălzirea locuințelor. Directiva (UE) 2018/2001 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile încurajează statele membre să sprijine instalarea pompelor de căldură, oferind și finanțare prin diverse programe europene.

UE chiar voia să accelereze programele referitoare la pompele de căldură, ținând cont că ele sunt echipamente scumpe, însă un plan anunțat în anul 2023 a fost momentan pus „pe pauză ”.

Însă se preconizează că, în următorii ani, pompele de căldură vor înlocui treptat boilerele pe bază de combustibili fosili pentru încălzirea locuințelor, acolo unde este posibil. Până în 2030, Bruxelles-ul vizează instalarea a cel puțin 30 de milioane de unități în întreaga UE, o măsură menită să decarbonizeze sectorul și să reducă dependența UE de importurile de gaz rusesc.

În concluzie, narațiunea conform căreia pompele de căldură vor fi interzise este complet nefondată. Dimpotrivă, UE încurajează utilizarea lor ca parte a eforturilor de a reduce amprenta de carbon și de a promova sursele de energie regenerabilă.

Cele trei narațiuni discutate sunt exemple clare de dezinformare care pot avea un impact negativ asupra percepției publicului față de politicile UE. Este esențial să demontăm aceste mituri și să clarificăm faptul că Uniunea Europeană nu impune interdicții nejustificate asupra echipamentelor de încălzire și gătit, ci promovează soluții mai eficiente și mai prietenoase cu mediul.

Acest articol face parte dintr-un proiect susținut de SCIENCE+.